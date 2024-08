La respuesta desde la provincia de Buenos Aires por los celulares en las aulas: "Si cada alumno tuviera una netbook, no se necesitarían"

El gobierno porteño presentó el jueves pasado una resolución del Ministerio de Educación que establece que en las escuelas primaria y los jardines de infantes, los alumnos no utilicen su teléfono en el aula ni en el recreo, mientras que en secundaria, durante las clases, solo están habilitados a sacarlo si sus docentes lo piden. Tras esta medida prohibitiva, el director general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró: "Desde el 2006 en la Provincia tuvimos esa medida que no funcionó". Y reclamó: "sería bueno poder seguir teniendo entrega de dispositivos tecnológicos".

"En la provincia de Buenos Aires reconocemos la magnitud y profundidad del problema de los celulares en las escuelas. Sobre todo en el secundario, y cada jurisdicción busca soluciones", señaló Sileoni en una entrevista radial con el periodista Diego Schurman en Splendid 990.. Y agregó: "Entendemos que hay que hacerse cargo, son problemas muy dinámicos. No quiero calificar la decisión de CABA, supongo que lo pensaron mucho, pero nosotros vamos por otro camino".

"La Ciudad hoy prohíbe, y va a tener que controlar que se cumpla", señaló Sileoni, destacando las dificultades de aplicar este tipo de prohibiciones. "Nosotros venimos de una experiencia de prohibición donde se pasaba por arriba", detalló el titular de la cartera educativa bonaerense, quien aseguró que en 2006 prohibieron el uso del celular en las aulas, sin embargo, no les funcionó dado que esa prohibición "se pasaba por arriba".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cada ves más colegios restringen el uso del celular en las aulas

En esa línea, agregó: "Hay una reacción impugnadora por provenir de determinado lugar donde no coincidimos con las políticas, pero no voy por ahí. Es un problema que cada jurisdicción aborda como puede".

"Hay una primera contención que es la familia, que quizás no está cumpliendo su función no pudiendo decir que no, entonces delegan el problema a la escuela", detalló el Director General de Cultura y Educación bonaerense.

El titular de la cartera educativa bonaerense también mencionó que, aunque no prohíben el uso de celulares en las aulas de manera absoluta en la Provincia, existen normas que regulan su uso, especialmente en situaciones donde la atención debe centrarse en otras actividades: "Que no lo prohibamos no significa que en muchas aulas un profesor pida los celulares. No vamos por el camino de la prohibición absoluta pero esta vedado para muchas escenas donde hay que prestarle atención a otras cosas, y también distribuimos libros".

El Gobierno modificará la Ley de Educación para "penar el adoctrinamiento" en las escuelas

Además, subrayó la importancia de la capacitación docente y la necesidad de apoyar a los profesores en la gestión de estas situaciones: "Hay que tratar de no dejar a los profesores en la soledad de su aula". "Siempre que se use con un uso didáctico, encontramos que puede ser útil para alumnos y docentes. Puede tener un uso abusivo, pero preferimos el camino de darle confianza a los docentes para que trabajen esa situación de aula", detalló el funcionario.

"Tenemos acciones de capacitación, pero en ese marco del aula podés tener una norma prohibitiva para todos, o una norma de uso pedagógico donde después vas atendiendo los excesos, y ese es el camino que preferimos desde la Provincia que habilita en general", agregó.

En cuanto a las alternativas tecnológicas, Sileoni lamentó que el gobierno haya discontinuado la entrega de dispositivos como netbooks, lo que podría haber reducido la necesidad de que los estudiantes recurran a sus teléfonos personales en clase.

"Si cada alumno tuviera una netbook, ya no necesitarían el dispositivo particular", sugirió, señalando que la mejor solución sería la implementación de tecnología escolar colectiva.

Uso de celulares: nueva normativa en las escuelas porteñas

En respuesta a la creciente preocupación por las distracciones que genera el uso de smartphones en las escuelas por parte de los chicos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó una resolución que regula su utilización en los tres ciclos educativos. Quien anunció estas medidas, que prohíbe el uso de dispositivos móviles en las escuelas, fue el Jefe de Gobierno Jorge Macri, quien aclaró que "esta regulación fue consensuada con equipos docentes, especialistas y representantes de ONGs. Y esperamos que tenga un impacto positivo sobre los 566 mil estudiantes de las 2.291 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria públicas y privadas de la Ciudad".

Tecnoferencia: el abuso del celular quita horas de sueño y afecta la productividad

De esta forma, se establece que en escuelas primarias y jardines queda bajo responsabilidad de las familias que sus chicos lleven celulares, pero no podrán usarlos durante las clases y los recreos. Para todo lo que sea transmitir contenidos que incluyan herramientas tecnológicas deberán usarse los dispositivos digitales propios de la escuela.

En los años del secundario, los teléfonos y tablets deberán estar guardados durante las horas de clase excepto en las actividades pedagógicas previamente planificadas. Las autoridades de cada escuela deberán comunicar a toda la comunidad educativa (estudiantes, docentes y familias) las pautas y condiciones para el uso adecuado de los dispositivos.

Y una aclaración: las medidas derivadas del incumplimiento de esta regla como, por ejemplo, la retención de los dispositivos hasta la finalización de la jornada escolar, serán definidos por cada institución y su comunidad educativa.

Por supuesto, quedan exceptuados de esta regulación los chicos que, por alguna discapacidad, requieran usar su dispositivo digital personal como apoyo.

LT