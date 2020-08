Un Zoom por Dietrich: Juntos por el Cambio se reunió para apoyar al exministro

Eso canta Joaquín Sabina en su hit “Camas vacías”: “Cada vez que me confieso, me doy la absolución”. Y también podría ser el título para el zoom que reunió a integrantes de Juntos por el Cambio para “desagraviar” a Guillermo Dietrich.

El desagravio en cuestión se refiere a la una causa judicial que llevó a Dietrich a ser procesado por administración fraudulenta sumado a un embargo por 500 millones de pesos. El nudo de la causa: peajes, concesiones y autopistas y Macri. Dietrich fue ministro de Transporte en la Ciudad y cuando Macri gana la presidencia, pasa a Nación.

Podría decirse que así como Macri aprendió a desligar responsabilidades y señalar culpas ajenas para no asumir errores propios, quienes son objeto de investigaciones judiciales, también tienen su propia muletilla. Y en este zoom se expuso una: “No los dejemos solos ante la persecución kirchnerista; no somos lo mismo”.

Los documentos que derivaron en el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Saravia Frías.

Como en un grupo de autoayuda o una reunión de colegas, dieron testimonios de apoyo a Dietrich, desde Juan Curutchet, Oscar Aguad, Federico Pinedo, “los Bulrrich" -Patricia y Esteban-, Maxi Ferraro, Juanjo Méndez, Waldo Wolff, un discreto Alfredo Cornejo, el ex secretario de la presidencia Fernando de Andreis, y gente que habló de cómo lo afectó positivamente la gestión de Dietrich como ministro.

Los testimonios fueron una sumatoria de argumentos para justificar la elección del concepto de “persecución” sin siquiera apelar al formalismo de “dejemos que la Justicia haga su trabajo”. También a hablar de la gestión del ex ministro con elogios a la misma, aunque la causa judicial por la que fue procesado no apunta a las obras que Dietrich tuvo a cargo.

Nicolás Dujovne también está implicado en la causa y se lo investiga desde 2019.

Por supuesto, no faltó la apelación a quiénes son los que sí piensan en “la República” y quienes no. También se coló el concepto “lawfare” del que, según uno de los invitados, hoy Dietrich sería víctima; como también la tensión emocional que experimentarían quienes no quieren “disciplinarse” ante el actual oficialismo. Corrió por cuenta de Patricia Bullrich incluir el concepto que casi tiene su copyright: la existencia del “ministerio de la venganza”.

Finalmente, el propio Guillermo Dietrich tomó la palabra y aunque no se sumaron al zoom mencionó que estaba acompañado de Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, y Nicolás Dujovne, quienes, explicó, “son personas íntegras, comprometidas con nuestro país y que hicieron un aporte monumental cada una desde su lugar en estos años que estamos siendo perseguidos con esta causa insólita, injusta, con una única intencionalidad de afectar por el solo hecho de afectar”. Y como se habló de gestión, Dietrich finalmente destacó que no fue él solo el hacedor sino que hubo un equipo grande que incluye a Horacio Rodríguez Larreta y a Macri.

EI / DS