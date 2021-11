Mavys Álvarez: cómo avanza la causa de trata de personas contra el entorno de Maradona

Mavys Álvarez, la cubana que tuvo una relación abusiva con Diego Maradona cuando tenía 16 años, fue citada para declarar en carácter de “testigo” en la causa que investiga al entorno del 10 por presunta trata de personas.

Según afirmó la mujer, en la puerta de la habitación en la que estaba encerrada había custodios que pagaba Maradona para que no pudiera salir del hotel. Asimismo, Mavys aseguró que la única que vez que salió del hotel fue para realizarse los estudios médicos necesarios para la operación en sus pechos.

Por otra parte, la joven no contaba con autorización de los padres para realizarse el procedimiento quirúrgico, por lo que el cirujano que realizó dicha operación está bajo la lupa de la Justicia.

“Él (Maradona) me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí”, afirmó la mujer en una entrevista que brindó al medio Infobae hace poco más de un mes.