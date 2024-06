Grabois se metió en la polémica entre Villarruel y Bregman y la vicepresidenta lo tildó de "lustrador de montoneros tirabombas"

Al tenso cruce en redes sociales entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, se sumó el dirigente social Juan Grabois.“¿Qué pasa que no presentás los aportantes y la rendición de gastos de tu partido? Te queda un día hábil”, le recordó a modo de chicana el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a la vice. Lejos de quedarse callada, Villarruel contraatacó tildándolo de "soberbio" y de vivir en un "microclima de chivo y comunismo".



Todo empezó el jueves, cuando la diputada compartió en su cuenta de X una foto tomada desde las alturas del acto que encabezó el presidente Javier Milei en el Monumento a la Bandera en Rosario, Santa Fe. En la imagen se ve que en el acto hubo poca concurrencia de personas pero si mucha presencia de integrantes de las distintas fuerzas de seguridad, por lo que Bregman, con sarcasmo, escribió: "Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar".

Villarruel, no dispuesta a dejar pasar la chicana, le respondió: "Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos".

Victoria Villarruel le contestó a Grabois: "Vos ofendés a Dios cuando tomás su Santo Nombre en vano"

Ante ese comentario, Bregman retrucó: "Lo dicho por Villarruel suena a ´zurda apátrida´, muy usado por la dictadura, cuya obra económica -mientras torturaban y asesinaban-, incluyó la entrega total del patrimonio nacional y el endeudamiento externo feroz. Milei y ella quieren completar su obra. Callate, Villaruel".

El cruce virtual escaló un peldaño más este viernes por la tarde cuando Juan Grabois publicó un largo mensaje en X, echando más leña al fuego.

El gráfico de Villarruel para chicanear a Grabois por los votos

“Yo sí canto el himno; nunca cobré nada del Estado -dato objetivo vs. relato difamatorio-, la que jugándola de guardiana de la moral y el superávit cobra 8 palos por mes, 32 salarios mínimos, no es Myriam, sos vos... Toda ¡de la nuestra! ¡pagados por el Estado que vos querés destruir desde adentro! ¡Por una democracia recuperada juzgando a tus ídolos Videla y Galtieri! Hipócrita. No son ni siquiera la derecha, son cadetes de la riqueza y mulos del círculo rojo.”, dijo el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria.

Bregman compartió un mensaje de un metrodelegado denunciado para contestarle a Villarruel: "Que nos digan dónde están"

Y agregó: “Además efectivamente el acto de Rosario fue chiquiiiito... Escuálido si no fuera por los hombres y mujeres de las FFAA democráticas arriados por obediencia a un acto partidario por su superior jerárquico”. “¿Qué pasa que no presentás los aportantes y la rendición de gastos de tu partido? Te queda un día hábil”, cerró Grabois.

Los senadores volverán a recibir un aumento y su sueldo será de $8 millones por mes

Dos horas más tarde, Grabois ya tenía un comentario de Villarruel, quien lo acusó de lustrar "con franela a los montoneros" y de parecer un "acosador compulsivo".

"Mientras vos plantabas perejiles en campos tomados y andabas lustrando con franela a los montoneros tira bombas, yo luchaba por sus víctimas sin DDHH. Tal vez en tu microclima de chivo y comunismo no sepas que mi sueldo es más bajo que el de los diputados, porque como vicepresidente no soy senadora y como tal formo parte del Poder Ejecutivo", chicaneó la vicepresidenta.

Y continuó: “Te comunico, ya que parece que seguís mis pasos como un acosador empedernido, que hace tiempo renuncié formalmente al PD sin usar los recursos del Estado para hacer política como vos y tus ex fonditos fiduciarios”.

Al final del texto, la vice de Milei, le recordó “que si el acto fue “chiquiiiito”, el apoyo del pueblo argentino que nos eligió en las urnas (donde importa) fue ENORME.”

