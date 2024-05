Victoria Tolosa Paz: "El Gobierno está cometiendo un genocidio"

Victoria Tolosa Paz señaló que la foto de los depósitos con stock de alimentos “es la prueba de que no era cierto cuando decían que no habíamos dejado nada en los galpones”, y que la situación social "se agravó" durante la gestión de Milei. "Hay un abandono permanente de esa población que, sin la asistencia, corre riesgo de vida", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Ya había sido diputada en 2021-2022. Fue ministra de Desarrollo Social entre 2022 y 2023, y previamente presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, en 2020. También había sido concejal de La Plata en 2017 y funcionaria de la Provincia de Buenos Aires desde 1996.

La gestión y asistencia del Ministerio de Capital Humano está en el centro de la discusión por denuncias sobre supuestas retenciones de alimentos para comedores, cada vez más concurridos por la expansión de la crisis económica. Ayer se sumó usted con otra denuncia de que además de comida, el Ministerio de Capital Humano tiene retenidas 50 camionetas. Me gustaría su balance de estos dos elementos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En principio, como lo vengo manifestando, el stock que está en el depósito de Martelli, de Tafí Viejo y de Salguero, ese stock de alimentos y de cientos de elementos que se utilizan habitualmente en el Ministerio de Desarrollo Social, hoy el Ministerio de Capital Humano, que tiene que ver con distintas modalidades de la política alimentaria, no hay una única política alimentaria.

Si bien es cierto que parte de esos alimentos se utilizan ante la emergencia de los desastres climáticos que azotan a la Argentina, crecidas, incendios, inundaciones, también es cierto que había una modalidad de entrega sistemática a la asistencia alimentaria de los comedores comunitarios a lo largo y ancho del país, no solamente a movimientos sociales, sino también una enorme red de clubes de barrio pasando por Cáritas Argentina, iglesias de distintos credos.

Una enorme red de contención que tiene, por suerte, la Argentina y que nos permiten ejecutar, en este caso, una política muy importante que es alimentar al pueblo más allá de la Tarjeta Alimentar, que es una política también de creación de nuestra gestión y que buscaba llevar el ingreso a las mamás con niños de 0 a 14 años.

Así que tengan ese stock que es el mismo que dejé cuando me fui del Ministerio de Desarrollo Social, habla a las claras de que no han entregado en cinco meses y medio de gestión ni un solo kilo de arroz, de harina o de yerba. Además no han comprado, porque si el stock está detenido en la misma foto que en diciembre, tampoco han comprado alimentos.

Lo que va a pasar es que si entregan todo eso, como indica por lo pronto la decisión del juez Casanello, que es el que está instruyendo esta causa, los comedores se van a quedar sin alimentos, porque los procesos de compra han sido suspendidos.

Uno ingresa al Ministerio y tiene que gestionar. A mí me tocó asumir y tenía que continuar los procesos licitatorios que tenía en curso, porque suspender esos procesos claramente hubiese sido una atrocidad, porque hubiese dejado sin stock al depósito de Martelli o al de Salguero y hubiese sido claramente un abandono de la población más vulnerable de la Argentina.

Así que, por un lado, esto es la prueba de que no es cierto cuando decían que no habíamos dejado nada en los galpones. Lo dijo Guillermo Francos en la Cámara de Diputados en el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando algún diputado le preguntó, en el primer debate de la Ley Bases, por qué no habían asistido a Bahía Blanca. Él dijo que era porque la gestión anterior no había dejado nada en los depósitos de Desarrollo, pero ahora queda en evidencia.

Ese día también dije yo, a viva voz en el Parlamento, que esto no era cierto y que la auditoría de Corte daba cuenta de distintos elementos para la emergencia, desde alimentos pasando por repelentes, tirantes, chapas, colchones y frazadas, que justamente ser responsable era irnos dejándole al Gobierno entrante la posibilidad de, para cualquier situación de emergencia, que tuviese a la mano poder asistir a la población.

Día 169: El cura que habló de las fuerzas del suelo | Modo Fontevecchia

Javier Milei y el Arzobispo García Cuerva.

Con un día de diferencia salieron a hablar el Arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, y al de la Pastoral, Monseñor Ojea. ¿Por qué la iglesia salió así? ¿Qué pasó a su juicio desde el punto de vista político?

El análisis político es que la iglesia está muy cerca de la gente. La iglesia tiene una enorme capilaridad en cada capilla de la Argentina, y tiene un reporte muy finito de lo que está pasando a nivel social.

