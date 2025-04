Tres integrantes del equipo directivo del IFD 12 Primario de Neuquén resultaron con lesiones graves tras una agresión ocurrida este martes dentro del establecimiento. Una madre y su hija mayor, familiares de una alumna, ingresaron al edificio a pesar de tener prohibido el acceso y atacaron a la regente, la subregente y la secretaria. El hecho motivó la suspensión de clases y generó un pronunciamiento del gremio docente ATEN, que exigió medidas de seguridad.

Alrededor de las 13.40 del martes, la madre y la hermana de una alumna de sexto grado, quienes tenían prohibido el ingreso a la institución desde el día anterior tras haber amenazado verbalmente a docentes y directivos durante una reunión, entraron al edificio que comparten el Instituto de Formación Docente Nº 12 y el Colegio San Martín, en la ciudad de Neuquén.

Según explicó la secretaria de Nivel Medio de ATEN Capital, Sandra Sepúlveda, las agresoras evadieron al personal de seguridad que se encontraba en el ingreso por Avenida Argentina y accedieron al establecimiento por una entrada secundaria sobre calle Ameghino.

En media manzana funciona el establecimiento educativo que cuenta con 4 niveles, entre ellos el IFD 12 primario, el IFD 12 inicial que son departamentos de aplicación para las prácticas del IFD 12 terciario, siendo que este último funciona en calle Anaya. Explicó que como son departamentos, el cargo máximo no es de directora sino de regente.

El objetivo inicial del ingreso de las agresoras habría sido confrontar a una docente que llamó la atención a la alumna, pero al no encontrarla, atacaron al equipo directivo. Sepúlveda indicó que el estado de salud de las docentes es complicado, "hubo una deformación del rostro de una de ellas, la golpearon contra una pared".

La sindicalista resaltó que la agresión que recibieron "fue de una manera bastante salvaje, de hecho a una de ellas le arrojaron la cabeza contra la pared, ocasionando deformación en el rostro. Fue una paliza terrible". Las tres víctimas fueron atendidas médicamente y se encuentran fuera de peligro.

Además, recordó como un hecho relevante que en una reunión que tuvieron el lunes con la docente y el equipo directivo, la mamá los amenazó a todos. E indicó que lo más llamativo es que lo hizo delante de la hija menor. "Hay una situación de violencia extrema, los docentes están atemorizados, no quieren dar los nombres, tienen miedo de asistir a la escuela. Por ahora se suspenden las clases, mañana también (por el miércoles)", resaltó.

Repudio y medidas gremiales

"Fuera lo que fuera no se justifica esa agresión, ni la violencia, no es la forma de resolver cualquier tipo de conflicto", señaló y dijo que esa familia estaría buscando el domicilio de los docentes para ir a agredirlos.

Sepúlveda fue partidaria de la suspensión de las actividades académicas hasta que el Consejo Provincial de Educación (CPE) no asegure las condiciones de seguridad no solo para los docentes sino para los chicos que asisten a la escuela. "No es un clima en el cual puedan estar", agregó. Asimismo, señaló que se trata de un caso puntual con una familia y no de una situación generalizada en la comunidad escolar.

“El CPE tendrá que articular los dispositivos para dar una solución a este problema; dar seguridad a los trabajadores de la educación y, fundamentalmente, a los estudiantes, y a las familias asegurarles la escolarización de sus hijos. Hoy tendrá que tomar las medidas y generar los dispositivos para que la escuela pueda funcionar de forma segura", consideró la sindicalista.

También consideró que se deberá analizar la situación, tanto de la menor, que también tiene derecho a ser educada, como del resto de los estudiantes de tener clases normales y seguras.

En un comunicado, desde la conducción de ATEN Provincial, repudiaron la agresión que sufrieron este martes las docentes del equipo directivo del IFD 12 de Neuquen, en manos de una madre de una alumna.

El gremio y las Vocalias Gremiales manifestaron su repudio a la violencia y la “solidaridad absoluta a las compañeras del equipo directivo y Secretaría del Departamento de Aplicación del ISFD 12 Nivel Primario y a toda la institución, quienes en el día de hoy fueron brutalmente agredidas al momento de iniciar la Jornada escolar”.

Señalaron que estuvieron desde el primer momento en comunicación y a disposición de las docentes agredidas. Al tiempo que calificaron al acto de violencia de “gravísimo” e instaron a “quienes tienen la responsabilidad de prevenir y erradicar las violencias, todas las acciones necesarias que permitan la vuelta a la vida escolar y acompañar de esta manera a una comunidad aún en shock”.

“Abrazo a cada unx de lxs compañerxs que hoy vivió este ataque violento, cobarde y repudiable”, agregó el secretario General de ATEN, Marcelo Guagliardo, a través de un comunicado.

Por su parte, la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas, responsabilizó al gobierno de Rolando Figueroa por desacreditar el trabajo docente y pidió a la comisión provincial a convocar a asambleas para determinar «una medida de acción directa».





