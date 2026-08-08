Lionel Messi llegó a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi

Lionel Messi ya está en Rosario. El capitán de la Selección argentina arribó este sábado por la noche a la ciudad santafesina en su avión privado para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió en la madrugada del sábado después de atravesar una enfermedad durante los últimos meses.

La llegada del futbolista se produjo cerca de las 20.40, en medio del hermetismo que mantiene la familia sobre los detalles de la despedida. Según trascendió, el velatorio será íntimo, sin acceso al público, y está reservado para familiares y para personas del círculo más cercano. La ceremonia se realiza en una casa especial de El Prado Cementerio Parque, ubicado en Rosario, donde la familia mantiene el hermetismo sobre los detalles de la despedida.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

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Messi llegó para acompañar a su mamá, Celia Cuccittini, a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol y al resto de sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles para la familia. Lo hizo acompañado de su esposa Antonela y de sus tres pequeños hijos Thiago, Mateo y Ciro con los que había estado hace unos días en su ciudad natal luego de ser subcampeón en el Mundial con Argentina.

En el cementerio las puertas se mantuvieron cerradas y solamente se pudo ver a la camioneta de una funeraria que fue a llevar coronas que envió la Asociación del Fútbol Argentino.

Cómo será la despedida de Jorge Messi

Por el momento, los detalles del velatorio se mantienen bajo estricta reserva. La familia decidió realizar una despedida privada, sin una ceremonia abierta al público.

La ceremonia se realizará en una casa especial de El Prado Cementerio Parque, ubicado en Rosario. La decisión de mantener la despedida en el ámbito familiar responde también a la enorme expectativa que genera la presencia del futbolista, que podría haber provocado una multitud en el lugar.

La noticia de la muerte de Jorge Messi generó muestras de afecto y condolencias desde distintos ámbitos. Personalidades del fútbol, el espectáculo y el periodismo deportivo despidieron al padre del capitán argentino y enviaron mensajes de apoyo a toda la familia.

La relación de Lionel Messi con su padre

Jorge Messi tuvo un papel central en los primeros años de la carrera de su hijo. Fue quien acompañó a Lionel durante sus comienzos en el fútbol y estuvo presente en las decisiones que marcaron su camino hasta convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la historia.

La salud de Jorge también había sido motivo de preocupación para la familia durante los últimos años. En distintas oportunidades, Lionel habló públicamente del vínculo con su padre y de la importancia que tuvo en su vida personal y profesional.

Ahora, después de su llegada a Rosario, el futbolista acompañará a su familia en la despedida de Jorge Messi, en una ceremonia que se mantendrá alejada de las cámaras y del público.

LB/AF