La Justicia archivó la denuncia de Mavys Álvarez contra Diego Maradona por abuso sexual

La Justicia argentina archivó la causa por abuso sexual contra Diego Maradona y su entorno, iniciada luego de la denuncia de Mavys Álvarez, en septiembre de 2021. En el mismo expediente también estaban acusados el exmánager Guillermo Cóppola, Omar Suárez y el asistente Carlos Ferro Viera.

El fallo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas, fue contra la denuncia de la cubana Mavys Álvarez, quien en el mes de noviembre del 2021 había declarado que Maradona la indujo a las drogas y al alcohol a la edad de 16 años, además de abusar sexualmente de ella. El Juzgado sentenció: "No se refleja ninguna acción al día de hoy reprochable penalmente".

Diego Maradona y Mavys Álvarez

La fundamentación que sostiene el fallo de Rafecas está en que los hechos denunciados por Álvarez acontecidos en Cuba "no resultan aplicables ninguno de los principios que rigen y regulan el ámbito espacial de la ley penal, que permitan exceptuar el principio de territorialidad y ser juzgados por nuestros tribunales”.

La justificación se extiende a que el "principio de territorialidad" tiene un "reconocimiento universal", por lo que "proceder de otro modo implicaría decididamente una intromisión en la soberanía de la República de Cuba", en donde la Justicia argentina no tiene injerencia.

Sin embargo, Álvarez había contado que, en 2001, vivió retenida por más de dos meses en la Argentina sin que la dejaran salir de la habitación del hotel por pedido expreso del "Diez". Rafecas ubicó los sucesos imputados en la denuncia entre "el 9 de noviembre de 2001 y el 19 de enero de 2002, conforme a los registros de ingreso y egreso a nuestro país de Álvarez Rego".

También, aclaró que existen "obstáculos procesales que impiden llevar adelante la investigación y el juzgamiento de los hechos, dado que, con respecto a la autoría del señor Diego Armando Maradona, es de público conocimiento el fallecimiento ocurrido, por lo que cualquier acción penal en su contra se encuentra extinta, conforme el art. 59 inciso 1 del Código Penal".

Mavys Álvarez: "Quería que el mundo sepa lo que viví para evitar que otras muchachas lo pasen"

Asimismo, aclaró que los hechos denunciados apuntan como figura principal a Maradona "con la participación secundaria del resto de sus colaboradores". Y que, la acción se encontraría prescripta por el paso de más de 20 años desde los sucesos relatados por la denunciante "dado que han transcurrido sobradamente los plazos previstos”.

La denuncia de Mavys Álvarez

A fines del año pasado, Mavys Álvarez hizo una denuncia por trata de personas en el país, con un expediente que cayó en manos del juez Rafecas. En sus declaraciones del mes de noviembre de 2021, Álvarez contó detalles de los episodios de violencia que sufrió al lado de Maradona cuando tenía apenas 16 y 17 años.

En ese contexto, la denunciante sostuvo que fue llevada a la Argentina con 16 años sin autorización de sus padres durante el 2001 para ser sometida a una operación de aumento de mamas, pagada por el futbolista. Además, se pidió investigar cómo fue su ingreso al país ya que dijo que no contaba con la documentación necesaria.

Álvarez reveló que la firma que autorizó su viaje a la Argentina la hizo Fidel Castro. Según contó Mavys, el mandatario cubano sabía perfectamente que era menor. “Me da la salida, da la aprobación de la salida, no hizo falta nada, ni mamá, ni firmas ni de mi papá, o sea no hizo falta”, había subrayado.

La mujer denunció ser víctima de abuso sexual por parte de Maradona, sobre quien relató episodios de violencia que marcaron un antes y un después en su vida, sobre todo uno de ellos, ocurrido en la casa que ambos compartían en La Habana.

La denuncia de Mavys se extendió también a la incitación al consumo de cocaína que Diego Maradona ejerció sobre ella durante el tiempo que vivió con él. Cuando ella se resistía, él se ponía violento: “Me gritaba. Me insultaba. Me decía que por qué razón no probaba, que eso realmente me iba a ayudar y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada. Y bueno... al final tanto insistió que la probé”.

Quedaron bajo acusación amigos cercanos del "Diez", cuando la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, denunciante en la causa, aludió a integrantes del entorno del futbolista fallecido el 25 de noviembre de 2020 por presunta violación al artículo 145 bis de la ley contra la trata de personas.

Esa norma establece que "será reprimido con prisión de cuatro a ocho años el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