Jorge García Cuerva puede estar en la catedral, pero claramente está en contacto con todos los curas, no solamente los curas villeros, de donde él también viene de tener en mente en su anterior responsabilidad la dicha de estar en La Cava o estar en el barrio más populoso de nuestra querida Lomas de Zamora. Es un cura que llega a ser arzobispo, pero previamente, obviamente, anduvo mucho en el barro, lo que lo hace una persona sumamente responsable a la hora de dar una homilía. No lo hace con un tinte político partidario, sino siendo consciente de la enorme necesidad social que atraviesa la Argentina.

No es que la Argentina no tuviera estos problemas allá por noviembre, cuando nos tocó parar la elección. Los tenía, pero fueron todos agravados. Teníamos pobreza, inflación y bastos sectores de la sociedad bajo la línea de la indigencia, pero todo eso se agravó bajo la gestión de Milei, y además éramos conscientes de esa situación, por lo tanto, éramos un Gobierno que entregaba Tarjeta Alimentar, que aumentaba la Asignación Universal por Hijo por ley, y que generaba, obviamente, condiciones de asistencia a la población muy grandes, con la entrega de módulos o alimentos para organizaciones, para Cáritas, más la transferencia de recursos.

Bueno, si no hacés los convenios de transferencia de recursos, si no entregás alimentos secos, si no le entregás a los gobiernos provinciales el servicio alimentario escolar, si no le das a Salta el programa Unir para hacer la búsqueda, medición de peso y talla de los niños y niñas con desnutrición infantil en el norte chaqueño, en la comunidad wichi fundamentalmente, estás cometiendo realmente un crimen que, a esta altura, ya es un genocidio. Hay un abandono permanente de esa población que, sin esa asistencia, corre riesgo de vida. Hay que manifestarlo y creo que por eso la dureza de la Iglesia.

Comedores populares: la Iglesia Católica pidió que el gobierno reparta "rápidamente" los 5 millones de kg de alimentos | Perfil

Además, porque la Iglesia, en los distintos escenarios de crisis económica y social de la Argentina, ha tenido un rol preponderante. Uno puede ver a la Iglesia en esta situación en aquel diálogo social que nos permitió salir de la crisis del 2001. O sea, en esos momentos donde la Patria cruje, la Iglesia claramente no se aparta del camino que tiene que tener y vuelca el compromiso en la palabra.

Creo que escuchar a García Cuerva el sábado 25 de mayo en esa homilía durísima contra la situación social, luego ratificada por Monseñor Ojeda, y no tener la delicadeza, la responsabilidad y la sensibilidad inmediatamente de sacar esos alimentos de Martelli y llevarlos, por ejemplo, a Cáritas. Si no confían en otra institución y solamente confían en Cáritas, que lo entreguen en Cáritas que va a llegar rápidamente a todo el territorio nacional.

No basta con decir que es para la emergencia, porque no se lo cree nadie. Porque Adorni dijo esto en conferencia de prensa y me imagino los vecinos de Concordia que no recibieron ni un solo colchón y ven esa pila de colchones allí. Me imagino a los vecinos de Miramar cuando tuvieron el tornado de enero. Me imagino a los vecinos de Bahía Blanca que tuvieron la presencia del presidente con un grado de insensibilidad.

Todo eso muestra que la foto que se hizo pública del depósito de Martelli está desde el 10 de diciembre en el mismo estado, en el mismo lugar y sin la sensibilidad de poder asistir a la población vulnerable.

Citaron a declarar a Eduardo Belliboni y otros dirigentes sociales por la administración del Potenciar Traba | Perfil

Alejandro Gomel: Cuando estuvo a cargo del Ministerio tuvo enfrentamientos con algunas organizaciones sociales, Grabois especialmente. ¿Faltó transparencia y eso desembocó en las denuncias del Gobierno actual?

A ver, nosotros hicimos un gran trabajo de mejorar la política de Potenciar Trabajo, en tanto fui la única ministra que llevó adelante una auditoría, donde di de baja 110 mil planes en total en los 14 meses que fui ministra, y se debieron a distintos motivos. Había motivos de incompatibilidad porque la gente estaba dentro del padrón y pudimos detectar que había presunción de ingresos no declarados, esto es cuando alguien tenía la capacidad de comprarse un aéreo y salir del país, que lo detectamos vía el cruce de migraciones.

