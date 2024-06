Funcionaria municipal manejó borracha, chocó e intentó coimear al inspector: "¿Sabés quién soy yo?"

Una funcionaria de General Rodríguez manejó borracha, chocó e intentó coimear al agente de tránsito. Se trata de Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario de dicha localidad bonaerense que, tras el insólito accionar, habría quedado afuera de su cargo.

El hecho ocurrió el domingo poco antes de la medianoche sobre la ruta 7, a la altura de la calle Manuela Maison. Szchur conducía un Chevrolet Corsa blanco cuando se cruzó de carril y terminó chocando a una camioneta Blazer. Producto de ello, una persona resultó herida.

3,21 gramos de alcohol por litro de sangre le dio el test de alcoholemia que le realizaron agentes del COM. Motivo por el cual fue detenida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pettovello, más denuncias tras un primer revés

Cuando le solicitaron que colaborara con el procedimiento, comenzó a balbucear y mostró dificultades para mantenerse derecha.

Durante toda la secuencia, bromeó con los agentes, insistió en que no entendía lo que estaba sucediendo y hasta intentó coimear a los policías. A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite: ponía la llave, la sacaba, se subía y volvía a bajar.

Todo quedó registrado en un video filmado por un periodista local.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se escucha en el video.

Casi el 60% cree que Sandra Pettovello debería renunciar tras el escándalo de los alimentos

Habló el conductor que fue chocado: "Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado"

Juan Ortíz, dueño de la camioneta chocada, habló con LP Noticias, medio que dio a conocer el hecho y contó: "Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

Además, explicó cómo se dieron los hechos: “La señora esquivó una moto y yo la quise esquivar abriéndome, pero me tiró el auto encima, me pegó y arrancó el espejo. Golpeó de las dos puertas para atrás y me destrozó el tráiler”.

“El carro me quedó tirado lejos. Mi compañero quedó tirado en el piso con dolor en la pierna, parece que se quebró. Lo llevaron al Hospital Vicente López”, detalló sobre el estado de salud de los ocupantes. Juan contó que viajaba con otras cuatro personas en la camioneta y todos volvían a Pilar luego de trabajar en Lobos. Ambos vehículos quedaron destrozados.

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, dicho accionar le habría valido el cargo a Szchur.