María Luján Rey criticó la marcha por los presos políticos: "Son delincuentes presos"

La diputada nacional del PRO, María Luján Rey, rechazó este domingo 13 de diciembre la convocatoria a la movilización que impulsan sectores del kirchnerismo para pedir por la liberación de presos políticos. "No son presos políticos, son delincuentes presos", opinó la legisladora.

Rey explicó que familiares de la tragedia de Once publicaron un comunicado en repudio a la marcha, que se iniciará en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 16:00, bajo el lema "Una Navidad sin presos políticos".

"Salimos a responder un flyer con las caras de referentes del kirchenrismo que cumplen una pena en prisión y que ellos denominan presos políticos. En ese flyer podíamos ver la cara de (Ricardo) Jaime, (Juan Pablo) Schiavi, de (Julio) De Vido. Es una ofensa a nuestros muertos", dijo en diálogo con Incorrectamente Políticos, que se emite por Radio Rivadavia.

María Luján Rey y el pedido para liberar a Jaime: “El Gobierno debe definir si acompaña delincuentes”

En palabras de la madre de una de las víctimas de la Tragedia de Once, no son presos políticos sino "delincuentes presos que han utilizado la política para delinquir y la Justicia los enjuició y los condenó". "No hay presos políticos en nuestro país", aseguró. En ese sentido, criticó al kirchnerismo por buscar "ponerse en un lugar de víctima" y negó que exista "lawfare" o persecución política contra el espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Su voto a favor de la legalización del aborto

La diputada celebró la media sanción que obtuvo el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja y destacó la "madurez" y el "respeto" que primó en el debate en comparación con cómo se dio en 2018. "Si bien fue intensa la jornada se dio en un marco de muchísimo más respeto de lo que pude ver yo como ciudadana común en 2018. Hubo una madurez en el debate. No hubo tantos discursos autorreferenciales y con tanta agresión personal que no suma ni aporta nada. Hubo una madurez y un respeto mayor que el que había visto en el debate anterior", consideró.

Si bien Rey votó a favor, opinó también que este no era el momento más adecuado para que se diera el debate, con el país con "muchísimas urgencias" en medio de la pandemia de coronavirus. "Si me preguntás si era el momento, la verdad que creo que nuestro país tiene muchísimas urgencias, que habría muchísimas cosas para priorizar", expuso.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de legalización del aborto

No obstante, destacó la lucha de quienes impulsan el tema desde hace mucho tiempo. "Se que esta era una deuda pendiente de décadas. Era algo que debíamos tratar, pero soy super consciente que el momento en que esto se debate no es una decisión de Juntos por el Cambio sino del Poder Ejecutivo que decidió en un año de pandemia con tantos problemas enviar este proyecto al Congreso", dijo.

Desde su visón, el oficialismo "intenta hacer un aprovechamiento político con el proyecto de aborto legal". "Creo que el kirchnerismo siempre trata de hacer uso político de todo. Tiene la capacidad de sacar rédito de hasta las peores cosas. No me sorprende y no es nada nuevo, es algo con lo que convivimos. Siempre hay algunos sectores que intentan que cualquier cosa que suceda, sea bueno u horrible, capitalizarla políticamente", expresó.

AG/MC