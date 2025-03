En su programa Longobardi, emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista Marcelo Longobardi analizó el escenario político tras la aprobación del acuerdo con el FMI, el atraso cambiario, la nueva política de la Reserva Federal norteamericana y la decisión de la corte estadounidense de poner un freno a las deportaciones de Donald Trump.

Ayer había tres temas que estaban actuando de modo simultaneo generando una cierta preocupación general. El mercado de cambios, naturalmente, el tema del DNU en el Congreso y la marcha.

Empezando por la marcha, a mí me parece que lo que pasó acá fue que hubo una suerte de exaltación televisiva de la que nosotros no hemos sido parte naturalmente, respecto de que poco o menos que venía el fin del mundo.

Tanto desde el gobierno como desde los sectores televisivos que lo acompañan, se planteó que lo que iba a ocurrir era un desastre, que venía un golpe de Estado. Es cierto y todos entendemos que el peronismo tiene esta inclinación a complicar a los gobiernos que no son peronistas, sobre todo cuando hay inconvenientes, y que por supuesto que la violencia ocurrida en el Congreso la semana pasada es totalmente condenable.

Pero ciertamente, a mí me parece que no hay ninguna posibilidad real de que el gobierno del presidente Milei sea desestabilizado, y mucho menos considerando que los voceros de esa eventual desestabilización son personajes más bien marginales de la vida política. Hoy no hay forma de que esto ocurra, sobre todo porque el gobierno tiene un apoyo popular importante y es un gobierno legítimo, y no hay una razón por la cual el tema siquiera debe ser discutido.

Pero hubo una especie de exaltación televisiva que no digo que haya quedado en ridículo, pero posteriormente al hecho de que la marcha finalmente fue o nada o un fracaso, donde evidentemente el operativo de seguridad funcionó mejor que la otra vez.

Esta cuestión de las vallas, que separaban a la policía o las fuerzas de seguridad de los manifestantes, evidentemente funcionó y no pasó nada. La marcha fue poco relevante. Así que, de las tres cuestiones que ayer operaban de modo simultáneo, una quedó despejada, digamos. Finalmente no pasó mucho, y yo presumo que tampoco va a pasar mucho en adelante.

En segundo lugar, y a pesar de lo escandaloso de la sesión, que ha mostrado niveles de degradación de la vida política muy importantes, anoche hice una observación muy interesante de Luis Juez en el programa de Joaquín Morales Solá. Planteando justamente que ya el nivel del debate en el parlamento se había vuelto muy grotesco, y el espectáculo que vimos fue horrible, con la diputada Marcela Pagano con un megáfono. Parecía una feria.

Pero bueno, aún así, en un contexto muy complicado, se aprobó o se le dio vía libre al DNU por el cual el gobierno va a negociar con el Fondo Monetario Internacional en condiciones que aún no conocemos. Y finalmente, en el mercado de cambios tampoco pasó mucho, pero acá viene el “pero” que interpela inmediatamente a la señora Elizabeth Peger, con quien voy a hablar de esto en un ratito.

Porque ayer hubo una gran intervención, sobre todo en el mercado de futuros, y los interrogantes que planteábamos ayer en el sentido del futuro de la política cambiaria, del tema del crawling peg, de la dificultad para acumular reservas y todas las dudas que hay en el mercado de cambios, finalmente, permanecen.

Y ayer se aplacó el asunto como consecuencia de un nivel de intervención muy grande, como en otras épocas, en el mercado de futuros. Y por lo tanto, a mí me parece que, con independencia de lo que cada uno piense al respecto, la gran discusión que viene ahora, montada sobre la discusión electoral en Argentina, es finalmente cuánto vale el dólar.

Si ha habido o no ha habido, en este tiempo, un atraso cambiario, es una pregunta, no una afirmación. Si hay un club de devaluacionistas que aspiran a ser más competitivos a partir de una devaluación. Si el Fondo Monetario acepta el crawling peg del 1%. Si en esta confusa explicación que dio el ministro Luis Caputo, efectivamente, hay previsto un cambio en el régimen monetario con un sistema de bandas.

Aún habiendo habido una baja de los tipos de cambio del día de ayer, creo que esta es la pregunta del millón: cómo va a evolucionar la política cambiaria, sobre todo con la dificultad para el gobierno de que esa política cambiaria está en discusión al mismo tiempo que ocurre un proceso de carácter electoral.

Es un tema muy interesante para mirar, si lo vemos desde esta perspectiva. Dicho esto, y antes de conversar con mis compañeros, les hago un breve repaso de los hechos ocurridos ayer en el plano nacional y, por supuesto, unos comentarios interesantes en el plano internacional.

