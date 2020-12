Legalización del Aborto: cómo vota cada senador en la pulseada final

La Cámara de Senadores debate el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Tras obtener media sanción en la Cámara Baja el pasado 11 de diciembre, por 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones, el proyecto es analizado por el Senado junto con al plan de "Los Mil Días".

El debate comenzó a las 16 y prevé extenderse hasta horas de la madrugada del miércoles 30 de diciembre.

Respecto de la tendencia frente a la legalización del aborto, 34 legisladores se mostrarían a favor, 32 en contra y tan solo 5 no habrían definido su orientación hasta el momento.

Según un conteo del sitio especializado Parlamentario, estas son las últimas definiciones en la Cámara Alta:

Por la provincia de Buenos Aires: Esteban Bullrich (Pro) votará en contra, Gladys González (Pro) a favor y Jorge Taiana (FdT) a favor.

Esteban Bullrich (Pro) votará en contra, Gladys González (Pro) a favor y Jorge Taiana (FdT) a favor. Por la Ciudad de Buenos Aires: Martín Lousteau (UCR) a favor, Mariano Recalde (FdT) a favor y Guadalupe Tagliaferri (Pro) a favor.

Martín Lousteau (UCR) a favor, Mariano Recalde (FdT) a favor y Guadalupe Tagliaferri (Pro) a favor. Por Catamarca: Inés Blas (FdT) en contra, Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) a favor y Dalmacio Mera (FdT) en contra.

Inés Blas (FdT) en contra, Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) a favor y Dalmacio Mera (FdT) en contra. Por Chaco: María Inés Pilatti Vergara (FdT) a favor, Antonio Rodas (FdT) en contra y Víctor Zimmermann (UCR) en contra.

María Inés Pilatti Vergara (FdT) a favor, Antonio Rodas (FdT) en contra y Víctor Zimmermann (UCR) en contra. Por Chubut: Nancy González (FdT) a favor, Alfredo Luenzo (FdT) a favor y Mario Pais (FdT) a favor.

Nancy González (FdT) a favor, Alfredo Luenzo (FdT) a favor y Mario Pais (FdT) a favor. Por Córdoba: Carlos Caserio (FdT) a favor, Ernesto Martínez (Pro) a favor y Laura Rodríguez Machado (Pro) a favor.

Carlos Caserio (FdT) a favor, Ernesto Martínez (Pro) a favor y Laura Rodríguez Machado (Pro) a favor. Por Corrientes: Ana Almirón (FdT) a favor, Néstor Braillard Poccard (Pro) en contra y Carlos "Camau" Espínola (FdT) en contra.

Ana Almirón (FdT) a favor, Néstor Braillard Poccard (Pro) en contra y Carlos "Camau" Espínola (FdT) en contra. Por Entre Ríos: Alfredo de Angeli (Pro) en contra, Edgardo Kueider (FdT) indefinido, Stella Maris Olalla (UCR) indefinida.

Alfredo de Angeli (Pro) en contra, Edgardo Kueider (FdT) indefinido, Stella Maris Olalla (UCR) indefinida. Por Formosa: María Teresa González (FdT) en contra, José Mayans (FdT) en contra y Luis Naidenoff (UCR) a favor.

María Teresa González (FdT) en contra, José Mayans (FdT) en contra y Luis Naidenoff (UCR) a favor. Por Jujuy: Mario Fiad (UCR) en contra, Silvia Giacoppo (UCR) en contra, Guillermo Snopek (FdT) en contra.

Mario Fiad (UCR) en contra, Silvia Giacoppo (UCR) en contra, Guillermo Snopek (FdT) en contra. Po r La Pampa: Norma Durango (FdT) a favor, Daniel Lovera (FdT) a favor, Juan Carlos Marino (UCR) en contra.

Norma Durango (FdT) a favor, Daniel Lovera (FdT) a favor, Juan Carlos Marino (UCR) en contra. Por La Rioja: Julio Martínez (UCR) en contra, Clara Vega (Mediar Argentina) en contra. Carlos Menem (FdT) votaría en contra, ausente por problemas de salud.