Pettovello dio de baja 27 mil planes, yo di de baja 110 mil, no es una competencia, es que cuando administras lo público tenés que ir buscando mecanismos de las debilidades del propio programa, o del propio sistema, en un programa que además creció producto de la gestión de Mauricio Macri y nuestra gestión, de 220 mil planes a 1.300.000, mira si no vamos a tener que controlar y detectar.

La justicia realizó allanamientos a comedores de los movimientos sociales | Canal E

AG: ¿Es cierto que hay comedores que no existen? ¿Ustedes también habían notado esto?

Vuelvo al caso y te contesto lo de los comedores. Me parece que no hay que confundir. Cuando encontras irregularidades hay que denunciarlas, suspenderlas y quitar ese programa de asistencia. Es como yo, que encontré 100 mil a los que no les correspondía y de baja el Potenciar. Esto habla a las claras del desconocimiento de la responsabilidad de una ministra.

Lo mismo con los comedores. El ReNaCOM, que es el registro que se creó allá por el 2020, era un registro en donde el Estado Nacional decía a todo aquel que da de comer producto de la pandemia, fundamentalmente, regístrese. Luego viene un proceso de que si esos comedores existen o no, pasan por otro canal. O sea, la sola y mera inscripción en el registro no da cuenta de que son comedores existieron, de que recibieron algún tipo de alimento o de que recibieron algún tipo de transferencia, y esto hay que aclararlo. Es como pensar que en el registro de proveedores del Estado Nacional, todas las empresas que están allí han ganado alguna licitación o son proveedoras del Estado. No. Están inscritas en el registro. Esto es lo mismo.

El registro es un registro. Y la política alimentaria se construye solamente en el caso de comedores comunitarios, y PNUD, que es una política específica del Ministerio, que no llega a los 45 mil comedores, llega a tan solo mil y pico de comedores del PNUD y otros dos mil y pico de la entrega de comedores comunitarios. No tiene nada que ver.

Entonces, están diciendo, el 50% de los que están inscritos no existen. Es probable que los que estén inscritos no hayan recibido ni un kilo de harina de parte del Ministerio. Porque se inscribieron en el 2020 y estamos en el 2024. Entonces, por ahí tenían pretensiones de ser elegibles para una política alimentaria. Posiblemente no lo fueron. Entonces, lo que hay que ir a mirar son los comedores del PNUD que reciben dinero mes a mes de parte del Ministerio. Están auditados contablemente y socialmente. ¿Hay irregularidades? Las puede haber. ¿Qué se hace? Se sanciona, se quita el convenio. Hay un procedimiento, por supuesto, de devolución de los fondos en el caso de que hubiesen incumplido parte de la normativa del Ministerio. Esto es parte de la dinámica del Ministerio, no de ahora, sino de hace 20 años, que se ejecuta en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Adorni sobre la entrega de alimentos: "Muchos intermediarios están dolidos porque se les terminó el usufructo personal"

Le hacía esta misma pregunta a un dirigente social. Cuando uno va al análisis de los supermercados tienen estipulado que el 2% de las ventas son robadas. En Estados Unidos, Trump está planteando, y produce escozor, cárcel para personas que roban en tiendas. Y en Estados Unidos, el 10% de la población norteamericana robó alguna vez algo en una tienda.

Obviamente la eficacia de cualquier gestión se mide por el porcentaje de errores. Es decir, 2% no es lo mismo que 20%. ¿Por qué crees que resulta verosímil, para una parte importante de la sociedad, que con todo el sistema de asistencia social lo que había ahora eran curros, como dice el presidente, y gente que se robaba y aprovechaba la tercerización para quedarse con un porcentaje importante? Me estoy refiriendo a la percepción de que es sistémico, no que es excepcional.

Celebro, Jorge, que pongas en palabras, porque es muy triste la construcción del sentido común de que todo aquel que tiene una olla popular en un barrio pobre es un delincuente, es una estigmatización tremenda sobre la pobreza argentina. Lo que yo veo ahí son manos de mujeres solidarias, que cortan madera, que las tienen congeladas por el frío, que cocinan a leña en muchos lugares del interior, no solamente de la provincia sino de la Argentina, porque no hay ni siquiera tendido de red de gas, que alimentan no solamente a sus hijos sino a todos sus vecinos.

