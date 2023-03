La hermana de Marcelo Corazza habló por primera vez tras el escándalo: "Estamos destrozados"

La hermana de Marcelo Corazza, el ex ganador de Gran Hermano y productor de Telefe, quien fue detenido el lunes acusado por presunta trata de personas, corrupción de menores y abuso, habló por primera vez del momento familiar que están atravesando y reveló que están "destrozados".

Esa fue la frase que soltó la mujer al ingresar a su casa en el partido bonaerense de Tigre.

"Estamos destrozados", expresó ante un cronista de C5N en el programa conducido por Jorge Rial y luego de entrar a la vivienda no dio más declaraciones. A la mujer se la vio incómoda y angustiada por lo que está ocurriendo.

Corazza: "Estoy pasando por el peor momento de mi vida"

Este miércoles trascendieron los dichos de Corazza tras ser imputado. "Quiero decir que no tengo nada que ver con esto. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desconozco a las personas que me nombraron", fueron sus palabras, que fueron compartidas en Intrusos y que forman parte del expediente. .

De esta manera, tomó distancia respecto del resto de los involucrados en la causa: Andrés Fernando Charpenet (53), Francisco Rolando Angelotti (46), sindicado como el presunto líder de la organización, y Raúl Ignacio Mermet (45).

Quién es Marcelo Corazza, ex Gran Hermano acusado de corrupción de menores

"Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de 13 años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad. No se me ocurriría, por Dios", cerró.

La detención de Marcelo Corazza.

Dos de los acusados por corrupción de menores se negaron a declarar

Angelotti y Mermet se negaron a declarar este miércoles ante el juez Javier Sánchez Sarmiento.

El martes, los otros dos implicados tampoco dieron su testimonio ante el magistrado, entre ellos Corazza, quien primero dijo ser inocente en una breve declaración y luego se negó a responder preguntas.

ED