Iglesias justificó sus críticas a De Paul: "Es horrendo el nacionalismo patriotero y la teoría de la nación acosada"

El diputado del PRO, Fernando Iglesias, salió a justificar sus fuertes críticas al jugador del seleccionado argentino de fútbol, Rodrigo De Paul, al tildarlo de "descerebrado" y de difundir discursos de "nacionalismos berretas".

A partir de sus críticas, los medios difundieron sus posteos y los usuarios de las redes también salieron a responderle al legislador que siempre busca polemizar a través de sus comentarios.

De Paul había subido un posteo por sus 10 años de carrera como futbolista y escribió que 'defender a mi país no se compara con nada' y entonces Iglesias comparó esos dichos con discursos nazis: "De Mussolini a Putin, pasando por Hitler, Perón, Stalin, Castro, etc. el nacionalismo patriotero y la teoría de la nación acosada que hay que defender han sido la desgracia de los países que lo adoptaron como doctrina, pero siguen siendo la principal creencia política. Horrendo", argumentó.

"Descerebrados": la furiosa crítica de Fernando Iglesias a Rodrigo de Paul, que celebró sus 10 años de carrera

Asimismo, salió a responderle a los medios con los que suele enfrentarse a través de las redes: "No lo decía por De Paul sino por ustedes y sus televidentes @C5N", respondió a la cuenta oficial de C5N, lo mismo hizo con El Destape y hasta incluyó a PERFIL.

Para defenderse de las críticas de la gente que pidió respeto por uno de los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022, el diputado de Juntos por el Cambio también aprovechó para cuestionar a Diego Maradona: "Critico una declaración que me parece estúpida de De Paul y salen en manada a defenderlo. Que es campeón del mundo. Que cómo vas criticarlo. Una vaca sagrada. Déjenlo, muchachos. No lo necesita. Le va muy bien. Con esa forma de actuar no es raro que hayamos tenido un Maradona", disparó el diputado.

Incluso, la viralización del caso llevó a que el empresario de la carne, Alberto Samid, le respondiera a Iglesias: "Un profe de voley de tercera categoría le dice 'descerebrado' a un campeón del mundo". El legislador del PRO no esperó y también le dijo a Samid "Shut up, you! Doctor en carnaza".

Camila Homs abre la polémica y expone a Rodrigo de Paul a lo Miley Cyrus y Shakira

En otro de sus tuits, Iglesias acusó que ese "nacionalismo berreta" es el culpable de que "este país se viniera abajo". "Este país se vino abajo cuando el Revisionismo Histórico impuso su nacionalismo berreta y patriotero. Hoy, hasta los pibes que van a la milonga creen que 'defienden' algo. Nos fue bien cuando fuimos cosmopolitas y abiertos al mundo. Después... Partido Populista y Partido Militar".

Por otro lado, se mostró "en contra del uso de lenguaje épico en casi cualquier circunstancia". "Harto del nacionalismo berreta y de la militarización de la vida. Podrido del síndrome de la patria está en peligro. Después se quejan de los soldados de Cristina y el Vatayón Militante", agregó.

El video de De Paul y el insulto de Iglesias

El caso comenzó cuando De Paul dijo "el olor a pasto, el vestuario, defender a mi país... No se comparan con nada", en un emotivo video por cumplir 10 años de carrera como futbolista.

Allí, Iglesias tomó sus dichos y le respondió: "Defender a mi país? De quién? En una cancha? What are you talking about? #Descerebrados".

JD / CP