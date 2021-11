María Luján Rey: “A Schiavi lo dejan en libertad porque aprendió a tocar el ukelele en la cárcel”

María Luján Rey, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y mamá de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once, habló este miércoles sobre Juan Pablo Schavi, el exsecretario de Transporte, quien está cerca de conseguir la libertad condicional, y dijo que “seguramente lo van a liberar porque aprendió a tocar el ukelele en prisión”.

“Le van a dar la libertad anticipada por el cumplimiento de las dos terceras partes de la condena que se vio reducida, porque hizo cursos que están pensados para darles herramientas a jóvenes que no tienen ninguna capacitación. Claramente no es el caso de Schiavi, quien era secretario de Estado”, dijo Rey en diálogo con el programa La Mañana de CNN, que conduce María Laura Santillán por CNN Radio.

El exfuncionario kirchnerista, que está condenado a cinco años y seis meses de prisión y fue detenido el 5 de octubre de 2018, solicitó el beneficio del "estímulo educativo" por cursos realizados desde que quedó detenido por la tragedia del tren de Once, ocurrida en febrero de 2012. Entre esos cursos, la diputada nombró: “tocar el ukelele, hacer paneles solares, usar el Excel, curso de huerta, curso de jardín”.

Juan Pablo Schiavi está condenado a cinco años y seis meses de prisión

“A Schiavi lo dejan en libertad porque aprendió a tocar el ukelele en la cárcel, cuando él no necesitaba aprender a tocar el ukelele para conseguir trabajo”, subrayó Rey, al tiempo que resaltó que “no se tienen que reducir penas por hacer cursos”. “Que ocupe su tiempo y aprenda cosas está bien, pero que no se utilice de esta manera tan especulativa para que le bajen la pena”, esgrimió.

En ese sentido, la diputada aclaró que Schiavi logró reducir su pena “casi 200 días y le permitió obtener el beneficio, que pareciera estar instalado que deben dárselo, cuando en realidad el juez tiene la posibilidad de negarlo; aunque generalmente se les otorga este beneficio”.

“Seguramente Schiavi la semana que viene estará en su casa junto con todos los otros presos que fueron recobrando la libertad”, lamentó, y sentenció: “Lo que yo siento y creo que lo comparto con muchos argentinos es que este Gobierno vino a liberar a los presos de la corrupción. Empezó la pandemia y la primera medida que tomaron fue liberar presos comunes”.

Y concluyó: “Es un golpe más a la sociedad que ve cómo uno a uno van saliendo. Con los familiares hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y Schiavi aun saliendo antes de tiempo de la cárcel seguirá siendo el responsable de 52 muertes. Su condena fue ratificada por la Corte Suprema. Las penas son para cumplirse: ni un día más y ni un día menos”.

Juan Schiavi, el ex secretario de transporte, a punto de lograr la libertad condicional

La condena de Schiavi

Para confirmar si Schiavi logrará obtener la libertad condicional, ahora se espera la firma del juez Jorge Gorini ante el pedido realizado meses atrás de la defensa, mientras que todavía falta la opinión de la querella, que tiene tiempo hasta este miércoles 10 de noviembre para expedirse y luego resolverá el magistrado.

Schiavi fue condenado como "partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas" en la tragedia de once, cuando una formación se subió al andén de la estación cabecera en 2012, mató a 52 personas y dejó 800 heridos.

CFT/FL