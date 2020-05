Inflación de abril: el INDEC admitió que quedaron fuera del relevamiento varios rubros importantes

Luego de oficializar que el pasado mes de abril la inflación subió 1,5 por ciento, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reconoció este jueves 14 de mayo que el relevamiento de precios de abril sólo alcanzó al 77,6% de su base de informantes debido a la cuarentena dispuesta por la pandemia, aunque aseguró que la estadística "respetó las normas internacionales de medición".

El organismo presidido por Marco Lavagna trató así de salir al cruce de la polémica generada por el calculo de la inflación de abril, cuando muchas actividades tuvieron locales cerrados que impidieron la medición. Así el INDEC señaló que incorporó "modalidades nos presenciales de relevamiento, en línea con lo sugerido por los organismos internacionales en la materia y las oficinas de estadística de otros países".

Al respecto se explicó que "solo el 7,1% de los datos fue recogido en forma presencial", mientras el 70,4% fue realizado en forma distante y el 22,4% restante no fue localizado.

La inflación de abril fue de 1,5% pero sigue alta en alimentos

"Estas distintas formas de relevamiento permitieron cubrir un 77,6% de los informantes abiertos de la muestra en todo el país (aproximadamente un 61% de la muestra original de informantes)", señaló el organismo en una nota aclaratoria que difundió junto a la estadística de abril.

Según detalló la nota del INDEC, la modalidad que se utilizó de relevamiento no presencial en los negocios que permanecieron abiertos se obtuvo por consulta telefónica, correo electrónico o información on line.

Mientras tanto, en los comercios que permanecieron cerrados y que ofertaron sus productos a través de los distintos canales digitales, el sondeo de precios se logró mediante las vías online o telefónica.



El comunicado difundido por el INDEC precisó también que no se relevaron precios en los negocios que no abrieron y tampoco ofertaron productos en forma digital. Los rubros en que la medición de precios se vio mayormente afectada fueron los de ropa y calzado, bienes para el hogar no durables, transporte aéreo y automotor de larga distancia, servicios culturales, paquetes turísticos, restaurantes, bares y casas de comidas y hoteles.

El ente oficial aclaró que esos rubros representan el 23,4% de la ponderación total del IPC-Nacional, lo que lleva a la afirmación inicial respecto al relevamiento del 77,6% de los precios de abril que se habrían podido incluir en la medición.

"Debido a la falta de transacciones que imposibilitó definir los precios de los bienes y servicios que las componen, las divisiones Prendas de Vestir y Calzado y Restaurantes y Hoteles reflejan en promedio para cada región la variación del resto del índice, ya que el nivel superior corresponde al Nivel General", explicó el INDEC.

NA/HB