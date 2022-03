La tapa del Diario PERFIL de esta sábado 5 de marzo de 2022

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 1.700 de Diario PERFIL, de este sábado 5 de marzo de 2022:

FMI: el Frente de Todos pacta no romperse. Alberto F, CFK y Massa acuerdan, Máximo no. Las cabezas del oficialismo convinieron no exponerse a una fractura ante el inminente debate legislativo. El ex jefe del bloque, factor de discordia. La oposición también discute su postura y Macri busca liderar esa disputa. Cómo sigue la pelea en el Congreso.

Claves económicas y subas en luz y gas serían insuficientes.

Reportaje de Fontevecchia. El jefe de la Anses, Diego Bossio, dice que el diálogo es el único puente para romper con el mal de la grieta.

Martin Guzmán: “El Fondo va contra nuestros valores”

Testigo de violación grupal pidió ayuda. La panadera que asistió a la víctima busca protección ya que recibió amenazas.

Ex obispo, condenado a prisión por abuso.

El drama de los refugiados de Ucrania. Se calcula que más de un millón de personas ya buscó escapar de la guerra. Catástrofe humanitaria y preocupación en toda Europa.

Putin aprieta a los países vecinos y la prensa crítica.

Samuel Jackson. El reconocido actor explica en entrevista exclusiva cómo logró que se estrenara como serie un viejo y largo proyecto.

Escriben en esta edición:

