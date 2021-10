Guillermo Coppola habló sobre la relación de Mavys Álvarez y Maradona: “No sabía que fue un calvario”

Luego de que Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona, rompiera el silencio tras 20 años y contara sobre su relación con el astro del futbol, Guillermo Coppola, el representante del Diez en ese momento, salió a hablar sobre las declaraciones de la mujer que hoy tiene 37 años, y se mostró sorprendido y lamentó no haberse dado cuenta “del calvario que sufría”.

“Realmente estuve sintiendo que indudablemente ha sido un momento difícil. Yo hablé de sorpresa porque no me hubiese imaginado una vida así para con ella, tan dura. De todas maneras, respetando lo que ella vivió y sintiendo y compartiendo ese dolor que transmite y que, honestamente, yo no lo veía, no lo percibía”, admitió Coppola en diálogo con Intrusos, por América TV el pasado miércoles.

Mavys, quien en ese entonces tenía solo 16 años, contó que, mientras Maradona, que rondaba los 40, realizaba un tratamiento contra sus adicciones a las drogas en Cuba, la llevó a conocer distintos lujos, así como también las drogas y el alcohol.

“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no”, dijo Mavys en diálogo con América TeVé, el canal 41 de Miami, al tiempo que reveló que fue el astro quien le hizo probar cocaína: “Diego me llevó a la droga, yo tenía 16 años aún, no había cumplido 17″.

“Lamento profundamente lo de esta chica”

Ante el duro testimonio, el histórico representante de Maradona reconoció: “Hoy lo hablaba en la mañana con mi señora, a raíz de lo que siento hoy que vivió Mavys, una chica joven y linda, fue realmente durísimo. Y ese momento duro que nos llevó a Cuba, duro en la vida de Diego y su familia”.

En ese sentido, recordó esos años en la isla como “un difícil momento” en la vida de Maradona. “Fue un tema muy duro para Diego y su familia. Su salud, fundamentalmente, fue difícil de manejar”.

“Lo vivo como una cosa más. Digo que me sorprendió porque nunca lo vi de esa forma. Yo no sabía que era un calvario, no sabía que fue tan duro. Y a esta altura no me tengo que limpiar absolutamente de nada, porque sé cómo soy, cómo me manejé, lo que vi y tal vez podría haber dado un poco más, pero no pude o no supe”, manifestó el exrepresentante del Diez.

Por otra parte, el empresario admitió que no le molestó que la cubana saliera a hablar 20 años después de la relación y a casi un año de la muerte del exfutbolista, y opinó que lo contado por Mavys fue “realmente durísimo”. “Lamento profundamente lo de esta chica, pero no para quedar bien, sino porque no lo vi y porque podría haber hecho algo más y no lo hice. No me enoja, todo lo contrario”, lamentó.

Según Mavys, la decisión de contar lo que fue su vida con Maradona dos décadas después, fue a partir de que “tenía miedo de que hubiera alguna represión de parte de Maradona o del Gobierno de Cuba, ya que tengo a mi familia allá”.

“Si es real es gravísimo. El tiempo ya pasó y hace 20 años que me separé de Diego. Son temas que me angustian en función de que quizás pude haber hecho algo y no lo hice, pero responsable no me siento”, cerró Coppola.

El testimonio de Mavys Álvarez sobre su relación con Diego Maradona

La cubana salió a hablar por primera vez sobre su relación con Maradona a sus 16 años y relató cómo conoció un mundo de lujos, excesos, drogas y alcohol. “Me dio confianza, me cayó bien. Nunca se propasó”, contó sobre la primera vez que lo conoció.

El exfutbolista había viajado a Cuba para desintoxicarse de sus adicciones a las drogas y se encontraba en La Pradera, un centro de rehabilitación. Allí, Mavys pasó casi tres años con el futbolista, cuando fue interceptada por un hombre que le propuso conocer al astro, que se encontraba “muy deprimido”

En ese entonces, la mujer reveló que fue Maradona quien la llevó a convertirse en adicta a las drogas, de las que le resultó difícil salir, y consideró que ese fue “el error más grande” de su vida: “Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”.

A su vez, la mujer recordó diferentes episodios junto al futbolista, en especial uno de ellos que la trajo a la Argentina que se realizara una operación en el busto, a pedido del astro. “Me dijo que me vería mucho mejor con los senos más agrandados. Él decidió hacérmelo en Argentina”, explicó Mavys, quien además reveló que “fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego”.

