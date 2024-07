Graves incidentes en Leeds: manifestantes queman vehículos y obligan a huir a la policía

"Cientos de matones provocan graves incidentes en Leeds, incendiando un autobús de dos pisos y otros vehículos, haciendo huir a la policía del lugar", reseña este jueves por la noche el popular diario inglés The Sun, dando cuenta de los graves sucesos de violencia callejera que empezaron a última hora de la tarde y conmocionan todavía esta noche las calles de esa ciudad del norte de Inglaterra, mientras en redes se apilan los mensajes de quienes responsabilizan por las caóticas escenas "a la masiva inmigración musulmana".

No está claro todavía cómo se iniciaron los incidentes, ni tampoco si incluyen algún tipo de demanda social, solo se veían en videos en redes a centenares de personas que habían incendiado un micro de dos pisos, y luego otros automóviles, destruyendo incluso un patrullero, que los uniformados habían dejado en el lugar.

"Los policías se han retirado, han abandonado completamente la zona", se indicaba en redes sociales, mientras The Sun mencionaba a un portavoz policial, sin identificarlo, indicando que "como no hay heridos, y los incendios callejeros no están afectando la seguridad pública y los edificios, estamos esperando que la situación se calme por si sola".

"Estamos por supuesto monitoreando la situación, con la policía de West Yorkshire lista para actuar, pero por el momento no hemos intervenido", agregaba, mientras se sucedían las escenas de autos quemándose en las calles.

En tanto, un vocero de la compañía de transporte First Bus, de Leeds, admitió que "dos de nuestros vehículos se han visto involucrados en los disturbios que están sucediendo en el área de Harehills, pero uno de nuestros equipos pudo retirar del lugar a nuestros conductores y pasajeros". "Todos han resultado ilesos", agregó, sin detallar si el colectivo que se veía ardiendo en los videos de redes pertenecía a esa empresa.

Mientras las fuerzas antidisturbios despejaban la zona, la ministra del Interior del Reino Unido, Yvette Cooper, se pronunció en redes sociales y dijo estar "horrorizada" por las violentas escenas que se veían en la vía pública.

La funcionaria agradeció asimismo el operativo de los oficiales de Yorkshire.

A su vez, el personal de Seguridad pidió a la ciudadanía que evitaran la zona, mientras seguían trabajando sobre focos aislados de desorden.