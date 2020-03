Azotada por el coronavirus, Italia no sabe cómo enterrar a sus muertos

Italia es el país de Europa más afectado por el coronavirus con más de 35 mil contagiados y casi 3 mil muertos. Con el norte del país como el sector más afectado, el sistema hospitalario se encuentra colapsado. Sin embargo, no es el único ya que hasta las funerarias tienen problemas para ubicar los cadáveres.

La región de Lombardía, en especial la ciudad de Bérgamo, tienen colapsadas las cámaras funerarias. Incluso, hasta tuvieron que habilitar la iglesia del cementerio como tal porque ya no hay espacio en los hospitales, publicó el Corriere della Sera. Una de las imágenes más fuertes que tiene la ciudad es que en el diario L’Eco di Bergamo, normalmente se reserva una página y media para los obituarios. Sin embargo, el último viernes, tenía diez páginas anunciando decesos.

El coronavirus obliga a la gente a morir en soledad y a que se acumulen los cadáveres

Mientras se extreman las precauciones con la cuarentena, en Italia no pueden llorar como se merecen a sus muertos ya que están prohibidas las ceremonias de todo tipo, como los velorios. Ante esta situación, las funerarias trasladan directamente el cadáver desde las casas de los fallecidos o los hospitales hasta el crematorio o el cementerio, sin ningún rito intermedio. Al menos, pequeños grupos de personas pueden acudir al cementerio a despedirse, y también puede ir un sacerdote. Pero los familiares tienen hasta prohibido hasta abrazarse.

La presidenta de la funeraria San Siro de Milán, Andrea Cerato, dijo: "Los muertos que han sido infectados por el Covid-19 no pueden ser vestidos". Además, detalló los pasos a seguir: el personal de la funeraria tiene que llevar la máxima protección, mascarillas, guantes y batas de un solo uso. Introducen el cadáver en un plástico precintado, sin vestirlo ni tocar ninguna de sus pertenencias, y lo llevan directamente al cementerio o crematorio.

Cerato está preocupado porque si encuentran algún caso de positivo en su empresa tendrían que ponerse en cuarentena. Es lo que está sucediendo en la provincia de Bérgamo. El problema no son sólo las pertenencias de los fallecidos, sino que es muy probable que los familiares estén también infectados.

Mapa del coronavirus: alarmante aumento de muertes en Italia

Pese a que están prohibidos los velatorios, muchos se niegan a acatar estas medidas tan dolorosas. La Policía ha tenido que desalojar varios funerales. Por ejemplo, uno en Génova, donde se reunieron 30 personas en un velatorio, o la suspensión del séquito del cadáver de Ugo Russo, un chico de 15 años que murió en Nápoles a manos de un policía al que intentaba robarle un Rólex en un caso muy mediático.

Otras historias son escalofriantes. Algunas salieron a la luz gracias a la experiencia del actor italiano Luca Franzese, un conocido actor italiano, que denunció en un vídeo en el que aparecía ante la cama con el cuerpo de su hermana, de 47 años, que llevaba muerta un día y que padecía epilepsia. "No puedo darle el homenaje que se merece porque las instituciones me han abandonado. He contactado a todo el mundo pero nadie puede responderme”.

ED / MC / DS