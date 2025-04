Javier Milei le respondió a Macri sobre los dirigentes del PRO 'comprados': "Que traiga las facturas"

El presidente Javier Milei rechazó los dichos del titular del PRO, Mauricio Macri, quien aseguró que los dirigentes que abandonaron las filas de su espacio para desembarcar en La Libertad Avanza "fueron comprados" y reveló que el acuerdo en la provincia de Buenos Aires "marcha muy fuerte".



"Que traiga las facturas, que la muestre, qué querés que te diga", sostuvo el mandatario en declaraciones a A24, junto al economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes y al que hoy le entregará el premio Honoris Causa.

El cruce del jefe de Estado referencia a las palabras del exmandatario de Juntos por el Cambio, quien aseguró que los dirigentes del PRO "que tenían precio ya fueron comprados", y destacó que los que quedaban "tienen valores".

El acuerdo político entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires



Por su parte, Milei aclaró: "Puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero en la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte".



De cara a las elecciones del 26 de octubre, planteó: "No tengo ninguna duda de que entre el profe Espert, el colo (Diego) Santilli y Cristian Ritondo se van a poner de acuerdo, con el armado de (Sebastián) Pareja y los Menem (Martín y Lule), para a armar una estructura supercompetitiva para arrebatarle la provincia al soviético, al comunista y bolchevique".



Kicillof, "liliputiense comunista"

Asimismo, el libertario calificó de "liliputiense comunista" al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y pese a desmentir a Mauricio Macri, insistió en la necesidad de sellar una alianza electoral con los referentes del PRO que quieran ir en unidad con La Libertad Avanza.



El rol de Santiago Caputo

En otro pasaje de la entrevista, destacó el rol de Guillermo Francos frente a la Jefatura de Gabinete al revelar que su asunción al cargo fue "libertadora" dado que "se convirtió en un ministro que distribuye el juego", aunque ubicó por encima del organigrama de importancia al asesor presidencial, Santiago Caputo, al remarcar que el control previo a su visado final lo realiza el consultor.



"Hay un control político con Guillermo Francos, una segunda con Santiago Caputo y el que mete el gancho final soy yo", explicó.

Por otro parte, aseguró que su gobierno "es el más reformista" de los últimos tiempos, y postuló que "aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad". "La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia", expresó además.





Por último, Milei habló del "dilema de los prisioneros" al sostener que no es viable avanzar en la eliminación del Estado si el resto de los países del mundo tienen una fuerte presencia estatal, y puntualizó que la desarrollo tecnológico permitirá quitarle tareas y reducir su estructura. "Te desligas y es probable que el resto te termine invadiendo.



Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible. Ese problema se va a resolver en términos dinámicos como por ejemplo el progreso tecnológico y la IA, eso me pone optimistas porque le va a quitar tareas al Estado", concluyó.



Esta tarde, Milei disertará en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y le entregará el premio Honoris Causa a uno de los economistas que más idolatra. Se espera que brinde un discurso de unos 20 minutos de extensión, con eje en la libertad y en la trayectoria de Huerta de Soto. El economista español es doctor en Derecho y Económicas, posee cuatro doctorados y es conocido por haber escrito múltiples ensayos, además de la tesis Socialismo, cálculo económico y función empresarial.