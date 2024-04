Excombatientes de Malvinas se retiraron de un acto por el sesgo "partidario" de una docente

Entre los múltiples actos que se realizaron este martes para conmemorar el 42° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, un homenaje realizado en la localidad de Verónica, en la provincia de Buenos Aires, terminó de la peor forma: un grupo de excombatientes se retiró del lugar, disgustados por el sesgo "partidario" que atribuyeron al discurso pronunciado por una profesora de historia.

Alumnos, autoridades educativas, excombatientes y algunos de sus familiares participaron el martes 2 de abril en uno de los tantos homenajes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. El acto se terminó desvirtuando por la alocución "marcadamente ideológica" de una maestra, lo que ocasionó el malestar de los excombatientes, que se sintieron agraviados y abandonaron la escena.

El escandaloso episodio se produjo cuando Soledad Reyes, docente y secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la localidad bonaerense, dio su interpretación del conflicto bélico y también hizo alusión al rol de los medios de comunicación durante aquella coyuntura.

Antes de que la mujer finalizara su discurso, los excombatientes comenzaron a retirarse uno tras otro del patio, aparentemente afectados por la inclinación “político partidaria” que la docente dio a su discurso.

El quiebre sin retorno se produjo cuando Reyes dijo: "Los medios de comunicación convencieron a la sociedad que ir a la guerra estaba bien y que era necesario”.

Sin embargo, el diario local El Día confirmó que el disgusto de los veteranos se produjo con anterioridad, cuando la profesora compartió su mirada sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura militar.

La secuencia quedó filmada con la cámara de un teléfono móvil y pronto se viralizó. En el video se puede apreciar que cuando los homenajeados emprenden la retirada, la profesora interrumpió su disertación y comenzaron a escucharse aplausos en clave solidaria con los veteranos que se sintieron agraviados.

A continuación, un grupo de los presentes -entre quienes había familiares de los veteranos- interpeló a la maestra e incluso se pidió que desconectaran el micrófono para que no pudiera retomar su alocución.

La profesora Reyes defendió su mirada: “Soy profesora de historia y bueno...”. Pero los reproches volvieron con más fuerza e insistieron a los gritos en que el discurso representaba una ofensa hacia los veteranos y los caídos en combate.

“Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos”, sostuvo una mujer, visiblemente molesta con lo ocurrido.

El intendente local tuvo que pedir disculpas

Finalmente, la profesora de historia retomó el hilo de su exposición y concluyó: “Considero necesaria la reflexión de las categorías sociales de mi mirada para contemplar el reconocimiento social a los ex combatientes y por eso quiero pedir un fuerte aplauso para ellos. Gracias por tanto y perdón por tan poco”.

El escándalo tuvo tanta trascendencia que David Angueira, el intendente local, le pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por el discurso de la maestra.

También se conoció un comunicado con carácter de repudio difundido por el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical.

“En lugar de homenajear a nuestros veteranos y caídos de la guerra de Malvinas decidió dejarse llevar por el fanatismo y su pertenencia partidaria”, remarcó la UCR.

ca / ed