Julio Martínez (UCR) en contra, Clara Vega (Mediar Argentina) en contra. Carlos Menem (FdT) votaría en contra, ausente por problemas de salud. Por Mendoza: Julio Cobos (UCR) en contra, Anabel Fernández Sagasti (FdT) a favor, Pamela Verasay (UCR) a favor.

Julio Cobos (UCR) en contra, Anabel Fernández Sagasti (FdT) a favor, Pamela Verasay (UCR) a favor. Por Misiones: Maurice Closs (FdT) en contra, Humberto Schiavoni (Pro) a favor y Magdalena Solari Quintana (Misiones) en contra.

Maurice Closs (FdT) en contra, Humberto Schiavoni (Pro) a favor y Magdalena Solari Quintana (Misiones) en contra. Por Neuquén : Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) indefinida, Oscar Parrilli (FdT) a favor y Silvia Sapag (FdT) a favor.

: Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) indefinida, Oscar Parrilli (FdT) a favor y Silvia Sapag (FdT) a favor. Por Río Negro: Martín Doñate (FdT) a favor, Silvina García Larraburu (FdT) a favor y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) a favor.

Martín Doñate (FdT) a favor, Silvina García Larraburu (FdT) a favor y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) a favor. Por Salta: Nora del Valle Giménez (FdT) a favor, Sergio “Oso” Leavy (FdT) indefinido, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) en contra.

Nora del Valle Giménez (FdT) a favor, Sergio “Oso” Leavy (FdT) indefinido, Juan Carlos Romero (Justicialista 8 de octubre) en contra. Por San Juan: Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) en contra Cristina López Valverde (FdT) en contra, Rubén Uñac (FdT) en contra.

Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) en contra Cristina López Valverde (FdT) en contra, Rubén Uñac (FdT) en contra. Por San Luis: María Eugenia Catalfamo (FdT) a favor, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) en contra Adolfo Rodríguez Saá (FdT) en contra.

María Eugenia Catalfamo (FdT) a favor, Claudio Poggi (Avanzar San Luis) en contra Adolfo Rodríguez Saá (FdT) en contra. Por Santa Cruz: Eduardo Costa (UCR) a favor, María Ana Ianni (FdT) a favor y María Belén Tapia (UCR) en contra.

Eduardo Costa (UCR) a favor, María Ana Ianni (FdT) a favor y María Belén Tapia (UCR) en contra. Por Santa Fe: Roberto Mirabella (FdT) a favor, Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) en contra María de los Ángeles Sacnun (FdT) a favor.

Roberto Mirabella (FdT) a favor, Carlos Reutemann (Santa Fe Federal) en contra María de los Ángeles Sacnun (FdT) a favor. Por Santiago del Estero: Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) en contra, Gerardo Montenegro (FdT) en contra, José Neder (FdT) en contra.

Claudia Ledesma Abdala de Zamora (FdT) en contra, Gerardo Montenegro (FdT) en contra, José Neder (FdT) en contra. Por Tierra del Fuego: Pablo Blanco (UCR) en contra, María Eugenia Duré (FdT) a favor, Matías Rodríguez (FdT) a favor.

Pablo Blanco (UCR) en contra, María Eugenia Duré (FdT) a favor, Matías Rodríguez (FdT) a favor. Por Tucumán: José Alperovich (FdT) de licencia, Silvia Elías de Pérez (UCR) en contra y Beatriz Mirkin (FdT) a favor.

A continuación, algunas de las frases y testimonios por parte de los senadores que forman parte de la histórica jornada:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Jorge Taiana (FdT) a favor:

"La ley de interrupción voluntaria del embarazo atiende las necesidades de las mujeres que deciden abortar y que, ante la falta de garantías por parte del Estado, deben hacerlo en la clandestinidad, sin las garantías básicas de higiene y salubridad".

Gladys González (Pro) a favor:

"¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero criminalizar a mujeres que siempre están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza, cada vez que deciden interrumpir un embarazo".

