Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, se mostró dispuesto a declarar sobre la causa que investiga supuestas irregularidades en la administración de fondos del programa Potenciar Trabajo y que involucra a otros dirigentes sociales. Convocado por el juez Sebastián Casanello, Belliboni afirmó que no tiene "nada que ocultar" y que además planea presentar denuncias ante la Justicia, destacando el revuelo por los cinco millones de kilos de alimentos que el gobierno nacional no repartió a los comedores y merenderos populares.

"No somos ningunos delincuentes. No tenemos secretos", se defendió Belliboni ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Según la hipótesis del juez, los dirigentes del Polo Obrero habrían utilizado facturas apócrifas para "disfrazar" la utilización de esos fondos, alegando que "lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria".

Pero la del manejo del programa Potenciar Trabajo no fue la única causa que el juez Casanello encaró este lunes, en referencia a la asistencia social. Sino que, por otro lado, ordenó al Ministerio de Capital Humano que presente un inventario detallado del stock actual de las 5 mil toneladas de alimentos que retuvo frente a la demanda de los comedores populares.

Qué dijo Eduardo Belliboni

"No solo vamos a declarar lo que quiere (el juez, Sebastián) Casanello, y en todo caso el fiscal, sino que iremos también a denunciar, porque la Justicia no nos convoca por otro lado, por esos cinco millones de kilos de comida que la ministra (de Capital Humano) Sandra Pettovello no distribuyó y que afecta a la gente", señaló el líder social.

Si bien se mostró colaborativo, por otro lado el dirigente piquetero consideró que esta citación a declaración indagatoria forma parte de una estrategia para distraer a la opinión pública de la problemática económica y social del país, en medio de la caída del empleo y del poder adquisitivo, así como el creciente descontento popular registrado en distintos puntos del país.

En esa línea, acusó al gobierno nacional de querer "desviar la atención" a partir de las denuncias contra dirigentes sociales y el manejo de la asistencia alimentaria, un tema sensible a nivel social. "Forma parte de una campaña para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, cuando hay un rebelión popular en Misiones", dijo Belliboni.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, no se salvó de las críticas de Belliboni, quien destacó una reducción drástica en los ingresos de los programas sociales debido a la inflación, que en el último mes sumó otro 8% según el INDEC. "La inflación hizo de los ingresos la nada misma", recriminó Belliboni en declaraciones radiales.

La causa contra el Polo Obrero

La sospecha de Casanello gira en torno al presunto uso de facturación falsa y gastos no justificados por parte del Polo Obrero para ocultar el destino real de los fondos recibidos del estado nacional. La investigación judicial iniciada analiza pruebas sobre el presunto desvío de fondos que el Polo Obrero habría recibido como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.

Por este motivo, el dirigente social deberá presentarse a declarar el próximo 25 de junio a las 9 como uno de los 23 citados a indagatoria junto a otros dirigentes de la misma organizaciones y otras personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza, estos últimos dos sospechados de extorsión y amenazas.

Según Belliboni, estas acusaciones buscan "estigmatizar a los movimientos sociales", aunque admitió que no puede garantizar la conducta de todos los miembros de su organización. "Aunque sí (pondría las manos en el fuego) por la gente que trabaja en los comedores porque son personas que se sacrifican todos los días", agregó.

En relación con los controles sobre la asistencia de beneficiarios a las actividades obligatorias de los planes sociales, Belliboni explicó que esto se debía a disposiciones del Ministerio de Desarrollo Social anterior, aunque afirmó estar en contra de esa práctica. Mientras que, respecto a los chats que mencionaban un "castigo" para quienes no asistieran a protestas sociales, Belliboni afirmó que esas conversaciones son las únicas que la Justicia encontró y no representan la totalidad de las comunicaciones.

La Justicia exigió al Gobierno la entrega de alimentos

El Gobierno admitió recientemente que cerca de 5 mil toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión anterior están retenidos en depósitos del Ministerio de Capital Humano, sin ser distribuidos a comedores, lo que llevó al líder del MTE, Juan Grabois, a presentar una denuncia que está siendo investigada por la Justicia.

Casanello, por su parte, además de citar a indagatoria a Belliboni le exigió al gobierno nacional que informe sobre cómo distribuirá los alimentos que retuvo a los comedores y merenderos populares a pesar de las denuncias de estos centros de asistencia respecto a la falta de insumos.

En tanto, instó a la cartera de Pettovello a que elabore un plan de distribución considerando el tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destinatarios, con la previsión de su ejecución de manera inmediata. Este plan debe ser presentado con precisión en un plazo de 72 horas ante el juzgado.