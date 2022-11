Una vez más, la serie de Guillermo Francella, El Encargado, vuelve a estar en el centro del ojo público. Esta vez se debe a una curiosa escena donde muchos usuarios de redes sociales se jactan de haber encontrado una clara referencia política.

En concreto, esta escena es un corto fragmento donde se ve un diálogo entre Eliseo, el protagonista, y Magui, una empleada doméstica que trabaja en el edificio para Victoria y Pablo Slavsky, inquilinos del departamento 6to. B.

"Magui, hay una pregunta que te quiero hacer. Tus patrones, Pablo y Victoria, ¿te tienen en blanco?", le cuestiona Eliseo a la joven, a lo que ella le responde "no, creo que no". "Está muy mal eso. Mientras yo esté a cargo de este edificio, las cosas son en blanco o no son, porque un aporte que no se realiza es un abuelo sin remedios, un chiquito más pobre en Catamarca, ¿Lo sabías?", retrucó él.

El personaje de Magui le vuelve a decir que no, que no lo sabía, a lo que él agrega: "Bueno, es importante que vos entiendas todo eso. Yo te voy a dar un teléfono que es de un abogado laboralista. Vos hacele todas las preguntas que necesites y él te lo va a explicar todo. Hay mucha plata que tenés que cobrar".

"Son muchos años en negro. Aportes, antigüedad, aguinaldo, proporcional de vacaciones. ¿Sabes que ese es un número grande o no? Tus patrones si que infringen la ley", concluyó el encargado.

Los espectadores de la serie no tardaron en darse cuenta de que esta escena podría tratarse de una chicana para Victoria Donda y su pareja, Pablo Marchetti, no solo porque ambas parejas comparten los nombres, sino porque la funcionaria debió enfrentar una batalla judicial a principios del 2021 por tener una empleada doméstica en negro.

Arminda Banda Oxa fue quien le inició la demanda a la titular del INADI y, en aquella oportunidad, en diálogo con La Cornisa (LN+), detalló que Donda la tuvo "diez años en negro y sin aumentos, aguinaldos ni vacaciones". Este caso, al igual que en la ficción, deriva en un conflicto legal con la trabajadora contratada en situación irregular.

"Momento épico de la serie", "la mejor mojada de oreja de la historia", "hermosa referencia", "la mejor serie del año", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de internet una vez conocida la curiosa escena.

AS/ff