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Mariano Recalde (FdT), a favor:

"La discusión es si queremos que las personas gestantes sigan abortando en la clandestinidad o que puedan hacerlo de manera legal, segura y gratuita. Esta ley no obliga a nadie a abortar, lo único que hace es consagrar un derecho largamente reclamado".

Guadalupe Tagliaferri (Pro), favor:

"No estamos imponiéndole nada a nadie, estamos pidiendo la interrupción voluntaria para las mujeres que así lo necesiten. El Estado debe acompañar a todas las mujeres, a las que desean ser madres y a las que no, sin juzgar y condenar".

CATAMARCA

Inés Blas (FdT) en contra:

"Como sociedad debemos vencer las barreras que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se enfrentan al ver negada la posibilidad de acceder a una educación sexual y reproductiva integral que los oriente".

Dalmacio Mera (FdT) en contra:

"Quiero que mis hijos vivan en un estado de derecho, donde no se violente la Constitución, se respeten los tratados de DDHH, se rompa el modelo cultural machista y mis hijas puedan vivir libres y seguras, donde nadie pueda disponer de la vida de nadie".

Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca) a favor:

"No tengo absolutamente nada más para agregar de todo lo que dije en el año 2018. Voy a votar en el mismo sentido y espero que esta noche el resultado sea distinto".

CHACO

Antonio Rodas (FdT) en contra:

“Para el derecho argentino según el artículo 19 del Código Civil y Comercial la vida comienza desde la concepción y se es niño o niña desde ese mismo momento y, por ende, merece la plena protección del derecho”.

Víctor Zimmermann (UCR) en contra:

“El valor más preciado que tiene cualquier ser humano, independientemente de su creencia religiosa, es la vida y en ese marco aprovecho para adelantar mi voto negativo a este proyecto porque la vida no se debate, se defiende”.

María Inés Pilatti Vergara (FdT) a favor:

"Por esta forma exagerada, fundamentalista, de militar contra el aborto que tuvieron ciertos sectores de la sociedad se ha dramatizado demasiado el tema. Tenemos que desdramatizar el aborto y desromantizar la maternidad".

CHUBUT

Nancy González (FdT) a favor:

“Voy a votar este proyecto para que las personas gestantes puedan decidir cuándo maternar y para que no volvamos nunca más al perejil, a las perchas, a los garajes clandestinos y para que nunca más haya mujeres muertas por abortos clandestinos”.

Mario Pais (FdT) a favor:

"Esta ley hace a la salud pública, pero también al respeto, a la autonomía de voluntad de la persona gestante y fundamentalmente hace a la libertad. Esta ley no vulnera la Constitución y tampoco el derecho positivo nacional".

CÓRDOBA

Laura Rodríguez Machado (Pro) a favor:

“¿Existen senadoras que voten esta ley y que defiendan las dos vidas? Si, yo soy una de ellas. Defiendo las dos vidas y justamente por eso creo que lo importante es que sepamos las causas de lo que está pasando, por qué se sigue abortando de este forma”.

CORRIENTES

Ana Almirón (FdT) a favor:

“Cuando la revolución del feminismo dice que la maternidad será deseada o no será no es solamente un slogan, no es una frase vacía. Decir que la maternidad será deseada es la libertad de poder elegir, es tener soberanía sobre nuestros propios cuerpos”.

ENTRE RÍOS

Stella Maris Olalla (UCR) indefinida:

"Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino, que está sobradamente demostrado que existe. No habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos despreciando o no llevando adelante la educación sexual integral".

Alfredo de Angeli (Pro) en contra:

"Esta ley es muy pobre legislativamente porque está despenalizando al ser gestante y penalizando a los profesionales que están con objeción de consciencia. Para respetar y cuidar a la Constitución voy a votar en contra de este proyecto".

FORMOSA

María Teresa González (FdT) en contra:

"Creo que la eliminación de la vida por nacer no es la solución, creo que la solución está en políticas públicas en salud y en educación que nos incluyan a todos y a todas".

