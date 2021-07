Grecia recuperó en un bosque las pinturas de Picasso y Mondrian robadas hace 9 años

Le llevó 9 años a la policía griega recuperar dos de las tres obras de arte de un valor incalculable que habían sido robadas, tan solo en 7 minutos, la noche del 8 de enero de 2012, de la Pinacoteca Nacional de Atenas. Ellos son el cuadro cubista “Cabeza de mujer” (56 x 40 cm), del malagueño Pablo Picasso, pintado en 1939 y un óleo sobre tela del neerlandés Piet Mondrian, “Molino”, datado en 1917 (c.)

Un tercer diseño sobre papel, que también desapareció del museo griego el mismo día, no se encontró. Se trata de un trabajo del italiano Guglielmo Caccia, apodado El Moncalvo (1568-1625), que representaba a un santo en un momento de éxtasis.

Los cuadros de Picasso y Mondrian se encontraron envueltos en plástico y tirados entre pastizales, en la región rural de Keratea, 45 kilómetros al sudeste de Atenas.

Un regalo de Pablo Picasso al pueblo griego

La policía de Grecia dio con ellos gracias a la confesión del ladrón, de 49 años, que confesó haber cometido el robo durante un interrogatorio y que además reveló el lugar exacto en donde los había escondido hace un tiempo, no muy lejos del centro de la capital de Grecia.

El detenido dijo incluso que el diseño del italiano Caccia se había dañado cuando lo quitó de su marco, en la Pinacoteca Nacional de Atenas, y que al salir a la calle, en plena noche “lo tiró”. El auto-incriminado dijo a las autoridades policiales que era un amante del arte, pero que su intención nunca había sido vender las obras robadas. Al principio las escondió en su propia casa y luego, en febrero de este año, tuvo un mal presentimiento y las escondió en el bosque de las afueras de Atenas.

Regalo de Picasso

Las autoridades griegas no podían ocultar su satisfacción por el buen resultado de tan prolongada búsqueda de las obras millonarias que, habiendo sido robadas tan fácilmente, dejaron a la vista el endeble sistema de seguridad que las autoridades locales implementan para la protección de su patrimonio cultural.

"Hoy es un día muy especial, lleno de alegría y emoción", arrancó Lina Mendoni la ministra de Cultura griega, durante la rueda de prensa en la que hicieron el anuncio. Destacó que el cuadro cubista tiene una "importancia particular y un valor sentimental" para el pueblo griego.

El cuadro de Pablo Picasso regresará a la Pinacoteca, como él deseaba.

Y sin duda debe ser así, ya que fue un obsequio hecho por el mismo Pablo Picasso “al pueblo griego”, en 1949, por su resistencia antinazi entre los años 1941 y 1944. De hecho, la pintura tiene en su reverso una dedicatoria de puño y letra del genio español: "Para el pueblo griego, un tributo de Picasso", esbozó el autor de Guernica en la parte de atrás de la tela.

Casi apenas promediaban estas palabras, cuando un hecho inesperado, malogró la alegría de las autoridades locales: sin guantes y visiblemente poco diestro en la manipulación de obras de arte, al guardia policial se le cayó al piso el cuadro de Picasso, cuando intentaba acomodarlo contra un panel, junto al de Mondrian. Nuevamente sin guantes, lo levantó como si nada y lo volvió a poner en su lugar, como si se tratara de la horma de queso que se cae del dispenser del supermercado. Una periodista irlandesa, ahí presente, grabó la escena y su video circula por las redes.

Arte robado

Ninguna peripecia más parece haberse sumado a las tantas que ya rodean estas obras de Picasso y Mondrian. Ambas están en buenas condiciones. "Su recuperación es una gran éxito", se apresuró a decir el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chrysochoidis, para cambiar el centro de atención luego del imprevisto.

Según fuentes policiales citadas por la agencia griega ANA, reproducidas en los periódicos franceses, cuando el robo se perpetró, en 2012, las autoridades sospecharon en principio de dos hombres, pero el detenido dijo que había actuado solo y que había estado estudiando los movimientos de los guardias durante varios días, antes de animarse a dar el gran golpe.

El ladrón sólo precisó 7 minutos para llevarse de un museo tres obras maestras .

Ese día de 2012, para distraer a los guardias nocturnos, el ladrón hizo sonar la alarma varias veces, moviendo una puerta que no tenía cerradura. Inmediatamente llovieron las críticas sobre los responsables de la cultura, ya que se supo entonces que el sistema de alarmas, que había sido instalado en 1992, no recibía mantenimiento desde 2000. Además, durante una huelga de tres días, la Pinacoteca estuvo en funcionamiento, pero sin alarmas. Otros críticos señalaron también que no todas las salas del museo tenían cámaras.

Cuando concluya la investigación, las obras recuperadas volverán a la Pinacoteca de Atenas, que en marzo concluyó una renovación de envergadura que costó € 59 millones.

La remodelación duplicó el espacio destinado a una colección de arte griego post bizantino, a una pequeña colección de obras del Renacimiento y a cuadros de Greco. Junto a ellas, se lucirán los tesoros recuperados.

