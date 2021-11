Tragedia de Once: liberaron a Juan Pablo Schiavi, que pudo reducir su condena al estudiar en prisión

La Justicia federal formalizó este lunes la libertad condicional de Juan Pablo Schiavi, el ex secretario de Transporte de la Nación durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien había sido condenado a cinco años y medio de prisión de efectivo cumplimiento por ser uno de los responsables de la tragedia de Once que terminó con 52 personas fallecidas. El ex funcionario ahora dejará la cárcel tras haber cumplido dos tercios de la condena.

Su liberación era algo que ya se anticipaba durante la semana previa a las elecciones generales. Es que su defensa le había solicitado al Tribunal que salga en libertad porque desde septiembre pasado estaba en condiciones de obtener la condicional al haber logrado reducir su condena en más de 250 días por haber estudiado en prisión.

María Luján Rey: “A Schiavi lo dejan en libertad porque aprendió a tocar el ukelele en la cárcel”

En esa línea, este lunes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal resolvió que desde hoy se ejecute la liberación del ex funcionario que está imposibilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Como condiciones, la Justicia le impuso que deberá someterse al cuidado y control de un patronato, abstenerse de cumplir nuevos delitos y realizar un tratamiento psicoterapéutico de seguimiento y contención.

Los firmantes de la resolución entendieron que "el pronóstico de reinserción social del interno es favorable" a partir del análisis de diferentes informes y el veredicto favorable del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal.

Schiavi era el titular de un área clave en el esquema de responsabilidades por el siniestro ferroviario que ocurrió en 2012 cuando un tren de la Línea Sarmiento se estrelló contra el final del andén de la estación terminal Once. Producto de ello 52 personas murieron y hubo casi 800 personas heridas.

De acuerdo a la resolución a la que accedió PERFIL, el Tribunal valoró la "evolución positiva" de Schiavi a lo largo del cumplimiento de su condena en el Penal a partir de la "adquisición de compromisos con las áreas de tratamiento y herramientas que puedan serle útiles en su desenvolvimiento en el medio libre".

Tras el pedido de libertad condicional, el juez recordó que el Ministerio Público Fiscal no se pronunció en contra y expresó su conformidad con la posibilidad de que sea liberado. A su vez, resaltó que a pesar de estar notificada la querella, "no ha emitido consideración alguna sobre el pedido de libertad.

Días atrás, cuando se supo que Schiavi podría recuperar la libertad, la diputada nacional del PRO María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once, sostuvo que “seguramente lo van a liberar porque aprendió a tocar el ukelele en prisión”.

“Le van a dar la libertad anticipada por el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena que se vio reducida, porque hizo cursos que están pensados para darles herramientas a jóvenes que no tienen ninguna capacitación. Claramente no es el caso de Schiavi, quien era secretario de Estado”, había dicho en declaraciones a CNN Radio.

Rey se quejó porque "este Gobierno vino a liberar a los presos de la corrupción. Empezó la pandemia y la primera medida que tomaron fue liberar presos comunes".

“Es un golpe más a la sociedad que ve cómo uno a uno van saliendo. Con los familiares hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y Schiavi aun saliendo antes de tiempo de la cárcel seguirá siendo el responsable de 52 muertes", había manifestado.