Luego de que el conductor Jey Mammón, acusado de abuso por Lucas Benvenuto, hiciera públicos dos descargos para aclarar su situación, el joven le respondió vía Instagram y desmintió sus dichos.

La causa que explotó hace una semana a raíz de la detención de una banda que estaría implicada en la violación y la trata de menores se expandió hacia una denuncia pública contra Mammón, hasta ese momento empleado del canal Telefe que luego fue corrido de su puesto.

Luego de varios días, el acusado por Lucas Benvenuto rompió el silencio y decidió salir a defenderse. Primero a través de un video donde reconocía la relación, pero presentando algunos matices con el relato que había dado quien lo acusa.

El mensaje de Lucas Benvenuto.

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años y yo necesito seguir profundizando. Yo a Lucas lo conozco. Él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta que nos conocimos tenía 16. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo", dijo entonces el músico.

La versión de Jay Mammón y la respuesta de Benvenuto

Este jueves se supo que Juan Martín Rago (nombre real de Mammón) le concedió una entrevista a Jorge Rial para el programa Argenzuela que se transmite por C5N. En un fragmento que tomó estado público, afirma sobre Benvenuto: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

La respuesta del acusador llegó este viernes por redes sociales, desmintiendo parte del relato de Mammón en ambos videos. “14. Yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”, sostuvo primero, negando que cuando conoció al conductor tuviera 16 años.

Mensaje de Benvenuto contra Jey Mammón.

El segundo mensaje fue más contundente: “Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. ¿Qué ironía verdad?”, se expresó.

Y agregó: “Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por “TELEVISION” y desea que 'mi alma sane'. Qué grande los medios”.

El pedido de juicio de Jey Mammón

En su primera aparición luego de la denuncia pública, Mammón pidió que se lleve adelante un juicio por la verdad para concluir el tema en la justicia.

"Necesito el juicio a la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo", dijo con seguridad.

El objetivo de este proceso es determinar y probar si ocurrieron los hechos, además de investigar quienes son los responsables, quienes en caso de ser considerados culpables no tienen sentencia a cumplir. Benvenuto había dicho que denunció al conductor en 2014, pero entonces fue desestimado.