Yo siempre me pregunto cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrir la puerta de casa para que entren de a cientos a tomar la leche o a comer un guiso. Esas mujeres no se merecen el destrato de sentirse que son las delincuentes de la Argentina. Si hay vivos en el camino, si hay pecadores, no pueden pagar justo por pecadores, porque ese porcentaje del 2%-3%, tiene que ser altamente condenado por mí, por vos, por toda la sociedad argentina, pero de ningún modo te da patente para cerrar la política alimentaria del Ministerio en un país que tiene siete de cada diez niños bajo la línea de la pobreza, que no alcanza con la Tarjeta Alimentar, que no alcanza con que la mamá perciba la asignación por hijo, que necesita tener en la escuela un plato de comida caliente, necesita a la noche tener un comedor cerca de su casa, que normalmente lo hace una mujer, además, que lleva adelante la tarea de cocinar para el barrio o la iglesia católica que tiene una enorme capilaridad.

Entonces, primero, los pecadores que paguen, que la justicia vaya a fondo, pero no podemos tener el corazón congelado ante la enorme debilidad que tienen cientos y vastos sectores en esta población a la hora de poder tener algo tan básico como un plato de comida en su mesa todos los días, producto de que no tienen trabajo, producto de que no tienen ingresos, producto de que no tienen ninguna oportunidad de poder mejorar sus condiciones.

La pobreza trepó a 51,5% en el primer trimestre y alcanza a 24 millones de personas | Perfil

Por eso quiero apelar a la sensibilidad que siempre tuvo que tener quien está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que tener sensibilidad para justamente poder seguir adelante e ir apartando todo esto que puede ser claramente repudiable y puede ser condenado por la justicia si hay pruebas y si hay, por supuesto, contundencia a la hora de hacer las denuncias. Yo fui parte de quien tomó la decisión, incluso con todas las críticas que valieron para movimientos sociales en mi contra, la contadora de costillas de los pobres. A mí no me importaba, Jorge, porque yo tenía la responsabilidad de llegar a cada rincón de la Argentina. Si nosotros entregabamos el 2% mal de alimentos o del Plan Potenciar Trabajo, estábamos dejando sin cobertura a otras personas que realmente no podíamos haber asistido a partir de que fuimos corriendo del camino.

Pero ese camino de ir corriendo las irregularidades del sendero no te habilita para suspender. En ningún caso vos podés suspender la política alimentaria, sí podés quitar los convenios y hacer que la justicia investigue. Eso es la totalidad de la política social y detrás de esa construcción no se ejecutan las políticas alimentarias en ninguna de las modalidades que te conté. Ni SAE, ni el refuerzo de comedores y merenderos, ni PNUD, ni siquiera Alimentar Comunidad, que Adorni dice, cambiamos la metodología, vamos por Alimentar Comunidad, política que inventó esta ex Ministra de Desarrollo Social en acuerdo con el Banco Mundial, prueba piloto, implementación, 58 comedores elegidos, auditados, que recibieron los fondos sistemáticamente hasta que me fui, y ahora tan solo han recibido un desembolso en el mes de marzo que correspondía a diciembre.

El plan motosierra se siente en la política alimentaria, con fuerte caída en la ejecución | Perfil

¿Qué pasó? De diciembre a marzo lo dejaron solos y a la deriva, sabiendo que existían y que tenían fuertes niveles de control que hicimos en un reglamento nuevo a partir de la construcción de ir mejorando la política pública. Por eso yo siempre digo, ¿qué quieren hacer con la política alimentaria? ¿La quieren cambiar? Ningún problema, pero ejecuten las partidas. Cuando explotó la foto de los cinco millones de kilos de alimentos, corrieron rápidamente a desembolsar el monto ridículo de tan solo cinco millones de pesos en tres comedores, cuando la Argentina tiene obviamente cientos de comedores que están esperando los fondos o los alimentos secos, la modalidad que quiera, pero que ejecuten las partidas.

Para eso también la gente paga sus impuestos, dota al presupuesto nacional para ejecutar las políticas alimentarias y es su responsabilidad. La ministra del Capital Humano juró, me imagino ante la Constitución e imagino invocando a Dios, ejecutar las políticas alimentarias que son responsabilidad solamente de ella, porque además tiene Educación y Desarrollo Social, Trabajo y Cultura. No tiene forma de escaparle a la responsabilidad, por ley, de llevar adelante el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, ley votada por el Parlamento en el año 2002 tras la enorme crisis social del final del 2001. Tiene que cumplir esa ley, tiene que cumplir la ejecución de partidas y no tiene que encontrar ninguna excusa.

Esto quiere decir que Casanello vaya a fondo, que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar, pero al mismo tiempo ya tiene la obligación de alimentar al pueblo argentino que vive bajo la pobreza.

MVB FM