Ayer, finalmente, como decíamos, el riesgo país terminó bajando un poquito, 777 puntos, y han bajado un poquito los tres tipos de cambio que estuvo en el mercado libre. Bajó un poquito el Blue, que está en $1280, bajó 5 pesos, y han bajado también los tipos de cambio financieros: el contado con liquidación y el MEP, $1290, el contado con liquidación, $1274, el MEP, ambos también bajando.

Y se han mantenido estables los tipos de cambio oficiales. El oficial y el otro, que es el oficial mayorista, han subido las acciones, y eso también tranquilizó un poco el asunto. Pero acá está el tema, el Banco Central intervino en el mercado de los futuros. Y justamente hoy Clarín dice que el mercado ve al tipo de cambio a 1400 pesos a fin de año.

La sesión, bueno, fue un escándalo, como dijimos, todo el mundo lo vio, fue una cosa grotesca, que habla de los niveles de degradación del debate público que son cada vez más marcados. Y acá en esto me parece que en la volteada caen todos: el presidente Milei, la señora de Kirchner, los diputados, los propios diputados del oficialismo que se dicen cualquier cosa de manera vulgar. A mí eso personalmente no me gusta, pero bueno, es como que está de moda agarrar un megáfono e insultar gente.

Pero aún así, lo importante para el gobierno es que finalmente la Cámara de Diputados, por 129 votos, aprobó el DNU que los habilita a negociar con el Fondo Monetario en las próximas semanas. Y la marcha ocurrió, yo no diría sin pena ni gloria, pero finalmente no pasó nada, no hubo incidentes, que yo presumo que eventualmente mucha gente los deseaba, porque tal vez los incidentes podían beneficiar a algún sector de la política y podían victimizar al gobierno, planteando que los quieren voltear.

Y en este contexto quiero subrayar un punto que parece importante: ayer el padre de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue muy herido en la manifestación del miércoles pasado, contó que Pablo abrió los ojos. Así que bueno, evidentemente aquí hay algún nivel de recuperación. Esto por el lado de la política, el Congreso, los tipos de cambio de los mercados y la marcha de ayer.

En el plano político, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires van a celebrarse el 18 de mayo próximo y finalmente, la Libertad Avanza y el PRO van a concurrir a la elección de manera separada, con esta cuña que mete en el medio entre ambos sectores Horacio Rodríguez Larreta. O sea, que va a haber al menos seis ofertas electorales para la Ciudad de Buenos Aires: La Libertad Avanza, el PRO, Larreta como una opción del PRO, la coalición cívica, el radicalismo y el peronismo.

Quedó claro que, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los libertarios y el PRO están definitivamente enfrentados. Una elección muy fragmentada como pocas veces se ha visto en la ciudad, que estaba ampliamente dominada por el PRO durante tantos años y ahora está, evidentemente, sometida a una fragmentación muy importante que pone en riesgo, naturalmente, el dominio del PRO sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Y otro tema importante es que la doctora Villarruel, la vicepresidente de la Nación, ha convocado para el 3 de abril próximo a un debate para discutir finalmente los pliegos de los jueces nombrados finalmente por decreto por el presidente Milei. Manuel García Mansilla, que ayer firmó su primer fallo como juez de la Corte en un asunto de narcomenudeo, y el controvertido caso del juez Ariel Lijo, que sigue sin renunciar a su juzgado federal estando designado por decreto como juez de la Corte.

A mí eso me parece la frutilla del postre. Es decir, un juez muy cuestionado que, además de todo eso, ni siquiera tiene la gentileza de presentar su renuncia para comprometerse con el proceso con el cual lo ha involucrado el presidente Milei y el juez de la Corte, el doctor Lorenzetti.

Y en el plano internacional pasaron varias cosas que quiero mencionar rápidamente. La primera es que ayer, con muchas críticas a la política económica del presidente Trump, la Reserva Federal norteamericana, que está en manos del señor Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central norteamericano, mantuvo el rango actual de la tasa de interés entre el 4,3% y el 4%, y formuló un pronóstico de aumento de la inflación en Estados Unidos.

Ustedes recuerdan que Trump casi poco menos que llega al poder criticando la inflación de Biden, con una especie de cosa verosímil, pero no cierta, porque ya había bajado mucho la inflación a niveles más bajos de lo que la FED pronostica hoy para este año bajo el gobierno de Trump: 2,7%. Y planteando una perspectiva de reducción de la previsión de crecimiento como consecuencia de la errática política comercial de Trump en materia de aranceles y demás.

Pero esto calmó un poco a los mercados, a Wall Street, y eso me parece que también por ahí, eventualmente, contribuyó a que en la Argentina las cosas estén un poquito más calmadas

Y en cuanto al resto de los temas mundiales, hay una leve mejoría del papa, que ayer se le suspendió el uso de la máscara de oxígeno. Yo no soy médico, naturalmente, pero me imagino que si se le retira a un paciente el oxígeno es porque, evidentemente, ha mejorado. Así que, bueno, es un dato que quería agregar.