JUJUY

Mario Fiad (UCR) en contra:

"Si este proyecto se convierte en ley, se abortarán sueños, proyectos, oportunidades para aquellas niñas y mujeres a quienes no les cambiaremos su dramática realidad de vulnerabilidad cotidiana, tampoco de pobreza estructural ni de falta de educación".

Guillermo Snopek (FdT) en contra:

"Este tema trasciende la representatividad y nuestra función como legisladores, involucra a todos los ciudadanos. Considero que la forma de resolverse sería a través de una consulta popular, que sea el pueblo a través del sufragio el que decida".

Silvia Giacoppo (UCR) en contra:

"Este proyecto de ley tiene un defecto grave porque la vida no se interrumpe. Acá no hay una interrupción porque la vida no se pausa, la vida no se rehabilita, acá terminamos con la vida de alguien y lo tenemos que decir".

LA PAMPA

Norma Durango (FdT) a favor:

“La alternativa es aborto legal o aborto clandestino. Estamos debatiendo la posibilidad de generar herramientas normativas e institucionales para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y deseada”.

Daniel Lovera (FdT) a favor:

“Hoy estamos frente a un problema de salud pública, no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto, debatimos sobre una práctica que ocurre en nuestro país y si vamos a permitir que se siga manteniendo en la clandestinidad”.

LA RIOJA

Clara Vega (Mediar Argentina) en contra:

"Como defensora de los derechos de la mujeres no considero que el aborto legal y gratuito sea la última etapa. La verdadera pelea que debemos dar las mujeres es la de lograr la igualdad en los espacios de poder y de toma de decisiones".

MENDOZA

Pamela Verasay (UCR) a favor:

"Yo elijo legislar con mi voto para trabajar sobre una política pública de salud, para que cuando una mujer llegue a esa instancia no deseada, no recomendada, esté un Estado que la acompañe y así sí, salvemos vidas".

Julio Cobos (UCR) en contra:

"Quiero ratificar lo que ya dije para no acompañar este proyecto. Una ley puede cambia otra ley pero no puede modificar la Constitución. Y la Constitución es clara en este tema, no solo por lo que establece sino también por los pactos que hemos celebrado".

MISIONES

Maurice Closs (FdT) en contra:

"Creo que hay que sacarle la clandestinidad, no tengo dudas que hay que discutir una cuestión de fondo en el Código Penal. No creo que sea una ley de orden público y no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas".

Humberto Schiavoni (Pro) a favor:

"Esto es producto de la lucha de miles y miles de mujeres que en los últimos años, décadas, vivieron bregando y denunciando los atropellos y las injusticias a las que se vieron sometidas".

NEUQUÉN

Lucila Crexell (Movimiento Neuquino) indefinida:

"No me es indiferente el drama del aborto clandestino que provoca muertes y criminalización de mujeres en situación de vulnerabilidad. Creo que esta ley no le cambia en nada a los que se oponen, pues será una ley a la que no tendrán que apelar".

Oscar Parrilli (FdT) a favor:

"No podemos pensar que si nosotros no sacamos la ley no va a haber más abortos, van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres”.

Silvia Sapag (FdT) a favor:

“Hoy venimos de decirles que se está romantizando el embarazo forzado, que se subestima el abuso sexual, que se relativiza el daño sobre la salud mental, emocional y física. Venimos a decirles basta de trato inquisitorio y que es urgente que se vote la ley”.

RÍO NEGRO

Silvina García Larraburu (FdT) a favor:

“Estamos atravesando un cambio de paradigma y este cambio lo lideran las luchas feministas. Comprendí que nada puede detener el avance de la historia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la demanda de las nuevas generaciones”.

Martín Doñate (FdT) a favor:

"Voy a votar a favor de la salud física y mental de argentinas que, con ley o sin ley, van a abortar; por la facultad de cada mujer para decidir sobre su cuerpo, su vida y su futuro. Esta ley no obliga a abortar, simplemente reconoce el derecho a hacerlo".

