Gerardo Romano, sobre la interna K: "Cristina no lo puso a Alberto, lo pusimos nosotros con el voto"

Gerardo Romano opinó sobre la crisis política al interior del Frente de Todos y sostuvo que la vicepresidenta Cristina Kirchner “no puso” a Alberto Fernández como presidente, sino que “a Alberto lo pusimos nosotros con el voto”.

“Cristina no lo puso a Alberto, a Alberto lo pusimos nosotros con el voto. Es un poco transferencial porque creemos en Cristina, en sus ideas y en su capacidad. El aval que tiene de dos períodos presidenciales y todo su recorrido político, también creo en la capacidad que tiene Alberto Fernández”, aseguró Romano en Actualidad Política Tv, que se emite por Canal Metro.

El actor consideró que en la gestión del Frente de Todos “hay errores y hay políticas y cosas que no se han hecho o que se han hecho mal”, cuestionó que no hubiera más medidas “de shock” destinadas a frenar la inflación, pero también expresó que no se siente “defraudado” por Fernández. “Creo en él, creo en su honestidad y en su capacidad, pero en las elecciones, yo hubiera hecho una política antiinflacionaria de shock, potente”, dijo.

Gerardo Romano comparó las vacunas VIP con un naufragio: "Robar es distinto"

Respecto de los audios que se conocieron de la diputada Fernanda Vallejos, donde descalifica al jefe de Estado y lo considera un “enfermo” y “okupa”, Romano opinó: “Yo tengo respeto por la investidura presidencial, por eso me refiero al ingeniero Macri como ingeniero o como expresidente”.

Y sumó: “No creo que tenga formación psiquiátrica o psicoanalítica como para establecer que Alberto (Fernández) es un enfermo, si es que se refería a lo mental, ni creo que tampoco la metáfora del 'okupa' sea para Alberto, no es okupa en la medida que lo ha votado el pueblo, no me parece cierta, me parece desafortunada”.

Por otro lado, el artista se refirió a las declaraciones del director de cine Juan José Campanella, quien criticó con dureza al Gobierno y pidió la renuncia del primer mandatario.

“Yo no le pediría la renuncia, no le pedí la renuncia a Macri. Me parece que es muy débil la solidez democrática de Campanella”, expresó. “Los gobiernos elegidos por el pueblo democráticamente deben cumplir con sus mandatos o tener la sustitución que corresponda en caso de que haya una situación que impida que un funcionario elegido pueda cumplir el período completo”, opinó.

ag / ds