Y acá hay un asunto en el que me quiero detener un minuto porque conozco muy bien al protagonista del tema. Y me parece que, después del Papa, este señor debe ser el argentino más importante, fuera de Messi, por supuesto. Debe ser el argentino más importante del mundo hoy en día, en materia de política internacional y me refiero a Rafael Grossi.

Rafael Grossi es un diplomático argentino de mucha experiencia que hoy conduce nada menos que el organismo internacional de energía atómica que depende de la ONU. Y en este contexto tan bélico en el mundo, con tantos riesgos de carácter nuclear, tanto por amenazas de guerra nuclear, como por la posibilidad de que se ataquen centrales nucleares como el caso de Zaporiyia en Ucrania, el papel de Rafael Grossi ha sido muy importante en su condición de responsable de este organismo de control de la energía nuclear en el mundo.

Lo hemos visto a Rafael Grossi, yo he discutido con él tanto en la radio como en CNN, sobre sus negociaciones con Putin. Lo hemos visto a un argentino ahí, sentado frente a Putin, discutiendo cuestiones nucleares. Bueno, Rafael Grossi ha anunciado ayer su interés en postularse como secretario general de la ONU.

Y a mí me parece muy importante, a pesar de que el presidente Javier Milei tiene cierta fobia contra los organismos multilaterales, que un argentino ocupe semejante cargo en este contexto mundial tan volcánico, tan complicado y tan peligroso. Así que mi deseo es que Rafael Grossi pueda acceder a ese cargo, en el caso de que sea electo, por supuesto.

Hasta acá, el papel de Rafael Grossi ha sido fundamental a nivel mundial. Los argentinos lo conocen poco, pero él jugó un papel muy destacado, sobre todo, en proteger de una catástrofe en la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania.

Bueno, y ayer, en esta cuestión tan errática que tiene Trump, que ya es muy difícil entenderlo. Ayer procuró amigarse con Zelensky después de su fallido diálogo con Vladimir Putin, y después del papelón al que se sometió el propio Trump, al haber exhibido en la Casa Blanca al presidente de Ucrania y haberlo despedazado en público frente a las cámaras de televisión, en un espectáculo que nunca jamás se había visto en la política exterior norteamericana.

O sea, que un presidente se siente en la Casa Blanca, el presidente de un país que está siendo atacado por una potencia nuclear como es Rusia, y lo destraten en público, como finalmente ocurrió con el pobre Zelensky en la Casa Blanca. Poco menos que lo echaron de la Casa Blanca.

Pero ayer Trump, luego del fracaso que tuvo con Putin hace unos días, porque acordó un acuerdo con Putin que Putin no respetó ni 24 horas. Efectivamente, el acuerdo de alto al fuego no duró nada. Ayer siguieron los ataques sobre Kiev y también sobre centrales eléctricas, que fue el compromiso que al menos, por lo menos, Trump dijo que Putin iba a respetar.

Y Zelensky estuvo muy bien porque le dijo: “Mire, nosotros no vamos a reconocer en ninguna parte a Rusia como propietario de ningún territorio ocupado durante la guerra”. Así que yo no sé cómo va a salir Trump de este lío en el que se metió confiando en Putin. En un Putin que, evidentemente, no tiene ningún interés en detener la guerra, y que lo ha dejado a Trump como un mediador incompetente frente a este episodio.

Hay un artículo muy interesante publicado ayer en el New York Times que hoy reproduce La Nación. Es muy bueno, es nada menos que Thomas Friedman, que si existiera un ranking de periodistas influyentes en el mundo, probablemente, Thomas Friedman ocuparía el primer lugar. Dice: 'No les creo nada, ni a Trump ni a Putin.'

Y es muy interesante lo que está pasando en algunos temas en la política interna norteamericana, empezando por el hecho de que la gente se la agarró con Tesla. No sé si han visto los ataques a los autos y a las agencias Tesla, incluyendo balas y bombas molotov contra agencias Tesla, por la fobia que ha generado en algunos norteamericanos las posiciones extremas en materia política del señor Elon Musk.

Yo nunca había visto semejante cosa, que la gente ataque las horripilantes Cybertruck, esos aparatos ridículos que no sabés si es un auto, una camioneta, un avión de guerra, un lavarropas o un freezer. Mi experiencia en Estados Unidos estos años ha sido que la sociedad norteamericana es mucho más violenta de lo que uno se imagina. O sea, en Estados Unidos hay una tensión violenta todo el tiempo, que se manifiesta de diversas maneras, con gente que está enajenada mentalmente, o con episodios de carácter político, con crímenes y demás.

