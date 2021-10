'Lealtad virtual': un 17 de octubre sin escenario conjunto y con unidad por redes

El Día de la Lealtad los encontrará separados. No habrá un escenario que los reúna y tampoco un encuentro por videoconferencia. Los principales socios de la alianza que gobierna solo mostrarán unidad en este 17 de octubre cuando compartan un video realizado por el equipo de campaña. La excusa es la celebración del Día de la Madre, pero la dispersión partidaria que se verá este domingo dejará aún más en evidencia la crisis que atraviesa el Frente de Todos.

Primero se pensó en un gran evento y movilización en el Estadio Único Diego Armando Maradona, pero el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunció que por el Día de la Madre no habría acto. Horas después el kirchnerismo dejó en claro que acompañarán a los peronistas que se quieran movilizar. El tucumano se había adelantado en las declaraciones y Alberto Fernández no tardó en pedir por carta, y como titular del PJ nacional, que se celebre con la familia y por la tarde “movilicémonos a todas las plazas para conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945”. Cristina Kirchner acompañó la convocatoria informal a través de sus redes y les pidió ayer a los jóvenes de La Cámpora ir a la plaza.

Lo cierto es que este 17 de octubre los principales dirigentes no estarán juntos. La última foto de una lealtad peronista con el Presidente y la vicepresidenta fue el 17 de octubre de 2019. El Frente de Todos estaba a pocos días de ganar las elecciones generales y celebraron el triunfo que habían dejado las PASO con un acto en La Pampa. El año pasado, ya con Fernández en el gobierno y en plena pandemia, el acto lo protagonizaron la Confederación General del Trabajo y los gobernadores. Tuvo que ver con sostener la figura de Alberto Fernández, que comenzaba a recibir críticas por la cuarentena y la crisis económica y la oposición armaba banderazos contra su gestión. Allí quien estuvo ausente fue la vicepresidenta.

Los faltazos de la ex jefa de Estado a actos peronistas no son novedad, pero esta vez sí lo será el del presidente del bloque de Diputados, Máximo Kirchner. Suele participar de estos eventos para mostrar el apoyo del kirchnerismo a la alianza y el año pasado lo demostró asistiendo a la CGT. Este 17 de octubre ambos estarán en vuelo a Río Gallegos, donde el lunes se inaugurará la Zona Franca de esa ciudad.

La unidad fue el activo con el que llegaron al gobierno, pero ya no funciona para esta campaña. Las peleas internas desatadas después de la derrota del 12 de septiembre hicieron que las fotos en las que se muestren juntos de cara a los comicios de noviembre ya no sean el atractivo del FdT. “Una cosa es que Cristina y Alberto puedan volver a estar juntos en un acto de gestión y otra es hacer una foto el Día de la Lealtad cuando todos saben que ya la unidad no es un activo para mostrar”, detalló un dirigente peronista. ¿Habrá acto conjunto? “Sólo si es necesario y tiene un porqué muy claro”, agrega.

No se sabe que hará el Presidente, pero si se aniticipó que Axel Kicillof estará en la Plaza de Mayo.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner volvieron a hablar y reunirse después de atravesar la mayor crisis política tras la derrota electoral, pero la incógnita sobre qué pasará entre los principales socios de la alianza después del 14 de noviembre sigue abierta hasta para los propios dirigentes oficialistas. Sergio Massa logró mostrar equilibrio en los días más críticos, pero tiene más coincidencias con el kirchnerismo que con el albertismo. Este Día de la Lealtad lo pasará junto a su familia y no se moverá de Tigre.

Quien sí estará presente en la Plaza de Mayo es el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Llegará con la columna de intendentes peronistas que marcharán a la Ciudad de Buenos Aires. En ese lugar se encontrarán con el PJ porteño encabezado por Mariano Recalde. No habrá escenario ni oradores aunque será el lugar donde se reunirán los referentes de La Cámpora junto a los peronistas bonaerenses.

Alberto Fernández está invitado pero no confirmó su participación. Pasará el domingo con Fabiola Yañez, embarazada de 13 semanas, y por la tarde podría llegar hasta allí. “Siempre y cuando esta vez se respeten los protocolos”, dicen desde Casa Rosada. Después del acto de Nueva Chicago en el que no se cumplió el aforo impuesto por el coronavirus, la orden fue la de no organizar un encuentro oficial en el que quede en evidencia que el propio Gobierno rompe los protocolos sanitarios. Por eso la movilización comenzó a crecer desde las bases.

Donde sí mostrarán unidad es en las redes sociales. Los principales dirigentes compartirán un video que se difundirá a través de las cuentas del Frente de Todos. Mostrarán una estrategia conjunta de comunicación, aunque la discusión interna continúa.

El resultado de las elecciones del 14 de noviembre traerá movimientos en el Frente. No solo en la gestión nacional, sino también en la construcción política de cara a 2023. Hay quienes piden una mesa de discusión para la toma de decisiones y quienes ya se resignan a un avance del kirchnerismo.

Por ahora solo el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se muestra dispuesto a abandonar el espacio. Si se trata de una amenaza para presionar por cargos y futuras candidaturas, el teniente cometió un error que nunca hubiese cometido un coronel, rango al que aspira llegar. Las bravuconadas en voz alta no harán que lo quieran retener. Las discusiones se darán adentro del espacio y, aunque la unidad ya no alcanza, los principales socios reconocen que divididos tampoco podrán pelear por la presidencia dentro de dos años.