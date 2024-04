El Gobierno modificará la Ley de Educación para "penar el adoctrinamiento" en las escuelas

Este jueves 4, el Gobierno de Javier Milei anunció que modificará la ley de Educación con el objetivo de "penar el adoctrinamiento en las escuelas". La decisión se tomó tras el polémico discurso que dio una docente durante un acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en Punta Indio.

"Por decisión del Gobierno nacional se van a modificar los artículos 11 y 126 de la Ley de Educación nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas", indicó esta mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El artículo 11 que mencionó el vocero de Milei especifica los "fines y objetivos" de la política educativa nacional y en sus 23 incisos aborda diferentes puntos que incluyen temas como la calidad de los contenidos, la participación democrática y la promoción de los saberes científicos, la formación integral sexual y multiculturalidad.

En lo que respecta al artículo 126, también mencionado por el portavoz, este hace referencia a los derechos del alumno.

"El Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respeta la libertad de expresión. Van a poder denunciar cuando sientan que no se esté respetando el derecho a educarse", agregó.

CTERA impulsa un nuevo paro docente de alcance nacional para este jueves

Al respecto de los hechos ocurridos en una escuela de la localidad bonaerense de Verónica, el vocero expresó que al Gobierno le "entristece ver contenidos en las aulas o actos escolares con militancia ideológica, como el video donde se mostraba un acto que ofendió a familias de estudiantes y veteranos de Malvinas".

En concreto, lo que ocurrió en la Escuela Secundaria Número 4 del partido bonaerense de Punta Indio fue que se realizó un acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas del que un grupo de excombatientes y padres se retiró abucheando a una docente y acusándole de dar un discurso político.

"Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario", indicó la docente Soledad Reyes, secretaria adjunta de SUTEBA, al inicio del discurso que presentó en un acto municipal. Tras una seguidilla de murmullos y críticas, continuó su alocución con críticas a la gestión de la canciller Diana Mondino y al Gobierno libertario.

Paro docente de CTERA

Este jueves, los docentes nucleados en CTERA convocaron a un paro nacional como medida de protesta por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la falta de convocatoria de la Paritaria Nacional del sector.

El vocero cuestionó la medida de fuerza tomada por el sector y sostuvo que los alumnos son "rehenes" de los gremios, a los cuales definió como "sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios".

"Venimos de más de un año catastrófico. En 2023 Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. ¿Saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios? Cero. Este gobierno lleva menos de 4 meses y el ciclo menos de 30 días. Los chicos recién se están incorporando y los padres acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto?", cuestionó Adorni.

Luego, el portavoz agregó: "¿Qué futuro le queda a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo en el futuro son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?".

Sobre la amenaza de paro de Pablo Moyano

En sus declaraciones el vocero también hizo referencia a la amenaza de un paro de camioneros en todo el país que lanzó el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, quien aseguró que de concretarse "no se va a mover una hoja en todo el país".

"No se qué ocurrirá el lunes. Si él tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja, estamos mal", señaló el portavoz y manifestó: "Supongo que es una exageración. Apelamos siempre a la reflexión".

Adorni cuestionó a los sindicatos y sostuvo que el Gobierno aún trata de "entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles las que los despiertan". "Tantos años dormidos, con tanta inflación y pobreza, con tanto trabajador en malas condiciones. Llaman la atención tantas propuestas de paro", agregó

Pablo Moyano presionó al Gobierno con un paro de Camioneros: "No se va a mover ni una hoja en todo el país"

En concreto, Moyano lanzó la advertencia de un posible paro reclamando que la secretaría de Trabajo no homologa el acuerdo paritario entre el sindicato de camioneros y los empresarios. "Las paritarias están, lo que no hay es homologación", aseguró.

"En Camioneros hay tres cámaras, FAETYL, FADEEAC y CATAC. Las tres firmaron, una en disidencia. De FADDEAC, ocho miembros votaron a favor y cinco, en contra. ¿Qué hicieron esos cinco en contra? Que son empresas de Santiago del Estero, de Corrientes y de otra provincia, afines al macrismo, fueron a la Justicia para no pagar el aumento de 45%", explicó.

En consecuencia, el líder camionero concluyó: "Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento de 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma, en todo el país. Va a haber un paro general del gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado".

AS. CP