"Abuso sexual cuando era menor" vs "conductas extorsivas", la grave acusación contra Jey Mammon

Tras la detención de Marcelo Corazza por su presunta vinculación con una red de corrupción de menores, Lucas Benvenuto –víctima de una organización similar que funcionaba hace años– denunció una situación de abuso sexual que habría vivido cuando era menor con Jey Mammon, a quien ya había denunciado en 2020. En un descargo que hizo el joven luego de que se hicieran públicas sus acusaciones, aseguró: “Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción”.

Por su parte, Jey Mammon hizo público un comunicado en el que niega lo sucedido: dijo que se trata "de un episodio falso en gran parte de su contenido" y que sufrió "conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró".

El relato de Lucas Benvenuto fue en una entrevista que dio días atrás, donde contó que esto sucedió cuando él era menor de edad, y, según dijo, mantuvo un vínculo durante tres años con el conductor de Telefe, cuando él tenía 32. Si bien Benvenuto no mencionó su nombre, sí dijo que se trataba de un conductor y músico que actualmente trabaja en el canal.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. Es un conductor y músico, yo salí con él desde los 14 años hasta los 17. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió″, dijo en una entrevista con A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco en América.

Benvenuto afirmó además que hizo una denuncia formal en 2020, pero que recibió respuestas negativas de la Justicia. “Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: ‘prescribió’”, relató.

Más tarde, en las redes sociales, varios usuarios arriesgaron que se trataba de Jey Mammón en base a la información que se conoce sobre el tema, y fue Lucas quien lo confirmó por ese medio cuando alguien le preguntó. “Sí, es él. Jey Mammon (Juan para mí)”, dijo en referencia a su nombre, Juan Martín Rago.

Según contó el periodista Jorge Rial, Telefe habría decidido desvincular al conductor del ciclo La Peña de Morfi. "Las autoridades de Viacom acaban de resolver que Jey Mammón no siga más al frente del programa. Esto es oficial, se decidió que no siga al frente del programa, es decisión de la empresa", dijo.

Jey Mammon no seguiría como conductor de La Peña de Morfi (Telefe)

Aseguran que Telefe le pediría la renuncia a Jey Mammon

El descargo de Lucas Benvenuto: “La última herramienta que me quedó fueron los medios”

Horas después de que el caso generara una gran repercusión, Lucas pidió comprensión por decidir preservar su salud y no hablar más con los medios para exponerse sobre lo que vivió. “Quiero pedir por favor que se me deje de hostigar. Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado. Por favor, para mí es muy importante cada vez que hablo y espero que esto se entienda”, dijo en sus redes sociales.

Benvenuto también contó que en dos oportunidades, en los últimos años, quiso quitarse la vida. “El camino fue muy largo para que hoy pueda estar acá. ¿Qué puedo decirte de ‘estar acá'? Mi vida estuvo en riesgo dos veces, hubo dos veces que yo intenté quitarme la vida. Incluso, estuve dos veces en terapia intensiva y no se sabía cómo iba a despertar”.

“Al no tener respuesta de la Justicia no me quedó otra opción que darle la cara y la voz a mis casos junto a mi abogado, que fue muy importante en este camino. Es el padre que me hubiese gustado tener. Batallamos juntos en la Justicia”, relató sobre su decisión de hablar públicamente sobre los abusos.

Lucas Benvenuto rompió el silencio sobre la denuncia por abuso contra Jey Mammón: "Fue muy difícil reconstruirme como persona"

En relación a Jey Mammón, expresó: “La última herramienta que me quedó fueron los medios, así por lo menos yo podía tener justicia social o la justicia verdadera. Creo que ahora están todos encima de una sola persona, que todos ya saben quién es. Están centrados ahí, pero yo vengo batallando junto a mi abogado en un montón de casos y me duele un montón que quieran usar solo ese nombre para tener la primicia”.

“Venimos luchando desde hace mucho con esto. La Justicia me dio la razón muchas veces, y lo pueden comprobar si van a los juzgados a pedir los expedientes. Lo que sucedió es real, mi relato fue verdadero y había coherencia, pero quedó sobreseído por prescripción” aseguró el joven.

“Fui muy claro y ya está. Ya hablé, ya denuncié. Para mí ya está, no voy a salvar el mundo si doy una entrevista para exponer a estas personas. Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, finalizó.

El comunicado de Jey Mammon

"Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo la necesidad de informar que a ese accionar, que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación.

He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró.

Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad.

La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y Sensibles para toda la sociedad. Ruego a Dios fluya, se exponga y se conozca la verdad", publicó el conductor en sus redes sociales.

El comunicado de Jey Mammon.

Jorge Rial dio detalles sobre las acusaciones contra Jey Mammon: “La denuncia existió”

En su programa de Radio 10, el conductor habló este jueves 23 de marzo sobre el tema y aseguró que la denuncia contra Jey Mammón se hizo en 2020 y que, como contó Lucas Benvenuto, prescribió.

"La denuncia de Lucas Benvenuto existió. Prescribió. Jey Mammón está sobreseído por la aplicación de la prescripción, que no es lo mismo que sobreseerlo porque no ocurrió el hecho”, dijo Rial. Y sumó: “El hecho efectivamente ocurrió, pero se aplicó la prescripción por el tema de la cantidad de tiempo transcurrido”.

El periodista contó además que en ese momento, el conductor de La Peña de Morfi fue defendido por el abogado Fernando Burlando. "La causa número tiene el número 53975/2020 y el sobreseimiento tiene fecha del 9 de marzo de 2021”, detalló.

“La denuncia fue en 2020 y ya habían transcurrido 10 años. El chico tenía 14 en el momento del abuso y Jey 32. Se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad", explicó respecto de la ley que establece que los casos de abuso de menores no tienen fecha de prescripción.

Lucas Benvenuto contó cómo fueron los abusos que sufrió en una red de corrupción de menores

El joven contó que cuando tenía 11 años, fue contactado por internet por un hombre y que a raíz de eso conoció al psicólogo Jorge Corsi y el profesor de música Marcelo Rocca Clement, ambos condenados por una organización de abuso de menores años atrás.

"Si bien yo no tenía problemas económicos, mi familia no me cuidaba y eso hizo que fuera una puerta para esas personas. Yo a los 11 hablé con una persona por internet, él me decía que me iba a llevar a Mc Donalds y demás, y yo accedí. Me escapé de mi casa y fue una semana donde estuve de casa en casa y de persona en persona. Ahí es donde conocí a Jorge Corsi y Augusto Correa”, dijo Benvenuto.

“Estas personas abusaron de mi en todos los sentidos", agregó. Al conocerse la causa en la que está imputado y detenido el productor de Gran Hermano, Lucas Benvenuto hizo público su caso y contó que mantuvo “conversaciones sexuales” con él, pero que no llegaron a encontrarse. "Respecto a Marcelo quiero aclarar que con solo hablé y tuve conversaciones sexuales pero jamás llegué a encontrarme. De todos modos, tuve la mala suerte de cruzarme con él".

