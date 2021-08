Apareció I.D., el chico de 13 años que estaba desaparecido

Según anunciaron sus familiares, I.D., el niño de 13 años que se estaba desparecido, fue encontrando gracias al llamado de un vecino al 911 que lo vio caminando por Ciudad Evita. El adolescente se encuentra en la Comisaría 9, sano y salvo y su familia busca reencontrarse con él.

“Estaba sano y caminando en la calle, en Ciudad Evita. Nos contaron que estaba perdido y desorientado. Estamos esperando el llamado del juez para ir a buscarlo. Todavía no pudimos hablar con él. Nos acabamos de enterar”, dijo a la prensa el hermano mayor del chico.

Fuentes policiales informaron a La Nación que un vecino de 41 años se comunicó con el 911 y dijo que había visto a un chico que caminaba por la zona y que parecía ser el joven. Fue entonces que personal de la comisaría 3ra arribó a la intersección de Perón y El Guaycuru y encontró al menor que se identificó como I.D..

La desaparición

El joven había sido visto por última vez por su familia el pasado lunes por la mañana, cuando salió de su casa rumbo a la escuela San José en el barrio de Liniers, a la cual jamás llegó.

De todos modos, según relató Roxana, la madre del chico, él debía encontrarse con su mamá en el cruce de Larrazábal y avenida Alberdi, pero al no verlo allí, se dirigió al colegio, donde le explicaron que el adolescente no había asistido ese día.

Alrededor de las 17:00, la madre pudo comunicarse con el joven, quien le dijo que se había ido a jugar a la pelota con un amigo. Esa fue la última vez que pudieron comunicarse con él.

Su mochila fue hallada en Alberdi y Larrazábal y se registró un video donde se ve cómo él descartaba su celular en un cesto de basura. Inmediatamente comenzó una desesperada búsqueda.

"Si él me está mirando, le pedimos que queremos saber dónde está, que no estamos enojados. Estamos todos muy preocupados. No sé qué le puede haber pasado porque no tiene mucho sentido todo esto”, había dicho Roxana.