Quién es la mujer acusada de robar a la bebé Aylin en el Hospital Alende

Nicole Sandoval, mamá de la beba recuperada, vivió este miércoles momentos de máxima tensión, luego de que su hija recién nacida fuera robada por una mujer que se hizo pasar por una enfermera del Hospital Alende de Ingeniero Budge.

La principal apuntada en el robo de Aylin Isabella Sandoval es una mujer de 27 años llamada Erika Silvana Castaño, que fue arrestada cuando intentaba comprar unos pasajes para viajar a la Costa Atlántica, acompañada por la víctima recién nacida.

Castaño vive en San Clemente del Tuyú y es madre de tres criaturas. La encontraron junto a Aylin en la zona de la terminal de ómnibus de Luis Guillón.

Tras observar las cámaras de seguridad de la institución médica donde se produjo el macabro secuestro, la fiscal Silvina Estévez identificó a la mujer que se disfrazó de enfermera, que luego fue reconocida por la madre de la víctima.

A través del testimonio de los dueños del local de venta de pasajes, se conocieron más detalles del caso. Stella, una de las testigos del hecho, confirmó: “Como ella [Castaño] no tenía documentación de la menor, no le podíamos vender el pasaje directamente”.

“Cuando le pedimos documentos llegó la Policía, así que parece que ya la venían siguiendo”, razonó. La testigo también se refirió a inconsistencias en el relato de la detenida: “Ella parecía tener treinta y pico de edad. Dijo que su hija había nacido el 30 de noviembre”.

"A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la policía femenina y no pudo hacerlo”, explicó la mujer que fue testigo del impactante secuestro. También advirtió que Erika Silvana Castaño “no andaba con un bolso de viaje, sólo andaba con unas bolsitas”, lo cual reforzó todavía más sospechas.

"La nena estaba dormidita y llamaron a una mujer para que la pudiera amamantar. Dicen que la bebé estuvo casi 6 horas sin tomar la leche, pero no lloraba. No sé si estaba dormidita. Aparentemente, tenía la misma ropa de las fotos y la mujer que la llevaba se puso nerviosa cuando le preguntaron por la beba”, concluyó la testigo.

Aylin reapareció "muerta de hambre" y "toda sucia", contó su mamá

Una vez esclarecido el caso, Nicole Sandoval dialogó con la prensa y aportó su versión de los acontecimientos.

"A mí me dijo que era de neonatología, a la enfermera que era de limpieza, al de seguridad otra cosa. Sabía a quién decirle qué cosa. Cuando vienen a preguntarme a dónde está la bebé, les dije que se la había llevado una enfermera y me preguntaron cuál pero nadie tiene credenciales, entonces yo no sabía", expuso la mamá de Aylin.

"Yo creo que hay una organización detrás, vino preparada, el día anterior ya había venido porque la habían visto. Sabía qué pedirme, cuando la saca a la beba nadie la ve", agregó.

"En el hospital me decían que me la iban a traer, yo preguntaba dónde estaba y me decían 'en neonatología', les dije que yo la iba a buscar. No me dejaban ir, pregunté por mi hija, nadie sabía nada", sostuvo la mujer.

Con respecto al estado de la bebé recuperada, Nicole relató que encontró a su hija "muerta de hambre, bajó mucho de peso, estaba toda sucia... Se supone que mañana nos daban el alta".

"Ahora voy a estar con mi pareja, vamos a estar los dos acá. No creo que durmamos hasta que nos den el alta. Me la vacunan acá, todo acá (sin que se la lleven de la habitación) y nos vamos a casa", declaró Sandoval luego de recuperar a su hija.