SALTA

Nora del Valle Giménez (FdT) a favor:

"Tenemos la necesidad y el compromiso de conquistar más derechos para las mujeres y no podemos seguir conviviendo con esta situación en la Argentina, con los abortos clandestinos que nos generan muerte y destrucción en la familia".

Sergio “Oso” Leavy (FdT) indefinido:

"Hoy tenemos que poner blanco sobre negro, si le vamos a dar a esas mujeres -que ya lo han decidido que lo van a hacer-, un sistema de salud o vamos a dejar que lo hagan en un baño, con un amiga o con herramientas que no corresponden".

SAN JUAN

Roberto Basualdo (Producción y Trabajo) en contra:

"Creo que tendríamos que estar hablando hoy de cómo hacer para prevenir. Como estamos ahora todos luchando, tendríamos que estar todos unidos previniendo. Creo que esto no nos va a llevar a nada, indudablemente esta ley no nos sirve".

SAN LUIS

María Eugenia Catalfamo (FdT) a favor:

“Este proyecto de ley junto al Plan de los 1000 días, que también estamos debatiendo, buscan garantizar que cualquiera pueda decidir libremente y que el Estado va a estar ahí para acompañarlos ya sea interrumpiendo su embarazo o decidiendo su continuidad”.

Claudio Poggi (Avanzar San Luis) en contra:

"Debemos diseñar políticas públicas que permitan cuidar la vida del bebé por nacer y de su mamá. Las políticas públicas pasan por la educación, el cuidado de la madre embarazada vulnerable, la desburocratización de los sistemas de adopción".

SANTA CRUZ

María Ana Ianni (FdT) a favor:

"Dejemos de ver en esto cosas oscuras, sino simplemente que la autonomía de las personas gestantes se da tanto en la interrupción voluntaria del embarazo como también en la presencia del Estado en esa protección integral y acompañamiento en los 1000 días".

María Belén Tapia (UCR) votará en contra:

"Si este proyecto fuera ley, se pone tanto énfasis solo en el aborto y en su acceso inmediato, que podría terminar favoreciendo el encubrimiento de situaciones de violencia contra mujeres y niñas".

SANTA FE

Roberto Mirabella (FdT) a favor:

“Acá no estamos discutiendo si estamos a favor del aborto porque considero que nadie lo está, estoy en contra del aborto porque amo la vida en todas sus facetas y formas pero esto no me vuelve ciego a una realidad macabra que no puede ser ignorada”.

María de los Ángeles Sacnun (FdT) a favor:

“De ninguna manera el Estado está promoviendo el aborto, reconoce su existencia. Creer que esto se trata de abortistas o antiabortistas es de un reduccionismo inaceptable, estamos dirimiendo si el Estado va a acompañar a las mujeres que decidan interrumpirlo”.

TIERRA DEL FUEGO

Pablo Blanco (UCR) en contra:

“Yo estoy en contra de esta iniciativa porque estoy absolutamente convencido de que desde la concepción existe la vida y que una persona por nacer es un ser distinto de quien lo engendra. Con mi voto no legitimar la supresión de esa vida".

María Eugenia Duré (FdT) a favor:

"Hasta cuándo van a negar que los abortos clandestinos existen. Hasta cuándo nos van a cosificar, vamos a ser consideradas mujeres de segunda y vamos a tener que enfrentarnos a ese mandato patriarcal de ser madres o no estar realizadas como mujeres".

Matías Rodríguez (FdT) a favor:

“Los hombres tenemos la obligación de acompañar, bajo ningún punto de vista puedo considerar que los varones votemos en contra del derecho de las mujeres, son ellas las que sufren, son perseguidas y torturadas como hemos escuchado en las comisiones”.

TUCUMÁN

Beatriz Mirkin (FdT) a favor:

"Porque estoy a favor de garantizar el derecho de las mujeres al respeto y a la dignidad, porque defiendo la vida, es que quiero que estas leyes sean el puntapié para que entre todos nos cuidemos y disminuyan las muertes maternas".

Noticia en desarrollo