Mavys Álvarez, la "novia" cubana de Maradona: "Yo tenía 16 años cuando Diego me llevó a la droga"

Después de 20 años, Mavys Álvarez, la "novia" cubana de Diego Maradona, rompió el silencio y contó cómo fue su relación con el Diez cuando tenía solo 16 años y el argentino rondaba los 40. La mujer ahora habló sobre su incursión en las drogas y la difícil salida de las adicciones.

“Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol”, confesó Mavys, hoy de 37 años, en diálogo con Mario J. Pentón de América TeVé, por Canal 41 de Miami, en el marco de la segunda parte de la entrevista difundida el pasado martes.

En ese sentido, la mujer reveló que fue el astro del futbol quien la llevó a la droga, luego de pedírselo en varias ocasiones, y que después “no podía salir, ya era una adicta”. “Es difícil hablar de esto en cámara, de verdad. Diego me llevó a la droga, yo tenía 16 años aún, no había cumplido 17″, dijo conmocionada.

Cocaína en Cuba: "Lo probé con tal de que me deje tranquila"

“En varias ocasiones trató, estábamos en la habitación y él insistía. En principio no, en principio me decía que, si lo tocaba, me mataba y todo eso, pero después de un tiempo como que se sintió solo, no le gustaba hacerlo solo, entonces insistió mucho todos los días”, explicó Mavys, quien agregó que “llegó un punto en que lo probé con tal de que me dejara tranquila”.

Cabe recordar, que Maradona viajó a Cuba para desintoxicarse de sus adicciones a las drogas y se encontraba en La Pradera, un centro de rehabilitación. Allí, Mavys pasó casi tres años con el futbolista, cuando fue interceptada por un hombre que le propuso conocer al futbolista, que se encontraba “muy deprimido”. Así pues, la joven conoció algunos lujos prohibidos para los cubanos en el régimen de Fidel Castro, como cenar en restaurantes en dólares y visitar discotecas, pero también las drogas y el alcohol.

En tanto, en relación a quién le proveía la droga al exfutbolista, la cubana afirmó que era un muchacho llamado Roberto que estaba en La Habana, pero admitió que nunca supo “cómo la entraba”.

En consecuencia, la joven reconoció que en ese tiempo cayó en las adicciones, de las que le resultó difícil salir, y consideró que ese fue “el error más grande” de su vida. “Fue muy difícil poder controlar mi adicción, medio muchas alucinaciones, llegó un punto en el que aluciné, también estuve unas horas en el hospital porque me deshidraté, y no podía ni levantarme de la cama para ir al baño”, lamentó, haciendo referencia al Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (Cimeq), un hospital dedicado a la élite cubana.

La operación de aumento de busto

De acuerdo con Mavys, Maradona fue quien le propuso agrandar su busto, una cirugía que se concretó durante su visita a Buenos Aires, en el mes de noviembre del año 2001. “Diego también me empezó a decir que si quería operarme los senos, que me vería mucho mejor con los senos más grandes, quería que me operaran en Cuba, en la casa 2 de La Pradera donde estábamos y yo le dije que no porque tenía miedo de que saliera mal o hubiera una infección o algo y entonces él decidió hacérmelo en Argentina”, relató.

De ese modo, contó que “fue muy difícil la operación, porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego”. “Yo iba por 20 días y estuve dos meses y medio aproximadamente. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil”, reconoció. Además, confesó que su madre no supo de esta situación, y que la autorización para la operación, dado que ella tenía 17 años, la dio Maradona.

De Fidel y Chávez a los jeques: anécdotas de Diego Maradona con líderes del mundo

“Diego me llevó a conocer a Fidel Castro”

En el último tramo de la entrevista, la mujer relató el episodio de cuando el astro del futbol la llevó a conocer al dictador Fidel Castro en el Palacio presidencial. “Fuimos con dos objetivos: uno era que le vendiera una casa en Cuba, en la Habana o en Baradero”, resaltó Mavys, quien, según trascendió, contará la anécdota de su visita al Palacio presidencial en la tercera entrevista de las cuatro que se publicarán.

