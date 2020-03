Las personas fallecidas por Coronavirus en Argentina deben ser cremadas

por Agustín Jamele

El miércoles 18 de marzo a la noche falleció la tercer persona en Argentina a causa del Coronavirus. El hombre de 64 años estaba internado en el Instituto Argentino del Diagnóstico en la Ciudad de Buenos Aires y según trascendió tenía patologías previas, entre ellas diabetes e hipertensión.

Según pudo saber PERFIL a partir de este caso se implementará un protocolo por el cual las personas muertas por Covid-19 deben ser cremadas. “Está todo reglamentado. La persona es llevada a la sala velatoria para que se haga el servicio correspondiente. Luego se traslada el cuerpo al crematorio que en la Ciudad se ubica en el Cementerio de la Chacarita”, aseguraron desde la Dirección General de Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires.

Esto fue corroborado por un empleado de la Chacarita quien explicó a PERFIL que hace unos días se les avisó de esta disposición. “Nos estamos preparando porque todos los que lleguen con certificado de defunción a causa del Coronavirus deben ser cremados. Con el primer caso no se implementó porque todavía no había protocolo pero de ahora en adelante sí”, indicó el trabajador.

Las personas muertas por Covid-19 deben ser cremadas

Si bien en el primer caso no llegaron a implementarlo, en el segundo sí. Se trató del hombre fallecido en Chaco a los 61 años. “Una hora después de saber la noticia me avisaron que por protocolo debía ser cremado. Tenía que ser rápido y sin gente, no podía haber velatorio”, aseguró un familiar al medio Infobae.

Esta situación no solo ocurre en Argentina sino que también se está implementando en otros países. Sin ir más lejos en China, donde se originó el contagio entre personas del virus, el gobierno estableció un estricto protocolo en el cual se obliga a cremar a las personas y se prohiben los entierros y las despedidas. El mismo fue establecido por la Comisión Nacional de Salud, el Ministerio de Asuntos Civiles y el Ministro de Seguridad Pública y continúa en vigencia.

En Madrid la situación es similar. Si bien a nivel nacional no se implementaron medidas, la Unidad de Sanidad Mortuoria de la ciudad decidió que los cuerpos sean cremados por precaución de la salud pública. Y en Italia se prohibieron los funerales. Allí intentan cremar a todos los fallecidos pero el sistema se encuentra colapsado.

Expertos de distintos países señalan que esta medida es necesaria para evitar que el contagio se propague. Sobre todo en culturas donde los muertos suelen ser velado al aire libre durante días. Los científicos aún no saben cuánto o cómo se contagia el virus una vez que la persona muere por lo que prefieren ser precavidos en este asunto.