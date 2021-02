El Bolsón fue declarada "zona de desastre" por los incendios

La situación no deja de empeorar a cada hora en la hermosa zona de El Bolsón, debido a las miles de hectáreas incendiadas, situación que obligó a la gobernadora Arabela Carreras a declararla como "zona de desastre", declarando el estado de emergencia y poniendo en marcha las evacuaciones de los lugares más comprometidos. La combinación de falta de lluvias y altísimas temperaturas (con térmicas que no registraban en el lugar desde el año 1964) ha formado un combo que la denodada acción de los bomberos no consigue atenuar.

Desde hace dos semanas el fuego no cesa y arrasa con miles de hectáreas en los alrededores de la localidad, por el momento sin control, mientras desde el Gobierno nacional se enviaron nuevos apoyos las tareas contra el fuego. "Vamos a asistir a los pobladores, con todo lo que necesiten", prometió la gobernadora Carreras, mientras se informaba de evacuaciones de familias en la zona de Rinconada Nahuelpan, el poblado más expuesto este domingo al avance de las llamas, que ya consumieron más de 6 mil hectáreas.

Carreras explicó, en declaraciones a medios locales, que las condiciones meteorológicas “son extraordinarias", remarcando que "no se veía algo así 1964", con tanto calor y baja humedad. "Eso genera un contexto especialmente difícil, que favorece la propagación de las llamas”, enfatizó la mandataria.



“Se está trabajando en la protección de la vida humana antes que nada, y de las viviendas. El fuego sigue quemando bosque nativo y forestaciones. La situación es preocupante, pero no hay alarma de pérdidas humanas y de infraestructura. Hay cambios climáticos permanentes que nos pueden poner en riesgo”, explicó.



El director nacional de Operaciones de Protección Civil, Esteban Chalá, se trasladó a Río Negro para prestar apoyo a las tareas de combate al fuego en cercanías de El Bolsón, donde las altas temperaturas y la baja humedad favorecen la propagación del incendio que este fin de semana cumplió dos semanas.



El refuerzo de Nación tiene como base operativa el Escuadrón 35 "El Bolsón" de Gendarmería Nacional, fuerza que proveé apoyo logístico y con quienes coordinarán las acciones a llevar adelante.

Con 38 grados de térmica, El Bolsón vive un calvario en su lucha contra el fuego​

Según informó el medio local ADNSur, durante la noche del sábado comenzaron las evacuaciones de familias en la zona de Rinconada Nahuelpan, donde se encuentra el lugar poblado más expuesto ante el avance de las llamas.

La gobernadora Carreras elogió la incansable tarea de los equipos de combate del fuego, con “una gran coordinación y un trabajo conjunto de Provincia, Nación y la Municipalidad” y también se refirió a las “convocatorias de buena voluntad” que hacen grupos de vecinos. En este sentido, la mandataria pidió a esos vecinos que “no se arriesguen, porque el voluntariado en estos casos no es necesario y deben trabajar los brigadistas, que son los expertos en la lucha contra el fuego”.



Carreras llevó tranquilidad a los turistas al señalar que la temporada “sigue con normalidad", y "la situación de la ciudad es tranquila y la ruta se mantiene en excelente estado”. Por otro lado, el jefe del del cuerpo de Bomberos voluntarios de El Bolsón, Alejandro Namor, precisó en diálogo con Télam que "el fuego anoche subió a la cima de la cordillera" y que "dotaciones están trabajando para resguardar viviendas que están comprometidas a escasos metros del fuego".

CG/HB