Marisa Graham: "Todos los días recibimos demandas de los comedores, no se puede interrumpir el suministro"

Marisa Graham, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se refirió a la retención de alimentos por parte del Gobierno y explicó que el desabastecimiento es consecuencia de los despidos a mansalva en el Estado. “En parte es ideológico, en parte es de prejuicio, y la tercer razón es no saber y no conocer el territorio”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Marisa Graham es abogada y, desde comienzos del 2020, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También es profesora de grado y posgrado en la UBA.



Alejandro Gomel: Alrededor de todo lo que está sucediendo con el Ministerio de Capital Humano, afirmaste que esto también es consecuencia de los despidos masivos. Queríamos consultarle acerca de todo lo que está sucediendo con los alimentos que el Gobierno guardó durante cinco meses.

Nosotros, la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, iniciamos por la interrupción de la entrega de alimentos secos, el 2 de febrero de este año, una acción que es una medida cautelar, que se llama prohibición de innovar.

Nosotros le pedimos un informe a cada comedor y empezamos a recibir demanda de los comedores barriales, donde acuden muchos niños de todo el país, y de defensores provinciales que nos transmiten que ellos también reciben demanda de todo el país, que se terminó con la provisión de alimentos secos en comedores y merenderos.

A toda nuestra demanda, Pablo de la Torre nos contesta que van a cambiar de modalidad, que no van a entregar los alimentos secos y que van a entregar una tarjeta comunitaria a los comedores para que los comedores puedan comprar alimentos frescos. Y nosotros lo que le decimos es que mientras se cambia de una modalidad a otra no se puede interrumpir la contraprestación.

Cuando se da traslado de la demanda, Pablo de la Torre contesta que existe esta compra a través de la OEI de alimentos, que hay alimentos para emergencia en estos lugares donde el Gobierno hace el acopio, tanto de alimentos, como de frazadas y colchones. Nos contestan exactamente lo mismo que dicen ahora, que van a hacer una auditoría.

Por supuesto, Furnari se declara incompetente, luego lo envía al Tribunal de Seguridad Social, que no tiene nada que ver con este tema, porque su competencia es jubilaciones y pensiones. Finalmente, terminamos en la Cámara, donde se le dice a Furnari que resuelva, y Furnari no lo resuelve porque toma la contestación del Ministerio de Capital Humano como si fuera propia y dice que en realidad, ni él ni el Poder Judicial pueden entrometerse en la decisión de política pública que le corresponde al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo le confirma lo que nosotros le decimos, que interrumpieron la entrega de alimentos secos.

Nosotros seguimos relevando hasta el día de ayer que tenemos gran cantidad de comedores que aún no están recibiendo alimentos secos. Yo entiendo que hay un Gobierno nuevo. Entendí bien el 2 de febrero que quiere cambiar la manera en la que se asisten miles y miles de comedores y merenderos. Si seguimos así, habrá muchos más en la República Argentina.

Mientras vos cambiás de modalidad, mientras vos auditas, mientras tercerizar la compra y decís que vas a comprar aceite y lentejas a través de la OEI, mientras haces las tarjetas para los comedores, mientras peleas contra los intermediarios, mientras haces todo eso, no dejes de asistir. Nuestra preocupación son los derechos de los niños, no dejen de entregar alimentos.

AG: ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Una mala praxis, una falta de gestión o una intencionalidad política?

Yo no puedo meterme en la cabeza del Gobierno, pero yo recordaba en estos días una pregunta que le hace Fontevecchia al Presidente de la República, muy puntal, donde le pregunta ¿Javier, vos crees en el derecho a morirse de hambre? Yo me acordaba de eso, de la contestación del Presidente. Por un lado está la cuestión ideológica, por otro lado está la idea de que le tiene que llegar a la persona directamente para evitar que haya otros que se enriquezcan. ¿Es posible que haya 1, 2 o 100 que se enriquezcan? Es posible. Ahora, hay millones de niños que concurren a los comedores, y a los comedores escolares también.

Nosotros también estamos previendo qué va a pasar en los comedores escolares donde se reciben menos alimentos, entonces los alimentos terminan siendo de menor calidad. Nosotros chequeamos todo lo que pasa en los comedores casi diariamente y nos contestan que reciben del PNUD, Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque eso sí sigue funcionando. Aquellos comedores que reciben dinero del PNUD lo recibieron. Pero al dejar de recibir el pack de alimentos secos, la calidad y la cantidad de los alimentos tuvo que disminuir necesariamente.

