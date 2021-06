"Grieta", "Vacunas" y "Libertad", las picantes definiciones de Cristina Kirchner en su reaparición

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner viajó este lunes hasta la ciudad de La Plata para acompañar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la inauguración del nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Estos fueron los tramos más destacados de su discurso:

1. "Hay cosas que escapan a la grieta"

"Hay cosas que escapan a la grieta. Es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad, y esto no es patrimonio únicamente de la Argentina”, dijo Cristina Fernández al principio de su alocución. Ejemplificó que ocurre en otras partes del planeta mencionando a los terraplanistas, los movimientos antivacunas y la invasión al Capitolio de los Estados Unidos. “Hay algo que escapa a esto, la falta de razones y motivaciones nos hace anclarnos en la irracionalidad", dijo. En cuanto a los que participan de la política manifestó que hay temas, como las vacunas, donde debería haber menos enfrentamientos y más consensos, en favor de la sociedad.

2. "Podemos llegar a un acuerdo básico mínimo"

“Entre todos los que hacen política, sean oficialistas u opositores, podemos llegar a un acuerdo básico mínimo de que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión”, dijo la vicepresidenta e inmediatamente sumó: “No podemos discutir por dónde sale el sol y si la tierra es redonda y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal o cual sirve o no sirve”.

3. "Dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política"

“En nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran; en nombre de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuyamos a que no haya tantos contagios y a que la gente quiera vacunarse”.

4. "Libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad"

Mediando su intervención y con el objetivo puesto en la oposición, aunque sin mencionar a nadie, Cristina Fernández criticó a quienes cuestionan las restricciones sanitarias en pandemia: “Libertad para mí y que se jodan los demás no es libertad. La verdadera libertad es cuando uno sacrifica su propia libertad de estar abocado a una tarea solidaria para que los demás sean libres”. Acompaño esa frase con un contexto esperanzador diciendo que cuanto todos estén vacunados se podrá salir a la calle sin contagiar, y si ocurre será leve y no morirá por eso. Remató: “Ayudemos a la verdadera libertad de la sociedad que va a ser cuando estemos todos vacunados”.

5. "Lo peor que puede pasar a un gobierno es negarse a discutir la realidad"

Al final de su discurso, Cristina Kirchner referenció una intervención suya anterior donde había planteado que en el futuro, posiblemente, el coronavirus no sea la única pandemia; y a forma de solución había propuesto repensar el sistema de salud, integrado sus tres subsistemas (público, obras sociales y privado). “Hoy está integrado a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad”, dijo, y aseguró que “lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía, y sobre todo la inteligencia, de poder anticiparnos a los que va a venir”.

