“La tierra tiene vida, un archivo de vivencias”

“En la tierra donde nació está el archivo de vivencias, donde están guardas los primeros pasos, están las raíces, el origen de la infancia, la génesis de su genialidad. La tierra tiene vida y allí está el paso de Lionel”, afirma el artista Jorge Coqui López quien retrató a Messi con tierra obtenida en tres lugares fundantes en la vida del capitán de la selección y campeón del Mundo: su casa natal, el potrero de su barrio y la escuela de fútbol infantil de Newell’s Old Boys.

El pintor oriundo de San Pedro, que ya había realizado con la misma técnica el rostro de Diego Maradona, llegó a Rosario el pasado 23 de octubre y el cuadro fue presentado en sus redes, el 21 de noviembre, antes del primer partido de la Selección Nacional.

“Siempre me obsesioné con la identidad. Gaudí decía que para ser originales había que volver a los orígenes. Cuando era niño jugaba en la orilla del río en San Pedro, su arcilla, su barro fueron mi primer contacto, justamente con mis orígenes. Mi técnica de trabajo estaba ahí, sumar tierra a la pintura”, describe el artista su técnica original para plasmar en la tela. Llevó un tiempo, prueba y error, cómo hacer que la tierra no se cuartee, no se cayera del lienzo. Para ello consiguió pinturas elásticas, pigmentos naturales que adherían en su mezcla con la tierra.

En la zona sur de Rosario, en la calle Estado de Israel, entre 1º de Mayo y Alem, está la casa natal de Messi. Cuando el artista sampedrino llegó, una pelota sin dueño, con sus gajos gastados, los esperaba en medio de la calle.

“Me acompañó un cineasta amigo, Álvaro Vázquez, nos facilitaron un dron para registrar todo. Vimos una pelota en el medio de la calle, me pareció mágico, como una aparición. Pudimos sacar tierra y pasto de la casa, también gramilla que utilicé para hacer la barba de Lionel; después, tierra del potrero donde el astro jugaba. Eso fue muy fuerte, poder ver su casa y su lugar de juego”, señala el artista en referencia a la canchita ubicada en Ibáñez y Lavalleja, a pocas cuadras de la casa del campeón del Mundo.

Finalmente, se dirigieron a la escuela de fútbol infantil Malvinas, el predio en que Newell’s Old Boys tiene su semillero y de donde no solo surgió Messi, también Maxi Rodríguez y tantos otros niños que luego llegaron a la primera rojinegra. Allí, Jorge López, recorrió la cancha principal del predio con su pala de punta, se acercó cerca de uno de los arcos donde Lionel marcó tantos goles y rasapó lo suficiente para obtener tierra de esa área testigo de los primeros pasos a la gloria.

“Justo el día que era el cumpleaños de Messi me diagnosticaron cáncer, en ese momento no imaginé que fuera a retratarlo. Me operaron y todo salió bien. Incluso con molestias me fui a Rosario. En cada lugar, no pude más que emocionarme, sentir que los orígenes, las raíces del campeón del Mundo estaban en esos pedacitos de tierra que luego pude mezclar y retratar el rostro de Messi en un lienzo de 1,50 mts. por 1,30 aproximadamente. De la vereda de su casa, debajo de una baldosa floja asomaba pasto que saqué con mucho cuidado, es el que usé para la barba. No sé si mi técnica encuadra con los cánones de las Bellas Artes. Cuando mezclo la tierra con los pigmentos, me siento que regreso a la técnica de quienes pintaban las cuevas hace milenios, resolver con lo que tenga a mano”, describe Coqui López, hincha de Boca y de su Sportivo América de San Pedro.

El abrazo entre Lionel Messi y la cocinera de la selección argentina que emocionó a todos

Coqui López había retratado a Diego Maradona con la misma técnica. Fue a Fiorito y obtuvo tierra de la casa y el potrero donde Pelusa esquivaba piernas fuertes. El cuadro fue presentado en el programa Presión Alta de TyC. “A un mes de la muerte de Diego, estaba con un amigo, Nano García y Adráin Pereyra, y le conté la idea. Adrián me dijo que es de Fiorito y allí fuimos. Me gustaría que Messi se entere de mi trabajo, no sé si le habrá llegado la información de este cuadro realizado con mucho afecto”, agrega.

Una pequeña espátula salpica el lienzo donde Messi ya está retratado, la mezcla de pintura y tierra, van dando forma en varias capas, el pasto seco es recortado para ser insertado en lo que será la barba del genio del fútbol mundial. El barro transformado en arte. Los orígenes de la tierra inmortalizados en la tela que tiene al pasado que parió un presente de grandeza.