Oscar Agost Carreño: "Es bueno que lleguemos al pacto, pero no sé si llegaremos con la ley"

El presidente del PRO en Córdoba, Oscar Agost Carreño, señaló la contradicción de Milei que, mientras afirmaba que "no le importaba si le tiraban la ley bases, mandaba a sus funcionarios a conseguirla, a esforzarse y a negociar". Por otra parte, señaló la importancia del Pacto Mayo propuesto por el Presidente: “Nos alegramos por terminar hablando de pacto y no de imposiciones”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Oscar Agost Carreño es diputado nacional y presidente del PRO en Córdoba. Fue legislador en su provincia, asesor legal del Banco Ciudad y subdirector nacional de la dirección nacional de Registros de la Propiedad Automotor.

Me gustaría, siendo Córdoba su provincia natal, saber cómo se imagina la reunión del presidente con los gobernadores el próximo 25 de mayo en la Provincia. ¿Qué expectativas genera?

Me parece muy interesante que el Gobierno siga buscando lo simbólico por encima de lo importante y lo trascendente, es algo que planteamos desde nuestro bloque antes de que Milei lo haga. Nos alegramos por terminar hablando de pacto y no de imposiciones, pero todavía falta mucho. Además de pasar esta ley entre hoy y mañana por la Cámara de Diputados tiene que pasar por el Senado, con sus tiempos complicados. No veo que el Gobierno esté buscando los votos. Es bueno que lleguemos al pacto, pero no sé si llegaremos con la Ley Bases, si pasa eso es más por los tiempos que marcó el oficialismo que por las trabas que puso la oposición.

¿Podría suceder ese pacto aun sin la Ley Bases aprobada por el Senado?

Me parece que sí, es una fecha que ha puesto el Gobierno unilateralmente. Es un Gobierno que trabaja mucho desde lo simbólico, desde el metaverso. El 25 de mayo seguramente van a hacer algún acto. Esperemos que haya cordura, que realmente haya un acuerdo que sirva para que todos tengan un acuerdo sincero para sacar el país adelante.

¿Me podría dar su propia definición del ‘metaverso mileiano’?

El caso de esta Ley Bases es claro: mientras que el Presidente dijo que no le importaba si le tiraban la ley, mandaba a sus funcionarios a conseguirla, a esforzarse y a negociar. Es como que Milei para sus redes sociales o para su núcleo duro tiene un discurso muy duro de la casta, pero por otro lado tenemos a sus funcionarios y al propio gobierno, a puertas cerradas sin que nadie los vea, discutiendo, negociando y haciendo lo que se hace en la política, que es tratar de sentarse en una mesa y resolver los problemas de los argentinos poniéndose de acuerdo. Milei tiene un discurso de la casta para el núcleo duro pero dialoga a puertas cerradas.

En ese proceso de negociación, uno de los puntos que parece tener como consecuencia es la predisposición del bloque de Hacemos Coalición federal de votar parte de la Ley Bases y la ruptura anunciada por Carrió, ¿cómo recibe la decisión del bloque?

Fue muy sorpresivo, hasta minutos antes de la entrevista de Carrió yo estuve chateando con Juan Manuel López revisando los votos, la verdad que nos enteramos por los medios. Estuvimos hablando hasta la madrugada y fue una decisión que tuvo que ver con el bloque. Así es la política, nuestro presidente Pichetto acomodará el funcionamiento interno del bloque, es una lástima que esto se de a poco tiempo de discutir la ley. La idea que teníamos era no mover nada y sacar esta ley de una vez por todas, salvo el tema tabaco que el Gobierno se olvidó de poner dentro de la ley y que vamos a ingresar, con el resto de los temas hay acuerdo y ha sido manifestado. Esta sorpresa nos complica.

Usted preside el PRO pero está en el bloque de Hacemos Coalición Federal, al mismo tiempo el radical De Loredo parece más del PRO que radical y el peronismo cordobés parece más radical que peronista. Ayúdenos a entender cómo está ese mapa, ¿cómo lo podría traducir a los ‘pitucos de la Recoleta’?

Creo que a nivel país en general Milei vino a hacer algo nuevo, que es romper la grieta con la que todos hacíamos política hace 20 años. Generalmente, Córdoba siempre está un poco adelante de muchas situaciones que se van viviendo en el país, pero la verdad tiene que ver con esto. Muchos del PRO siguen preocupados por echarle la culpa al kirchnerismo de lo que pasó, mientras tanto vino Milei y lo puso a Scioli, que fue el candidato puesto por Cristina hace un par de años. La mitad de los funcionarios de jerarquía media para abajo han sido del gobierno kirchnerista. Me parece que el fenómeno que se da en Córdoba para buscar la identidad racial dentro de la política es muy complejo, Rodrigo De Loredo en Córdoba no es el presidente del partido, es el presidente acá y desde donde nos ocupamos los presidentes de los partidos es de otro momento, es un escenario muy distinto al que estamos viviendo ahora los argentinos.

