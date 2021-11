Lollapalooza Argentina 2022: ya se pueden adquirir los tickets para el festival

Los organizadores del Lollapalooza Argentina 2022 informaron que a partir de este martes a las 10 ya se pueden adquirir los tickets para el festival de bandas nacionales e internacionales que se va a desarrollar en marzo del 2022.

La séptima edición del evento se llevará adelante los días 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá como protagonistas principales a las bandas internacionales Foo Fighters, The Strokes, Miley Cyrus y A$AP Rocky, entre más de 100 bandas y solistas.

Las entradas se pueden adquirir a través de www.allaccess.com.ar y se habilitará una preventa 1 por un valor de $7.500 que se puede financiar en seis cuotas sin interés con Tarjeta Santander.

"Comienza la venta de tickets para cada uno de los días para disfrutar de la séptima edición de Lollapalooza Argentina y, sobre todo, revivir la magia que, durante cada marzo, se apodera del Hipódromo de San Isidro a través de un mega encuentro cultural donde la música, el arte, el diseño, la gastronomía y las nuevas tendencias artísticas convocan a 300.000 fanáticos de todas las edades", informaron desde la organización del evento.

Cambios de fecha para las entradas

Aquellas personas que compraron entradas diarias (Día 1, 2 o 3) tendrán la posibilidad de elegir el día al que quieran asistir al festival, solicitando el cambio de la/s entradas/s a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive, siguiendo el procedimiento descripto en www.allaccess.com.ar/lollapalooza.



Los cambios se realizarán de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock de cada día. Únicamente se podrá solicitar el cambio total de las entradas de la compra. Para esto se debe ingresar a https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new y seleccionar la opción "Cambio de día" y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará Nro de Compra y DNI del titular de la compra. En caso de que se conserven la/s pulsera/s se solicitará una foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip y una foto donde se vea por un lado el chip cortado por la mitad y por otro la tela de la pulsera.

Una vez agotado el stock de cada día o finalizado el período de solicitud de cambio (hasta el 14 de noviembre inclusive) las solicitudes aprobadas y que hayan ingresado dentro del stock de cada día recibirán un mail de confirmación con las instrucciones para retirar la/s nueva/s pulsera/s, una vez habilitado el período de canje el día 1 de febrero de 2022.

Devolución de entradas

Quienes deseen solicitar el reembolso de su/s entrada/s podrán hacerlo a partir del jueves 28 de octubre de 2021 al domingo 14 de noviembre de 2021 inclusive. Deberán ingresar al link https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new seleccionar la opción “REEMBOLSO” y completar el formulario correspondiente.

Además, en caso de que se conserven la/s pulsera/s, se solicitará una foto donde se vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip y una foto donde se vea por un lado el chip cortado por la mitad y por otro la tela de la pulsera.

Una vez aprobado el reembolso, se procesará el mismo y será enviado un mail a la casilla de correo con la que se hizo la compra. Las devoluciones con tarjeta de crédito se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o en su defecto en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito con la que se hizo la compra.

Entradas con crédito en puntos de venta

En caso de que las entradas hayan sido adquiridas con tarjetas de crédito en los puntos de venta, hay dos opciones para efectuar el reembolso:

Opción 1:



Se puede ingresar al link https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new seleccionar la opción REEMBOLSO y completar el formulario correspondiente. Una vez verificado los requisitos se realizará la devolución.

Opción 2:

Concurrir al punto de venta de La Rural - Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia). Presentar:

DNI del titular de la compra.

En caso de que la persona haya conservado la/s pulsera/s se tendrá que devolver la/s misma/s en el punto de venta en el mismo momento de solicitar el reembolso.

Las devoluciones con tarjeta de crédito se verán reflejadas en el próximo resumen de cuenta o, en su defecto, en el siguiente, de acuerdo con la fecha de cierre de la tarjeta de crédito con la que hiciste la compra.

Entradas en efectivo en puntos de venta

Si la persona que pagó su entrada lo hizo en efectivo y en cualquiera de los puntos de venta, tiene dos opciones para efectuar la devolución

Opción 1:

Ingresar al link https://allaccesslollapalooza.zendesk.com/hc/es/requests/new seleccionar la opción REEMBOLSO y completar el formulario correspondiente.

Se solicitará la siguiente información:

Foto de frente del DNI del titular de la compra.

CBU o datos de cuenta donde se acreditará este reembolso. El titular de la cuenta bancaria debe ser el mismo que el titular de la compra.

En caso de que tengas la/s pulsera/s en tu poder

Foto donde sea vea el frente de la pulsera y se distinga con claridad el código alfanumérico de 14 dígitos ubicado en la parte frontal del chip.

Una vez verificado los requisitos se realizará la devolución.

Opción 2:

Concurrir al punto de venta de La Rural en Av. Santa Fe 4201 (Frente a Plaza Italia), tendrás que presentar:

DNI del titular de la compra.

En caso de que tengas la/s pulsera/s en tu poder, se tendrá que devolver la/s misma/s en el punto de venta en el momento de solicitar el reembolso.

La devolución se realizará en efectivo en el mismo momento en que la titularidad de la compra sea verificada.

Lineup de las tres fechas

Los organizadores del evento ya habían develado, como hacen antes de cada festival, cuáles serían los artistas que conformarían la grilla para marzo de 2022. Allí se destacan bandas y solistas internacionales y nacionales.

VIERNES 18

Miley Cyrus | A$AP Rocky | Alesso | Duki | Bizarrap | C. Tangana | WOS | Marina | A Day To Remember | Turnstile | Deorro | Louta | Emilia | FMS | Alok Boombox Cartel | Seven Kayne | Dillom | 070 Shake | Natalie Perez | Tai Verdes Sael | Chita | Axel Fiks | Bruses | La Joaqui | Ainda | Rosario Ortega | Falke 912 Zenon Pereyra | Bianca Lif | Limon

SÁBADO 19

The Strokes | Doja Cat | Machine Gun Kelly | Jack Harlow | Alan Walker | Khea | Kehlani | Nicki Nicole | Justin Quiles | LP | Litto Nebbia | Él Mató a un Policía Motorizado | Chris Lake | King Gizzard & the Lizard Wizard | Ashnikko | Dani Ribba JXDN | FMS | Natanael Cano | Pabblo Vittar | Marc Seguí | Derby Motoreta's Burrito Kachimba | Taichu | Kiddo Toto | Clara Cava | Girl Ultra | Ghetto Kids | Molok0 | Chiara Parravicini | wiranda johansen | Lucia Tacchetti | D3FAI

DOMINGO 20

Foo Fighters | Martin Garrix | Babasónicos | Jane's Addiction | Jhay Cortez

Tiago PZK | L-Gante | Kaytranada | Phoebe Bridgers | Alessia Cara | Idles

Remi Wolf | Channel Tres | Emmanuel Horvilleur | ACRU | FMS | Kaleb Di Masi Alan Gomez | DJ TAO | The Wombats | Goldfish | Luck Ra | Sen Senra

Paula Cendejas | Saramalacara | Malena Villa | Las Ligas Menores | Celli

BB ASUL | Six Sex | Simona | Ronpe 99'