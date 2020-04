María Luján Rey y el pedido para liberar a Jaime: “El Gobierno debe definir si acompaña delincuentes”

por Ezequiel Spillman

Bronca. Tras el pedido del oficialismo, a través de la secretaria de Derechos Humanos que ocupa Horacio Pietragalla, para que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, pueda tener prisión domiciliaria, la diputada nacional María Luján Rey (Juntos por el Cambio) y madre de una de las víctimas de la tragedia de Once le expresó a PERFIL que “el Gobierno nacional debería definir si va a acompañar delincuentes”.

Se trata de la solicitud que realizó la secretaría de DD.HH. ante la Cámara de Casación, donde se debe decidir si el ex secretario de Transporte, quien confesó haber recibido dádivas y fue condenado en el juicio por Once, sigue o no detenido en la cárcel de Ezeiza. Según el escrito presentado, Jaime "se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”. Ya en mayo de 2018 la Cámara de Casación había elevado de seis a ocho años de prisión la condena del ex secretario del kirchnerismo por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria.

Ante esto, Rey apuntó: "La presentación de Pietragalla pidiendo por un beneficio para Jaime nos pone en alerta y nos genera desconfianza. No entendemos por qué el Gobierno nacional desde el Ejecutivo intenta tener injerencia sobre una decisión de la justicia”. “Jaime ya hizo su pedido correspondiente y tiene sus abogados que los representan, no entendemos por qué un funcionario lo tiene que defender", se lamentó la diputada.

"Cada vez que algún funcionario intenta llevar adelante algo que sale mal, el Gobierno se desentiende y no se hace responsable. Pasó con compras oficiales, con los jubilados en los bancos y hoy pasa lo mismo. El secretario de DD.HH. hace una presentación en la justicia por un solo preso y nadie del Gobierno nacional sabía de ese pedido. Para nosotros el pedido de Pietragalla lo hace en nombre del Gobierno nacional", agregó Rey. "El Gobierno debería definir y dejar en claro si el paradigma va a ser acompañar delincuentes o acompañar víctimas", concluyó.

