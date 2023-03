Jey Mammon habla sobre la acusación de abuso sexual: "El hecho no sucedió"

Jey Mammon habla públicamente este viernes 31 de marzo en una entrevista grabada que dio al periodista Jorge Rial. Por primera vez, el conductor da su testimonio y responde preguntas sobre la denuncia de abuso que Lucas Benvenuto hizo en su contra en 2020, y que se difundió en los medios días atrás.

El joven, de 26 años, aseguró que mantuvieron un vínculo y que sufrió abuso cuando él tenía 14 años y el conductor 32. En un video publicado el pasado miércoles, el humorista había negado que esto sea cierto y pidió un juicio por la verdad.

15.53 "Me cuesta decir que es un mentiroso"

"El hecho no sucedió", aseguró Jey Mammon. "Yo no quiero decir que él miente. Me cuesta decir eso, me cuesta decir que es un mentiroso. Claramente una persona que vivió todo lo que vivió en su vida, no está parada en el lugar donde estamos parados nosotros".

"Yo tuve un vínculo con él hasta sus 25, 26 años".

15.30 Jey Mammon negó el testimonio de Lucas sobre cómo se conocieron

"En la causa dice que un señor me lo entregó a Lucas en la fiesta. Es una atrocidad", dijo sobre la fiesta en su departamento, donde Lucas Benvenuto dice que alguien le presentó a Jey Mammon.

El conductor contó además que el amigo con el que fue Lucas a esa reunión no era alguien mucho mayor, sino alguien de 22 años. Sobre eso, contó que esa persona le mandó un mensaje hace algunos días y le dio su apoyo: "No puedo creer lo que te hizo", aseguró que le dijo.

"Para mi hoy Lucas es víctima de una historia, que yo ahora estoy dilucidando, tremenda", explicó ante la pregunta de quién es Lucas Benvenuto hoy para él.

Jey Mammon contó que está medicado con clonazepam. Foto: captura C5N

15.23 Jey Mammon: "Lucas fue para mí un vínculo amoroso hermoso"

"Lucas fue para mí un vínculo amoroso hermoso", sostuvo ante la consulta del periodista sobre quién es para él Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció.

Ese vínculo, dijo, "implicó que hasta le componga una canción". "Me animo a decir que fue una de las pocas canciones de amor que hice en mi vida", dijo,

"Yo a Lucas lo conocí cuando tenía 16 años, él dice que tenía 14", reiteró el conductor, que aseguró además que hay videos y pruebas de que la noche en que se conocieron datan de esa fecha.

Jey Mammon en la entrevista con Jorge Rial por C5N. Foto: captura C5N​

15.17 "Estoy pasando el peor momento de mi vida"

"Te elegí porque se que me vas a preguntar de todo", le dijo Jey Mammon a Jorge Rial al comenzar el reportaje.

"Estoy pasando el peor momento de mi vida (...) Tomo clonazepam todo el tiempo porque es la manera que tengo de sobrellevar la situación. Esto no es lo más importante, pero lo quería aclarar por el estado que se ve", dijo en relación a las críticas que recibió por sus gestos o sus expresiones en el video.

"Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, sino la verdad, porque es la verdad", aseguró.

31 de marzo. Lucas Benvenuto desmintió a Jey Mammon: “14 años. Yo no miento. Dejen de normalizar el abuso"

Juan Martín Rago, el nombre de pila de Jey Mammon, le concedió una entrevista a Jorge Rial para el programa Argenzuela que se transmite por C5N. En un fragmento que tomó estado público antes del reportaje completo, afirma sobre Benvenuto: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

La respuesta del acusador llegó este viernes por redes sociales, desmintiendo parte del relato de Mammón en ambos videos. “14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, sostuvo primero, negando que cuando conoció al conductor tuviera 16 años.

El segundo mensaje fue más contundente: “Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. ¿Qué ironía verdad?”, se expresó.

Y agregó: “Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por “TELEVISION” y desea que 'mi alma sane'. Qué grande los medios”.

Lucas Benvenuto desmintió a Jey Mammón: "Tenía 14 años y me decías lo mismo en la cama"

29 de marzo. Jey Mammon, en el video de su descargo: "Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Lo niego rotundamente”.

El pasado 29 de marzo, el presentador y cantante Jay Mammon rompió el silencio y aseguró, entre lágrimas, haber tenido unarelación afectiva con Lucas Benvenuto durante varios años, pero negó haberlo violado o haber abusado de él.

"Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir, pero no puedo, no tengo las fuerzas", arrancó el conductor.

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años y yo necesito seguir profundizando. Yo a Lucas lo conozco. Él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta que nos conocimos tenía 16. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo", agregó.

"Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit de 2011 que hablaba de Lucas, y es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo debajo de la alfombra ese tuit ni el vínculo que tuve con él. Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle. Ese vínculo duró hasta los 25 años, entre idas y venidas. Ese vínculo fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho", siguió.

"Sumado al tema de la edad, que se los vuelvo a decir, tampoco es cierto. Yo entiendo que Lucas necesita, evidentemente, sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas. Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. No quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero. Necesito el juicio a la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Necesito recuperar mi vida, así de simple como se los digo, gracias", concluyó el conductor.

El escándalo sobre el abuso sexual de Jey Mammon surgió en el programa de Karina Mazzoco en el canal América, donde Lucas Benvenuto, el denunciante, aseguró que "un reconocido conductor de Telefe" había abusado de él. El joven finalmente asintió en sus redes sociales a un comentario que consultaba si su abusador era el conductor de "La Peña de Morfi".

Benvenuto reveló que salió con Jey Mammon cuando él tenía 14 años y el músico 32. En 2020, el joven denunció al conductor en la Justicia, sin embargo la causa se cerró al año siguiente y el acusado fue sobreseído.

Sin embargo, esta no fue la única denuncia contra el conductor, ya que otro joven llamado Matías Méndez reveló que también fue víctima de Jey Mammon. "Yo denuncié a Jey Mammon en el 2014 y nadie me creyó", escribió el joven en Twitter y fue reposteado por Benvenuto.

23 de marzo. El primer comunicado de Jey Mammon: dijo que fue víctima de extorsión, acoso y difamación

Dos días después de que las denuncias de Benvenuto tomaron gran relevancia, el conductor de Telefe decidió hablar y defenderse de estas versiones con un comunicado en sus redes sociales.

"Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo en la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación", comenzó el músico y humorista.

Además, sostuvo que fue víctima de extorsión tras este hecho: "He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la Justicia ha actuado faltando a la verdad".

"La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", continuó.