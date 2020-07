Las pizzerías se declaran en emergencia y le reclaman medidas al gobierno

Una vida sin muzzarella. Así se pronostica una pérdida más en la aparente “nueva normalidad” que se avecina por la pandemia del coronavirus y que ha perforado la economía no solo de la Argentina, sino del mundo entero. Para tomar dimensión de la crisis, la Federación de Comercio porteña estimó en un informe que de los 130 mil comercios que hay en la Ciudad, alrededor de 26 mil no volverán a abrir sus puertas una vez que terminen las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Por eso, el sector de las pizzerías declaró la emergencia y le reclama al gobierno una serie de medidas que puedan aliviar la caída de ventas para que no se extinga una de las pasiones gastronómicas más amada por los argentinos.

En un comunicado que fue difundido este jueves, la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas reclamó la emergencia para el sector. “Con esta crisis sin precedentes, consecuencia de las restricciones generadas por el COVID-19, hay pizzerías y casas de empanadas que se encuentran cerradas definitivamente, algunas a punto de quebrar, otras parcialmente operativas viendo en todos los casos una dificil reapertura cuando se retome la actividad afectando directamente los puestos de trabajo”, sentenciaron en el documento.

Al igual que todos los comercios gastronómicos del AMBA, las pizzerías y casas de empanadas solo pueden atender en el formato “Take-Away”: es decir, retirar el pedido por el local o solicitarlo vía delivery. Pero las pizzerías dicen que la caída de sus ingresos se encuentra afectada porque no pueden abrir sus salones. Por eso, le reclaman al gobierno una serie de medidas económicas que puedan aliviar la crisis.

Entre las propuestas de los pizzeros se incluye: la suspensón del pago de ingresos brutos por un año, compensaciones por retenciones, condonación del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza, créditos a tasa cero, la eliminación del impuesto de sellos, la suspencsón del pago de impuestos por recolección de residuos y un plan de pago para la moratoria impositiva.

PERFIL se comunicó con los funcionarios gubernamentales para preguntarles si tienen en carpeta la implementación de algunas de estas medidas. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, cuentan que “se mantienen, desde el principio, reuniones con todos los sectores para aliviar esta crisis sanitaria, social y económica. Al sector gastronómico le prestamos mucha atención porque es el motor de la Ciudad”, dicen. Si bien aún no hay confirmada una reunión entre las autoridades y los funcionarios porteños, desde la cartera que dirige José Luis Giusti agregan que en los próximos días se promulgará la exención de pago del ABL -que ya fue aprobado por la Legislatura- y que hay 10 mil créditos “blandos” de hasta $500 mil y con cuotas fijas de un 12% de interés que las Pymes pueden tramitar en el Banco Ciudad.

En cuanto a Nación, voceros del Ministerio de Economía dicen que “el plan de moratoria impositiva ya está para tratarse en el Congreso”. Mientras que la exención de pagos de Ingresos Brutos es una autoridad de decisión de cada provincia.

CP