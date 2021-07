Un amor para toda la vida: Jimmy y Rosalynn Carter cumplieron 75 años de matrimonio

Jimmy Carter, el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos, ya tiene 96 años. Sin embargo, en estos días vuelve a ser noticia, no por su avanzada edad sino porque está por cumplir 75 años de matrimonio junto a Eleanor Rosalynn Smith Carter, que el 18 de agosto cumplirá 94 años.

Ambos nacieron en Plains, estado de Georgia y se conocen de toda la vida.

Rosalynn era la mejor amiga de Ruth, la hermana menor de Jimmy Carter, la primera fan del futuro mandatario. Tanto es así, que Ruth tenía la foto de Jimmy pegada en la pared de su dormitorio y no hacía más que hablar de su hermano. Ella, desde luego, mordió el anzuelo. "Literalmente, me enamoré de esa fotografía", reconoció la ex primera dama, recientemente.

"Pasé mucho tiempo en esa casa, pero él siempre estaba en la escuela", le reprochó al fin de cuentas. Sin embargo, cuando finalmente consiguió su primera cita con ella, Jimmy Carter regresó a su casa y le dijo a la madre que esa era la chica con la que quería casarse. Vaya sorpresa cuando ella lo sorprendió con un “no”, cuando él se apareció con un esmerado pedido de manos, seis meses después de abrirle su corazón.

La muchacha, que había perdido a su padre hacía varios años, le había prometido que terminaría sus estudios y ayudaría a su madre en el futuro difícil que se avecinaría. Rosalynn logró, con esfuerzo, graduarse en la Universidad de Georgia Southwestern State, mientras él encaraba una carrera militar en la Academia Naval y se hacía cargo de la empresa familiar.

Recién después, muy prolijamente, se casaron bajo el credo metodista, el 7 de julio de 1946. El nunca había perdido las esperanzas

Las causas humanitarias unieron varias veces sus intereses personales y oficiales.

Juntos, pero separados

“He mirado a muchas mujeres con lujuria. He cometido adulterio en mi corazón varias veces. Esto es algo que Dios reconoce que yo haré y he hecho, pero Dios me perdona por eso”, dijo Jimmy Carter en 1976, a la revista Playboy.

Esta cita de la tan resonada entrevista gráfica de 9 páginas, en plena campaña pre-electoral con Gerald Ford, fueron “trapitos” que el matrimonio aprendió a derimir en casa, y que no impidieron que Rosalynn fuera la primera dama de Estados Unidos cuando su esposo se convirtió en el el 39º presidente de ese país, entre 1977 y 1981.

Ella solía estar presente en el salón Oval.

Durante esos años, él logró que el presidente egipcio, Anwar Sadat, y el primer ministro israelí, Menahem Begin firmaran el acuerdo de Camp David; selló con el presidente panameño Omar Torrijos un acuerdo que, en 1979, devolvería al país centroamericano el control sobre el canal bioceánico; restableció la relación diplomática con China; comenzó a poner el tema medioambiental en los debates políticos; y no pudo o no supo negociar con los iraníes la toma de la embajada de Estados Unidos, en donde 52 estadounidenses fueron rehenes de los golpistas del ayatolá Ruhollah Jomeini durante 444 días. Un golpe que le hizo perder la reelección frente al republicano Ronald Reagan.

Aún así, algo habrá aprendido, ya que mientras él se dedicaba a mediar en conflictos internacionales y apoyar causas humanitarias, su esposa Rosalynn creó el multitarget Centro Carter, veedor de procesos electorales, referente de varias causas humanitarias e incluso de la investigación en enfermedades mentales.

Pescar, rezar, amar

James Earl "Jimmy" Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 por sus esfuerzos «para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos y fomentar el desarrollo económico y social».

Sin embargo, él que fue senador y gobernador por Georgia antes de llegar a la Casa Blanca dijo que que haberse casado con Rosalynn fue "lo más importante" de su vida. Tuvieron 4 hijos y forman un matrimonio "feliz y alegre y obviamente duradero", reconoció él.

Jimmy Carter admitió que una convivencia a lo largo de tantos años no los eximió de protagonizar algunos altibajos. "Hemos sobrevivido tanto tiempo juntos porque, en primer lugar, nos damos mucho espacio para hacer nuestras propias cosas", admitió el ex presidente.

Con todo, también comparten actividades. Por ejemplo, aún hoy ambos pescan con mosca dentro de su propiedad en Plains. O caminan para avistar aves o rezan juntos, cada noche, como lo vienen haciendo desde hace 60 años. Ambos se vacunaron contra el Covid-19, en febrero de este año y luego retomaron sus visitas dominicales a la iglesia de Plains. Ambos leen la Biblia juntos cada noche.

Este año también alcanzaron otro record: protagonizar el matrimonio más perdurable –y con menos escándalos- de los que pasaron por la Casa Blanca.