En parte es ideológico, en parte es de prejuicio, y la tercera es de no saber y no conocer el territorio. No sé si es el caso de Pablo de la Torre, que ahora está fuera del Gobierno, pero hay falta experiencia, hay impericia y negligencia, y también hay una decisión política de desatender lo que le pasa a niños, niñas y adolescentes más pobres en la República Argentina.

Claudio Mardones: Petovello anunció que van a articular una forma veloz para repartir los alimentos, incluso recurrir al ejército para distribuirlos. ¿Qué opinión le merece que se recurra al ejército para poder hacer llegar los alimentos antes de que se venzan?

El ejército se utiliza en muchas ocasiones, por ejemplo, en el período estival, para repartir agua segura en el Chaco salteño. Hay veces que uno recurre al ejército porque tiene los móviles disponibles y porque existe en todo el territorio nacional.

También tienen que recurrir al ejército, porque previo a todo este problema, en el período diciembre-enero, los primeros meses de gestión, se dan una serie de despidos, que ellos llaman "desvinculaciones", de una red que tenía la antes SENAF, hoy Secretaría de políticas familiares.

Es una red de centro de desarrollo comunitario, delegados de esta secretaría, que se ocupaban de hacer esto en el territorio. Cuando se hace una despedida casi masiva del personal que, desde la Nación, desde el ex Ministerio de Desarrollo Social y desde de la Secretaría de niñez, vivían y se estaban en el territorio y se ocupaban de controlar eso. Se quedaron sin recurso humano. Ya no hay nadie que haga esto y por eso ahora lo tiene que hacer el ejército.

CM: ¿La red de distribución no existe porque despidieron a los y las trabajadoras que estaban involucrados?

Estaban involucrados en muchas cosas. Los centros de referencia estaban preparados para que, en un territorio tan extenso y diverso como el nuestro, todas las personas puedan acceder a distintos servicios y derechos. Para que una mamá que vive en un paraje en Santiago del Estero pueda ir a sacar un CUD, un Certificado Único de Discapacidad, sin tener que viajar a la capital, tenía un CDR (Centro de Referencia) entre varios parajes de la provincia.

Eso es lo que se desarticuló, un entramado que no se desarrolló solamente en el anterior Gobierno. Se armó durante años, tiene más de 20 años. Cada vez que he visitado a la población wichí por el tema de la mortalidad infantil me he encontrado con las referentes de la Secretaría de niñez en esos lugares a los que yo concurrí, que me han guiado y acompañado.

Yo creo que también eso los dejó sin el pulso de lo que está pasando en el territorio. Hay un alejamiento con lo que está pasando en los comedores. Por ejemplo, en la auditoría hay muchos comedores que están especialmente inscriptos en el ReNaCOM, que tiene todos los papeles al día. Pero en situaciones como esta de emergencia donde aumenta exponencialmente la pobreza extrema de los hogares donde viven menores. Pobreza extrema, porque es comer o no comer, rozando la indigencia.

Hay comedores no van a tener los papeles al día. Si van a los comedores que yo visito, van a ver que son comedores que están en la casa de una señora que aporta el lugar y hacen la comida para 25 o 30 tuppers que llevan las mamás, y lo hacen a carbón y madera arriba de una vieja parrilla. Van, cierran esos comedores por la falta de papeles, y al cerrar esos comedores, el comedor que está a diez cuadras de esa villa que yo fui a visitar, se colapsa. Se colapsa porque todas las familias que asistían a ese comedor que cerró, terminan yendo al otro.

Esto es una muestra de las consecuencias de no conocer, de no haber ido nunca. Hay una distancia de lo que le está pasando al pueblo más vulnerable y vulnerado. Además de la cantidad de cuestiones extrañas como hacer una licitación de compra de alimentos a través de la OEI. Es usual que el Estado haga contrataciones a través de este organismo, pero hacer una compra venta en vez de que lo haga transparentemente el Estado a través de una licitación pública, eso nos llamó la atención. Pablo de la Torre nos contestó eso en la demanda, y vamos a pedir explicaciones a eso.

Ahora, lo que más bronca me da, es que esta acción la pedimos el 2 de febrero de este año, y el juez Furnari primero se declaró incompetente, la Cámara le dijo que era competente, y cuando vuelve tarda 35 días en resolver y rechazar la medida cautelar. Si me la vas a rechazar, rechazamela al día siguiente así no perdemos tanto tiempo. Y los argumentos de Furnari son los mismos que nos contestaba el ex secretario de niños, adolescentes y familia.

