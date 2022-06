La extraña costumbre de Vladimir Putin para ir al baño en el extranjero

Se reveló en las últimas horas un hecho insólito en relación a las costumbres del presidente ruso, Vladimir Putin. Según medios extranjeros, el mandatario cuenta con miembros del Servicio de Protección Federal de élite que empaquetan su orina y excremento durante los viajes al exterior y lo llevan hasta Moscú bajo una estricta vigilancia.

Esta información ha salido a la luz a través de una publicación de la revista francesa Paris Match, medio que sostiene que obtuvieron dicha información de fuentes indirectas de Oriente Medio, lugar donde habría quedado expuesta esta insólita costumbre de Putin luego de su visita a Arabia Saudita en 2019.

Putin, en la mira: un informe de Estados Unidos habla de una grave enfermedad y un intento de asesinato

El extraño accionar estaría basado en una cuestión de seguridad, tanto personal como del Estado. “Putin teme la posibilidad de que cualquier información sobre su salud llegue a manos de los servicios de inteligencia extranjeros”, señaló Rebekah Koffler, ex oficial de inteligencia de la DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa), a Fox News Digital.

“Quiere proyectar la imagen de que gobernará Rusia indefinidamente para disuadir cualquier caos asociado con un cambio de poder”, añadió Koffler. Por otra parte, al conocerse este hecho también comenzaron los rumores sobre el estado de salud del mandatario, a lo que la ex oficial señaló: “Si bien hay mucha especulación sobre que Putin tiene una enfermedad terminal, la inteligencia sobre su salud no es concluyente”.

Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, negó las versiones sobre que Putin se encontrara atravesando alguna enfermedad y expresó: “El presidente aparece en público todos los días, puedes verlo en las pantallas, leer y escuchar sus discursos. No creo que las personas cuerdas puedan discernir ningún tipo de síntoma de enfermedad en este hombre”.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR