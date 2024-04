Martín Yeza: "La Argentina está llena de Lacalle Pou y sin embargo el que llega es un Milei"

Martín Yeza resaltó la importancia que tiene que se apruebe la Ley Bases para comenzar a rediseñar el Estado argentino, haciéndolo más ágil y eficiente. Además, ponderando las diferencias de estilo entre Milei y Lacalle Pou, sugirió una explicación de por qué cada país tiene el presidente que tiene: "Para llegar a tener un presidente como Lacalle Pou primero tenés que ponerte un poco loco para arreglar la macro", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martin Yeza es diputado nacional de Juntos por el Cambio, electo en 2023 con mandato hasta 2027. Fue intendente de Pinamar entre 2015 y 2023, y coordinador de Políticas de la Juventud durante la gestión porteña de Mauricio Macri.

¿Pareciera que los que rezan porque se apruebe la Ley Bases no son tanto los libertarios, sino toda la oposición sensata y dialoguista que quiere darle al Gobierno una herramienta de gobernabilidad y, al mismo tiempo, no quedar ante la sociedad como poniendo palos en la rueda? ¿El miedo es que el propio Milei sabotee todo?

Es una canción hermosa, y cada vez que la escucho me saca una sonrisa. Pensaba, mientras la escuchaba, sin ser católico ni religioso, que rezar es una cosa hermosa, es pensar en los demás.

Y más allá del lugar que le toca a cada uno, en nuestro caso, particularmente en el PRO, para no mirar para el costado. Nosotros hoy estamos atravesando una crisis de representatividad, es evidente, y a la vez estamos atravesados por los mismos dilemas que suelen estar atravesadas las personas en el caos de la política en un momento de crisis. Son dilemas que se hacen más a flor de piel, y concretamente es si tenés que hacer lo que te conviene partidariamente o sí tenés que hacer las cosas en las que creés. Por supuesto que puesto así y preguntado en público, parece fácil la respuesta, pero después los resultados en concreto no siempre arrojan la respuesta que uno escucharía en público.

En nuestro caso, somos un bloque que, con virtudes y defectos, en el PRO, muchos de los puntos que se están tratando en la Ley Bases son puntos que hubiéramos impulsados si hubiéramos sido gobierno. Esto lo ha contado la propia Patricia Bullrich, que fue nuestra candidata a presidente, y te diría que muchos más. Hay algunos que quedaron afuera, lamentablemente, como el anti-bloqueo empresarial. Había una medida y estamos viendo tanto en Santa Fe, Córdoba, algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires, en la Patagonia, en lugares donde hay extracción de petróleo, bloqueos de trabajadores sindicalizados contra empresas que terminan fundiendo, no todo son petroleras, y realmente se presta a distorsiones.

Pero en lo general te diría que algunos creemos que no solo tiene que salir la Ley de Bases, sino que hay que rediseñar el Estado argentino. Es un estado que se volvió grande, lento, ineficaz, ineficiente.

La semana pasada escuché a Lacalle Pou hablar de un Estado poderoso y, acto seguido, cuando se viralizaron sus palabras, omitieron esta parte. El Estado poderoso no necesariamente es grande, es un estado que pueda hacer lo que se propone hacer, y para eso hay que trabajar un montón en hacer ágil, eficaz y en rediseñar sus instituciones. Tenemos muchas instituciones que son de la década del 50, como pasa en el campo del derecho laboral en Argentina.

A veces sencillamente no hay que inventar nada porque lo que hay funciona, al estilo japonés. Viste que una vez que los japoneses encontraron una solución que funciona siguen con eso siempre que siga funcionando y así te podes dedicar a otros problemas.

En el caso del Estado argentino creo que tenemos una acumulación muy grande de problemas y parte de los conflictos están en cuál es la primera gama de prioridades para ordenar. Yo comparto las prioridades que determinó el presidente Milei en cuanto a ordenar la macroeconomía.

Es algo que distintos gobiernos hemos intentado, con menor intensidad definitivamente, y en este caso él ha tomado la decisión, con virtudes y defectos, de ir a fondo con esto, para que después se ordene lo demás.

El rezo reza por un fin, pero un rezo también le pide a quien se le reza que ayude a que las trabas para que ese fin se realice desaparezcan. ¿Cuáles serían las trabas en este caso? ¿No se le tiene más miedo al Presidente que a los diputados que componen la Cámara Baja?

A mí me da miedo que desde hace un tiempo largo veo un divorcio, una disociación, de la elite política de la Argentina.

Digo "la élite política" y no "la política" porque mirá, justo en esta cena de la Fundación Libertad, cuando habló Lacalle Pou, en distintas mesas más de uno decía “¿por qué no podemos tener uno así?”. A mí me salió del corazón esta respuesta, la Argentina está llena de Lacalle Pou, cuando te metés en Córdoba, en el interior, en Santa Fe, en el interior bonaerense, hay un montón de gente muy "normal" en el sentido de saludable, practica, amable, inteligente, que resuelve, que es eficaz, que han logrado construir consensos en sus ciudades. Yo me hacía la pregunta al revés, ¿por qué habiendo tantos Lacalles Pou no es posible que lleguen?”

Muy buena pregunta... y llega Milei..

Y iene sentido, porque la élite política argentina está podrida, está disociada de la realidad y a veces hace falta un grito. Incluso como reza nuestro himno nacional, "un grito de libertad".

Luis Lacalle Pou

¿Quién es esa élite política?

Muchas veces diputados, gente de los gobiernos nacionales y provinciales.

A medida que uno se aleja de la democracia, la más directa posible, que es la municipal, terminan con 25 mil encuestadoras, consultores, que son herramientas súper necesarias para entender realidades complejas y de cierta escala, pero yo lo que creo es que uno de los problemas que nosotros tenemos es que el Estado nacional argentino no funciona.

Tenés hoy estados municipales, y yo sé que vos entrevistás intendentes y hablas con gente que te habla de temas concretos, de salud, seguridad, y como están embelleciendo el espacio público. Vos vas el fin de semana a su municipio y la gente está jugando en una plaza, se ocupan de temas reales.

Ayer estaba con mis hijos en una plaza, la tarde estaba hermosa, y dije esto es como de lo extraordinario que tiene el Estado, y si lo tuvieras que encasillar ideológicamente no te entra el prisma ideológico de cómo valorar una buena plaza para una familia que vive en un departamento y lo que te queda es el espacio público, y yo pensaba que tenemos que hacer un mejor esfuerzo.

Los problemas que tiene la democracia argentina son los problemas que tienen otras democracias en otros lugares del mundo. Pero en nuestro caso se suma el problema, además, de la enorme cantidad de energía que le roba el sistema político de la Argentina al no haber podido resolver ni la inflación, ni el equilibrio fiscal, que hace que para cualquier jefe o jefa de familia al menos el 30 o 40% de su día tenga que estar pensando cómo hacer para pagar las cuentas, cuánto va a valer la leche, cuanto la carne, y si el mes que viene, trabajando lo mismo, va a poder pagarle el alimento a sus hijos.

Entonces, esas cosas son las que tenemos que resolver, y por eso creo que el rumbo de la Ley de Bases, como el de la reforma fiscal que vamos a estar discutiendo, son los primeros pasos de un rediseño del Estado nacional que tenemos que hacer para que, como dice Lacalle Pou, el Estado sea poderoso, ágil, tenga el tamaño que tenga, que creo que en el caso de Argentina se tiene que seguir achicando. Que cada uno de los niveles del Estado pueda llevar adelante las misiones para las cuales se le ha encargado.

Estado de golpe

Me gusta esa pregunta de por qué no llega un Lacalle Pou, si de ellos está llena la Argentina, de gente "normal", para decirlo de alguna manera...

Sociológicamente es incomodisima la palabra "normal". Pero recordarás Jorge, San Agustín decía "¿qué es el tiempo?, si no me lo preguntan lo sé, si me lo preguntan lo ignoro"...

Volviendo a esa idea de que lo normal no tiene nombre, ¿por qué crees que hay personas normales que tienen experiencia en la administración pública, que son amables y no terminan llegando, y llegan personas hiperbólicas, como Javier Milei? ¿A qué atribuís esa problemática de la Argentina?

Sin precisar demasiado, solo de mi experiencia hablando con personas así, mi conclusión es que muchos de ellos, gente sana e inteligente piensa que es una conducta patológica meterse en un quilombo así como querer ordenar la macro.

Lo entiendo, que en el fondo hace falta tener una patología para llegar a un cargo así...

Si la persona es sana e inteligente, dice yo estoy bien y mi cuota ya la aporté.

Alejandro Gomel: ¿Cómo explicar esa contradicción entre ponderar a Lacalle Pou y el apoyo que está teniendo en este momento el PRO en general al Gobierno de Milei? ¿No queda otra? ¿Es lo que hay que hacer en este momento?

Otro país, otro contexto. En esto soy una persona heterodoxa.

Te diría que, probablemente, yo vaya a encontrar en mí mismo muchas coincidencias con el presidente Milei en esta etapa, porque creo que la Argentina tiene que lograr una ortodoxia macroeconómica, una moneda todo lo estable que pueda ser, la inflación en un dígito anual y equilibrio fiscal. Me parece que si él logra estas tres cosas, en cuatro años me gustaría darle la mano para agradecerle y decirle bien hecho. Una vez que se logre eso, tenemos que discutir todo lo demás.

Yo soy muy amigo de Santiago Bulat, hijo de Tomás Bulat el periodista económico. Él se fue a hacer una maestría al exterior. Yo le digo “¿que de nuevo trajiste para que podamos aplicar acá?”, y me dijo que en el mundo ya no se estudia macroeconomía, que es lo que necesitamos acá. En el mundo, la macroeconomía se resolvió hace 50 años y ahora se estudia microeconomía.

Entonces, creo que con la macro estable la democracia argentina va a poder salir. Que va a poder restablecerse y reconstituirse con la macro ordenada. Creo que la macro desordenada, como la tuvimos hasta ahora, nos puso en un lugar adversarial, porque por un lado unos te negaban el diagnóstico de una macro desordenada y te decían que el Estado tenía que ocupar tal o cual lugar, y otro grupo de gente que decía que primero había que ordenar la macro, y eso vuelve disonante la conversación democrática.

Cuando ves Uruguay, o Chile de Boric, Paraguay, Bolivia, son países donde, con una democracia de mejor o peor calidad depende el país, no están discutiendo la refundación, por lo tanto, lo que nosotros denominamos grieta tiene que ver con cuál es el fundamento del Estado, cosa que en todos estos países no se discute.

Lo que sí se discute, por ejemplo en Chile, es si habrá Ministerio de la Mujer o no y cuán agresiva tiene que ser la política de seguridad interior. En el caso de Uruguay están con asuntos vinculados a la salud pública, con el tema del cannabis, que al principio se hizo y tuvo buenos efectos, después tuvo un rebote y tuvo malos efectos, están discutiendo otras cosas.

Yo pondero lo que ha dicho Lacalle Pou, pero para llegar a tener un Lacalle Pou tenés que ponerte un poco loco para ordenar la macro.

AG: Si en estos cuatro años consigue esto que vos decías, ¿no se come al PRO?

El PRO está mal, lo hemos conversado incluso con Perfil, y desde el 2020 lo critico, tenía un problema de identidad, de liderazgo y de modelo de gestión, eso llevó a una interna entre Horacio y Patricia, parecía que se resolvía con la PASO y no se resolvió, y hoy estamos ante un problema que es lo típico que le pasa a cualquier organización compleja que tuvo éxito y ahora ya no tanto.

Ahora, sobre la base de que yo estoy totalmente convencido por conocer a muchos, el PRO para un montón de gente significa algo importante, que era una manera diferente de hacer las cosas, en cuanto a los modales, la forma, el profesionalismo, la mirada moderna del Estado, hacerlo eficaz, incluso hasta en las formas estéticas de representar y construir confianza con el ciudadano.

Entonces, el PRO hoy está mal, y hay que laburar porque no solo representa un montón de cosas buenas para un montón de gente, sino porque además tengo la convicción de que hay muy buena materia prima, y ahora con el liderazgo de Mauricio, creo que tenemos la oportunidad.

Ahora, soy de la idea de que si algo se rompe es porque se tenía que romper, y si un montón de gente valiosa no pudo hacer sus diferencias personales al costado, no pudo deshacerse de las conversaciones deshonestas, no me refiero a corrupción sino a que en privado dicen una cosa y en público otra, si no podemos reconstruir la confianza entre personas que nos conocemos hace muchísimos años, bueno, quizá no solo te va a ir mal sino que te mereces que te vaya mal. Y le ha pasado a distintos partidos políticos.

Yo creo que en nuestro caso sería una discusión sobre lo que nos pasó en el 2021, que es cuando haciendo las cosas mal tenés el premio de ganar, entonces muchas veces puede ocurrir que no entendes porque ganaste, y crees que lo que te trajo hasta acá es lo que te va a llevar hasta allá. Y gobernar en nuestro país, en este contexto, tiene una dificultad, entonces yo creo que el PRO tiene una oportunidad. Muchos, con muchísima humildad y sacrificio tenemos que agachar la cabeza y meterle.

No siempre está la bala de plata o el gol de Maradona para hacer, a veces sencillamente hay que tener paciencia y dedicarnos a reconstruir y fortalecer, lo mínimo que podemos hacer que es seguir defendiendo a los argentinos, seguir representando a los argentinos que creen en nosotros y dedicarnos a encontrar nuestra nueva mejor versión, y yo creo que podemos hacerlo.

¿Qué estudiaste?

Estudié abogacía, el último año que tenía la práctica profesional no lo hice, y estudié la licenciatura en Geopolítica, ahora estoy con la tesis.

