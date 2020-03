El drama de Bérgamo, donde los cementerios ya no tienen lugar

por Santiago A. Farrell

Gran impresión y dolor provocaron las imágenes de camiones militares que desde la provincia de Bérgamo, una de las más afectadas por el coronavirus, llevaron cadáveres de personas fallecidas por el Covid-19 a otras regiones para ser cremadas, ya que en los cementerios locales ya no hay más espacio.

“Esta del camión de los camiones del ejército que se llevan los cadáveres de Bérgamo es una de las fotos más tristes de la historia de nuestro país. Somos italianos y es en momentos como estos en los que debemos sacar lo mejor de nosotros. Lo haremos por ellos, todos juntos”, escribió un usuario de Twitter al comentar las imágenes.

“Bérgamo mía. Esta noche no tengo más palabras, no tengo más fuerza, no tengo ni siquiera un ‘va a andar todo bien’. Esta noche sólo tengo lágrimas, sólo tengo dolor”, escribió otro, según el testimonio recogido por la Agencia ANSA.

Sólo el miércoles 18 de marzo Bérgamo registró casi cuatro mil nuevos contagios y en los últimos siete días murieron 385 personas, una cada media hora. Según los últimos datos de la OMS, toda Italia tenía hasta hoy 35713 casos de infectados, 2978 de muertos y 4025 de recuperados.

Las personas fallecidas por Coronavirus en Argentina deben ser cremadas

Pero Bérgamo no tiene problemas con los muertos, sino también con los vivos. El director del hospital regional, Stefano Fagiuoli, lanzó un desesperado pedido a través de las redes para incorporar más personal para enfrentar la emergencia.

“Tenemos una desesperada necesidad de enfermeros y médicos, y de aparatos de ventilación y dispositivos de protección individual”, afirma el director del hospital Juan XXIII de Bérgamo en un video grabado en inglés, para ampliar el radio de su búsqueda.

“Nuestro personal, médicos y enfermeros, están trabajando día y noche, incontables horas, para combatir esta increíble situación, afirma el doctor Fagiuoli en el video. Y no sabemos cuánto durará esta pandemia”.

“Tengo dos mensajes, afirma el director del hospital. El primero es para la población: por favor, quédense en casa. El segundo es para quien quiera ayudarnos. Estamos recogiendo fondos en la plataforma Gofundme. Y al personal sanitario, están más que bienvenidos a unirse a nosotros para combatir el coronavirus”.