Alejandro Gomel: El viernes rescatamos un fragmento de su exposición en la Comisión en el que le pedía a Milei que no use el celular hasta que no se apruebe la Ley Bases. ¿La aprobación de la Ley se complica desde el propio oficialismo?

Los antecedentes lo han demostrado. Sacó una foto llamando ratas a los senadores, minutos después de no solo subirse el sueldo si no de nombrar a un polémico embajador de Israel, pero estoy convencido de que lo conocían, que sabían y que todo tiene que ver con la idea del metaverso, de mostrar algo en las redes.

Como la Cámara de Diputados es mucho más pasional que el Senado y con todo lo que ha trabajado, me parece que no estaría bueno que se caigan votos por un tweet o por un ataque del Presidente al Congreso. Tenemos que ser serios y responsables, una cosa es el metaverso, pero esta es una ley que el propio Gobierno ha pedido como fundante de su administración, pero también de la nueva Argentina, no podemos perderla porque se pierden dos o tres votos de diputados por el maltrato del presidente y sus formas de tratarlos.

La ruptura de Pichetto y Carrió

Claudio Mardones: Carrió dijo que el bloque se va a separar de Hacemos Coalición Federal a partir de mañana, pero habló de algún pragmatismo de algunos aliados, sobre que primó el pragmatismo y la relación con la CGT, una crítica directa a la negociación sobre el borrador final que quedó de la reforma laboral dentro de la ley bases, que originalmente fue cuestionada por Pichetto y pasó de 60 artículos a 17. ¿Ese fue el disparador del anuncio de Carrió?

Soy incapaz de interpretar a Carrió, desconozco sus motivos. La Coalición Cívica ha participado en todas las negociaciones, en todas las reuniones con Pichete estuvo la Coalición, por lo tanto, estuvieron en la negociación. Además, somos un bloque que tiene mucha libertad de acción, porque desde el primer día han dicho que no iba a votar delegaciones y nunca se le ha pedido algo distinto, en todos los temas votaban en un acuerdo con nosotros, imagino que tendrá que ver con una decisión política que trasciende lo que pasa en el Congreso.

CL: ¿Cómo se va a resolver esta discusión en torno al pedido de Unión por la Patria de una sesión especial para mañana con el fin de tratar el DNU 70/23, algo que fue rechazado por el presidente de la Cámara? ¿Con qué posición va su bloque con este tema?

Es una decisión que es potestad del presidente resolver, es un asunto cerrado. El presidente Menem ha dicho que él ha decidido eso porque estima que la sesión va a ser muy larga y en el horario en el que han pedido tratar el DNU probablemente siga el debate de la ley. No tenemos ninguna postura porque no sabemos qué va a plantear internamente dentro del labor parlamentario German Martinez, escucharemos y trataremos de ayudar a que se destrabe, pero no está dentro de nuestra posibilidades tener una posición al respecto, podemos tener una posición política pero es un tema que tiene que resolver Unión por la Patria con el presidente de la Cámara. Es importante que tratemos la Ley Bases, que no la ensuciemos y que una vez discutida hagamos la sesiones que correspondan. Necesitamos que tanto el presidente de la Cámara como Unión pro la Patria no metan palos en la rueda para que no salga la ley.

Hace dos semanas entrevisté a Jorge Lanata, quien decía que él no podía dejar pasar que el presidente lo acusara abiertamente de recibir “sobres” y que un insulto de ese tipo debía ser judicializado. ¿A los diputados a los que el presidente llamó ‘delincuentes’, no les pasaría lo mismo? Usted mismo espera que le saquen el teléfono al presidente, pero me pregunto si los diputados ya no están lo suficientemente indispuestos habiendo sido acusados de delincuentes, ¿A ningún diputado se le ocurrió plantear una cuestión de honor dentro del recinto o un juicio por calumnias al Presidente?

Los diputados y senadores tenemos otro tipo de herramientas, me parece super importante que un periodista como Lanata vaya a la justicia y haga lo que tiene que hacer en busca de un resarcimiento moral. Los diputados y senadores tenemos el juicio político como herramienta para poner el límite al Presidente cuando ataca al Congreso de la Nación como un poder, porque encima no lo hace individualmente. De todas formas, nosotros lo vemos como un metaverso, él hace un show.

Es verdad que no está bueno que lo haga así, tenemos que ponerle un límite y eso lo hacemos negociando e intentando que esta ley salga. No es un tema que puede saturar la paciencia, es un tema que puede poner en riesgo la democracia. Hay otras herramientas que no son hacer juicio uno a uno, tenemos otras herramientas a diferencia de los periodistas. Es muy asimétrico que un Presidente se la agarre con un periodista o un artista, no tanto con un diputado o un senador porque tenemos herramientas para ponerle límites. Es triste y no es correcto que el Presidente se esté peleando con todo el mundo, puede estar enojado pero la gente quiere que el Presidente resuelva sus problemas, lo han votado para eso. Esperemos que el Presidente deje de agredir y se ponga a sacar el país adelante.

