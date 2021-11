Mavys Álvarez: “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara y abusó de mí”

Mavys Álvarez Rego, la mujer cubana que fue "novia" de Diego Armando Maradona reveló datos sensibles sobre lo que vivió con él cuando ella tenía 16 y 17 años. “Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí”, relató. Sobre ese episodio recordó que detrás de la puerta estaba su madre que “lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí”.

Es la primera vez que regresa a Buenos Aires después de aquella vez que vino con el jugador de fútbol y este viernes 19 de noviembre recordó, en diálogo con Infobae, que en ese entonces la tenían “secuestrada”, no podía salir del cuarto y estaba a disposición de los caprichos del “Diez”.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó. “Diego nunca abrió la puerta, mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”, agregó.

Cuando en 2001 viajó a la Argentina, Mavys pasó todo el tiempo encerrada con personal de seguridad vigilando todos sus movimientos. “No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, detalló

Álvarez vino al país para dar su declaración testimonial ante la Justicia en la causa que se inició a raíz de su denuncia por trata de personas. El expediente está en manos del juez federal Daniel Rafecas. En la causa hay cinco personas acusadas que eran parte del entorno de Maradona entre 2000 y 2001.

Maltratos, drogas y alcohol

El relato de Mavys Álvarez también hizo hincapié en el comportamiento violento del jugador cuando estaba bajo los efectos de drogas o alcohol. “Fue violento en muchas ocasiones”, aseguró y detalló: “Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y -sin querer- le di un golpe en la nariz con la espalda”. “Me subió las escaleras a rastras por los pelos. Fue duro”, recordó.

También detalló cómo Maradona promovió que la entonces menor comenzara a consumir cocaína. Según cuenta, él le insistía para que probara, pero como ella se resistía, Maradona se ponía violento: “Me gritaba. Me insultaba. Me decía que por qué razón no probaba, que eso realmente me iba a ayudar y que él quería que yo aguantara con él toda la madrugada. Y bueno... al final tanto insistió que la pruebo”.

Cuando le consultaron cómo lograron traerla de Cuba a Argentina, Mavys Álvarez contó que Maradona pensaba traerla escondida en una caja: “Él me hizo probar la caja, me dijo le vamos a hacer unos agujeros, vamos a hacer un doble fondo y vas a ir abajo para que no te descubran”.

Finalmente logran conseguir una autorización de Fidel Castro, con quien se reúnen para hacerle el pedido. Según contó Mavys, el mandatario cubano sabía perfectamente que era menor. “Me da la salida, da la aprobación de la salida, no hizo falta nada, ni mamá, ni firmas ni de mi papá, o sea no hizo falta”, subrayó.

Mirando hacia atrás Mavys asegura que le gustaría no haber pasado lo que pasó. “Dentro de la miseria que puede haber en Cuba, dentro de las cosas que te hacen falta, a mí nunca me faltó un plato de comida en la mesa”. “Maradona al principio me hizo feliz, pero llegó un punto en que ya no tanto”.

