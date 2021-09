Hablan los hermanos de I, el chico desaparecido durante 16 horas: “Fue una situación muy complicada”

Luego de ser encontrado deambulando y perdido en Ciudad Evita por un hombre de 41 años que pudo reconocerlo, los hermanos de I. detallaron de qué manera vivió la familia las 16 horas de su desaparición y confirmaron que todavía no habían podido ver al chico de 13 años, que estaba en observación. El lunes, había faltado a la escuela San José de Liniers y se lo buscaba desde entonces.

La búsqueda de I. tuvo un final feliz luego de estar desaparecido durante horas. Sus hermanos relataron el sentimiento de "miedo" que sintieron ante la incertidumbre de su paradero y agradecieron la difusión que tuvo la imagen del chico para poder encontrarlo.

“Lo único que queremos es agradecer a los medios que publicaron la foto de mi hermano y que en cuanto apareció la hayan quitado, a las personas que han participado de la búsqueda. Y a Carlos, que fue el hombre que lo encontró, le estamos agradecidos eternamente”, manifestó Juan Pablo, hermano del menor en diálogo con Telenoche (El Trece).

Además, expresaron que aún en la noche del martes no habían podido ver al chico pero conocían su estado de salud y agradecieron a las personas que colaboraron con su aparición.

“Sentí miedo ¿Qué más se puede tener que miedo? Lo traté de buscar, traté de hacer todo lo que pude. Por suerte lo lograron encontrar”, detalló Juan Pablo sobre las horas de incertidumbre.

Manuel, el otro hermano de I. que realizó declaraciones a la prensa manifestó que "fue una situación muy complicada" y agregó que por fortuna "los medios, amigos y familia reaccionaron muy bien".

"Estamos absolutamente agradecidos de que I. esté en este momento en el hospital con nuestros papás. I. apareció sano y salvo”, manifestó emocionado.

La desaparición y la incertidumbre

Las alarmas se encendieron el lunes cuando I. D. no llegó a la escuela San José de Liniers. La situación fue percibida por su madre, que lo esperaba luego del colegio y al no llegar al encuentro, consultó en el colegio. Allí supo que no había asistido.

Comenzada la búsqueda, se comenzaron a registrar las cámaras de la zona y se pudo ver como el chico de 13 años descartaba su celular en la basura. También se deshizo de su mochila, que fue encontrada en la calle.

Esteban Echeverría: fue a una fiesta, orinó sobre la cama y el TV y terminaron a los tiros

En la mañana del martes, Carlos Miguel Chaile, un vecino de 42 años de Ciudad Evita, lo vio en la calle y pudo reconocerlo. “Parecía desorientado, temblaba”, detalló.

El Director Asociado del hospital Zonal General de Agudos “Alberto Balestrini”, Jorge Mestre, informó el mediodía del martes que I. D. estaba estable y en perfectas condiciones, pero permanecería un día en observación.

GI/FF