Pero en cualquier caso, ahora la gente se ha agarrado atacando agencias de autos Tesla, e inclusive autos Tesla que están estacionados por la calle. Lo he visto en en Instagram, videos que sube la gente rompiendo Teslas y tirándolos a la basura. Es un tema para mirar con atención en un contexto en donde Elon Musk está jugando un papel que contribuyen a radicalizar la figura de Donald Trump.

Y ayer, hubo un episodio muy interesante, y esto nos da una pequeña lección para los argentinos. El presidente de la corte, el famoso John Roberts un hombre muy vinculado a Trump, porque es un tipo que viene del conservadurismo norteamericano, lo paró a Trump en seco.

Saben que Trump, en un episodio aparentemente muy cuestionable, en el contexto de deportación de gente, deportó a un grupo de 240 venezolanos, bajo el argumento de que eran integrantes del tenebroso Tren de Aragua. Es una organización criminal venezolana, probablemente vinculada al presidente Maduro, que penetró en diversos lugares de América, en Chile, por ejemplo, han cometido crímenes, o se han metido en Nueva York, etcétera.

Bueno, total que Trump, bajo el argumento de que eran todos miembros del Tren de Aragua, los envió a las temibles prisiones de Bukele en El Salvador. Una suerte de tráfico de personas, porque Bukele le cobra 20 mil dólares por cada tipo que le manda Trump.

Ahora, hay un juez que se llama James Boasberg, un juez de Washington, que le dijo: “Mire, acá usted no puede hacer esto, porque no está claro que estos tipos sean integrantes del Tren de Aragua. Acá hay un proceso judicial. Pare los aviones con la deportación.”

Y Trump desoyó todo eso, mandó igual los aviones, y atacó al juez James Boasberg de manera brutal, del modo que Cristina Kirchner o Javier Milei atacan jueces en Argentina, le dijo “comunista”, que lo puso Obama, lo tildó de lunático, delincuente, etcétera.

Y ahí apareció, de manera totalmente imprevista, un primer freno al extravío de Trump proveniente de alguien allegado a Trump, como es John Roberts, el presidente de la corte, que le dijo: “Mire, este es un país republicano y usted tiene que respetar a los jueces, le guste o no, y si no está de acuerdo con la determinación que tomó el juez este Boasberg respecto de la cuestión de los venezolanos, vaya y apele a un tribunal superior. Pero insultar jueces en este país, no.”

Me parece un dato interesante, porque es el primer freno que le aparece a Trump en esta instancia tan alocada de su gobierno. Y por último, un dato médico que también da cuenta del extravío que gobierna hoy en los Estados Unidos, que tiene que ver con la postura que tomó Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud, respecto de los brotes de gripe aviar.

Saben que en Estados Unidos hay dos temas hoy en día: los brotes de sarampión y unos cuantos casos de la famosa y compleja H5N1, conocida como la gripe aviar. Acá tengo un dato que publicó The New York Times, hay 166 millones de aves que han sido afectadas por la gripe aviar, en un total de 1600 brotes en granjas, básicamente en todos los estados de Estados Unidos.

Entonces, se le ocurrió plantear que la solución a este problema es dejar que la gripe aviar se propague, y los científicos decían: “Usted está loco”.También ha tomado una postura bastante ridícula respecto a la cuestión del sarampión, argumentando que la solución no es la vacunación, porque el tipo es antivacunas, sino que es el hecho de que la gente haga actividad física y coma sano, que es algo que uno debe hacer de todas maneras.

Pero él vinculó la comida sana y la actividad física con el cuidado del sarampión, que se contagia por una tos dentro de un ascensor. Así que yo no sé cómo puede ser, comiendo mejor, para evitar que en un ascensor o en un transporte público te contagies en 3 segundos del sarampión. Y en este caso, este hombre ha planteado esta idea de dejar que el virus se propague, a ver qué pasa. Un experimento. Parece que estuviera al frente de un laboratorio en Wuhan en vez de ser el secretario de salud de los Estados Unidos.

Dicho esto, mi breve repaso acaba de concluir con este asunto que me pareció tan, tan estrafalario. Así que, bueno, en cualquier caso, me parece que lo que queda del día de ayer es, finalmente, que hubo una exaltación televisiva, un episodio que finalmente nunca ocurrió, y que probablemente nunca iba a ocurrir, que en el contexto de una sesión escandalosa se aprobó el DNU.

Pero nos queda la discusión que sobreviene, indefectiblemente, superpuesta con las elecciones, y esto me parece muy relevante sobre finalmente cuál es la política cambiaria de Argentina en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, y en ese contexto, ¿cuánto demonio vale en Argentina un dólar? Que es algo que, siendo que estamos bajo control de cambios, no sabemos.

